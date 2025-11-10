Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc chữa bệnh giả

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vật tư y tế tại cơ sở...

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó có đợt cao điểm từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/5/2026, và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, phát hiện và xử lý theo quy định nhiều đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc…

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phát hiện, xử lý một số vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhằm mục tiêu đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, quét sạch buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện số 40, số 41, số 55, số 65, số 82; Chỉ thỉ số 13 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 1034 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Quán triệt đến các sở, ngành, chính quyền tại địa phương về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh là hoạt động thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cùng với đó, thiết lập, duy trì đường dây nóng (số điện thoại, thư điện tử, fanpage…) để tiếp nhận thông tin về thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ; phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và chính quyền cấp xã/phường.

Có cơ chế thông tin phối hợp rõ ràng giữa các đơn vị; có chế tài động viên, khen thưởng đối với các cá nhân cung cấp thông tin có giá trị; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) hoặc chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

Các địa phương cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng (quản lý thị trường, công an, hải quan, biên phòng, chính quyền sở tại, ngành y tế…) tăng cường công tác phối hợp.

Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành tại địa phương trong công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm hàng y tế, tránh tình trạng chồng chéo hoặc tạo khoảng trống trong công tác quản lý; kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng các điểm còn bất cập về thể chế.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, vật tư y tế thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.

Người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vật tư y tế tại cơ sở.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động phân tích, kiểm tra chất lượng sản phẩm y tế (thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất y tế…) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần rà soát, đánh giá năng lực của các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm của Nhà nước trên địa bàn. Ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp điều kiện cơ sở vật, trang thiết bị máy móc phân tích, đào tạo nhân lực nâng cao năng lực phân tích, kiểm nghiệm xác định chất lượng thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất y tế sản xuất, lưu hành trên địa bàn; kịp thời phát hiện sản phẩm giả, không đạt chất lượng.