Bộ Y tế yêu cầu tuyệt đối không để thuốc tăng giá đột biến do bão lũ

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Năm, 02/10/2025
Phúc Minh
02/10/2025, 20:08
Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 10 cần xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến...
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau mưa bão.
Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ; bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến.
Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát, xây dựng, cập nhật danh mục thuốc thiết yếu phục vụ nhân dân. Khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, bổ sung dự trữ đảm bảo đủ cơ sở thuốc phục vụ nhân dân, kể cả trong các tình huống y tế phát sinh do thiên tai, dịch bệnh…
Các đơn vị cũng kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính) khi có dấu hiệu thiếu thuốc để có phương án điều phối, hỗ trợ.
Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị cần chủ động bảo đảm duy trì nguồn cung thuốc đạt chất lượng, giá cả hợp lý, sẵn sàng cung ứng cho các nhu cầu phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả bão, lũ. Ưu tiên bố trí nguồn hàng phục vụ cấp bách tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi bão, hoàn lưu sau bão.
Cục Quản lý Dược nêu rõ, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục (Phòng Quản lý Kinh doanh dược) để được hướng dẫn, giải quyết.
Để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại cơ sở để người bệnh biết, từ đó lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm...
Công chức, viên chức dự kiến nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 9 ngày, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB), nhấn mạnh tình trạng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Khi những hiện tượng này xảy ra, chúng đe dọa đến tính mạng và sinh kế của người dân, khiến có thể gia tăng nghèo đói và ảnh hưởng lâu dài đến phúc lợi...
Hướng về những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Ninh Bình đã khởi công xây dựng nhà ở tặng các gia đình khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua mất mát, yên tâm lao động sản xuất.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Dinh dưỡng; Sức khỏe, nghề nghiệp và môi trường; Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương...
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: