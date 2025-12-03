Thứ Tư, 03/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

BSR tham gia triển lãm tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9

Thanh Hiếu

03/12/2025, 13:27

Tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham gia không gian triển lãm với nhiều sản phẩm nổi bật, đặc trưng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Qua đó, thể hiện hình ảnh, năng lực, vị thế tiên phong của BSR trong ngành lọc hóa dầu Việt Nam.

Ngày 29/11/2025, BSR đã tham gia Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9. Sự kiện do Hội Hóa học Việt Nam tổ chức, tại Hà Nội, quy tụ lãnh đạo các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu, trường Đại học cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực năng lượng, hóa chất, hóa dầu... Đây là diễn đàn khoa học – công nghệ có uy tín, được tổ chức định kỳ 5 năm, đóng vai trò quan trọng trong chia sẻ xu hướng công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong toàn ngành.

Tại đây, BSR đã mang đến một không gian triển lãm nổi bật, thể hiện toàn diện hình ảnh, năng lực và các dòng sản phẩm đặc trưng của NMLD Dung Quất.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của BSR tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9.
Gian hàng trưng bày sản phẩm của BSR tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9.

Tham gia Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9, BSR không chỉ quảng bá thương hiệu và sản phẩm mà còn tăng cường kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa học, hóa dầu, hóa chất. Đây cũng là dịp để BSR thể hiện vai trò tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm xanh, đặc biệt là nhiên liệu bền vững phù hợp lộ trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Tại triển lãm, BSR đã giới thiệu 36 sản phẩm tiêu biểu, được sắp xếp theo từng nhóm chuyên môn và kết hợp các mô hình máy bay, tàu ngầm nhằm minh họa trực quan tính ứng dụng của từng sản phẩm.

Danh mục trưng bày bao gồm: Nhóm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng như Jet-A1K, DO-L62 và RON83; nhóm xăng dầu dân dụng như E10 RON92, E10 RON95, RON92, RON95 và DO; nhóm sản phẩm xanh – thân thiện môi trường gồm nhiên liệu hàng không và hàng hải bền vững SAF và S-MFO; cùng nhóm hóa dầu gồm dung môi White Spirit, lưu huỳnh hạt và hạt nhựa Polypropylene (PP) thế hệ mới.

Mỗi dòng sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ và khả năng vận hành hiệu quả, ổn định của NMLD Dung Quất.

Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng giám đốc BSR (bên phải) giới thiệu về các sản phẩm với các đại biểu, khách tham quan tại gian hàng triển lãm của BSR.
Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng giám đốc BSR (bên phải) giới thiệu về các sản phẩm với các đại biểu, khách tham quan tại gian hàng triển lãm của BSR.

Tại gian trưng bày, ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng giám đốc BSR, đã chia sẻ với các đại biểu và khách tham quan về vai trò đặc biệt quan trọng của hóa học, hóa chất và hệ chất xúc tác đối với công tác vận hành, sản xuất của NMLD Dung Quất.

Việc chủ động nghiên cứu, tối ưu và lựa chọn hệ xúc tác phù hợp đã giúp BSR duy trì được hiệu quả sản xuất trong suốt nhiều năm qua. Ông cũng khẳng định trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các dòng sản phẩm xanh, sạch hơn, trong đó có nhiên liệu hàng không và hàng hải bền vững. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Từ khóa:

BSR

