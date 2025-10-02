Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để thuốc tăng giá đột biến do bão lũ

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 10 cần xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến...

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau mưa bão.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát, xây dựng, cập nhật danh mục thuốc thiết yếu phục vụ nhân dân. Khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, bổ sung dự trữ đảm bảo đủ cơ sở thuốc phục vụ nhân dân, kể cả trong các tình huống y tế phát sinh do thiên tai, dịch bệnh…

Các đơn vị cũng kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính) khi có dấu hiệu thiếu thuốc để có phương án điều phối, hỗ trợ.

Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị cần chủ động bảo đảm duy trì nguồn cung thuốc đạt chất lượng, giá cả hợp lý, sẵn sàng cung ứng cho các nhu cầu phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả bão, lũ. Ưu tiên bố trí nguồn hàng phục vụ cấp bách tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi bão, hoàn lưu sau bão.

Cục Quản lý Dược nêu rõ, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục (Phòng Quản lý Kinh doanh dược) để được hướng dẫn, giải quyết.