BSR tham gia triển lãm tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Thanh Hiếu
03/12/2025, 13:27
Tại Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham gia không gian triển lãm với nhiều sản phẩm nổi bật, đặc trưng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Qua đó, thể hiện hình ảnh, năng lực, vị thế tiên phong của BSR trong ngành lọc hóa dầu Việt Nam.
Ngày 29/11/2025, BSR đã tham gia Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9. Sự kiện do Hội Hóa học Việt Nam tổ chức, tại Hà Nội, quy tụ lãnh đạo các Bộ, ngành, các Viện nghiên cứu, trường Đại học cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực năng lượng, hóa chất, hóa dầu... Đây là diễn đàn khoa học – công nghệ có uy tín, được tổ chức định kỳ 5 năm, đóng vai trò quan trọng trong chia sẻ xu hướng công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong toàn ngành.
Tại đây, BSR đã mang đến một không gian triển lãm nổi bật, thể hiện toàn diện hình ảnh, năng lực và các dòng sản phẩm đặc trưng của NMLD Dung Quất.
Tham gia Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 9, BSR không chỉ quảng bá thương hiệu và sản phẩm mà còn tăng cường kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa học, hóa dầu, hóa chất. Đây cũng là dịp để BSR thể hiện vai trò tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm xanh, đặc biệt là nhiên liệu bền vững phù hợp lộ trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Tại triển lãm, BSR đã giới thiệu 36 sản phẩm tiêu biểu, được sắp xếp theo từng nhóm chuyên môn và kết hợp các mô hình máy bay, tàu ngầm nhằm minh họa trực quan tính ứng dụng của từng sản phẩm.
Danh mục trưng bày bao gồm: Nhóm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng như Jet-A1K, DO-L62 và RON83; nhóm xăng dầu dân dụng như E10 RON92, E10 RON95, RON92, RON95 và DO; nhóm sản phẩm xanh – thân thiện môi trường gồm nhiên liệu hàng không và hàng hải bền vững SAF và S-MFO; cùng nhóm hóa dầu gồm dung môi White Spirit, lưu huỳnh hạt và hạt nhựa Polypropylene (PP) thế hệ mới.
Mỗi dòng sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ và khả năng vận hành hiệu quả, ổn định của NMLD Dung Quất.
Tại gian trưng bày, ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng giám đốc BSR, đã chia sẻ với các đại biểu và khách tham quan về vai trò đặc biệt quan trọng của hóa học, hóa chất và hệ chất xúc tác đối với công tác vận hành, sản xuất của NMLD Dung Quất.
Việc chủ động nghiên cứu, tối ưu và lựa chọn hệ xúc tác phù hợp đã giúp BSR duy trì được hiệu quả sản xuất trong suốt nhiều năm qua. Ông cũng khẳng định trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển các dòng sản phẩm xanh, sạch hơn, trong đó có nhiên liệu hàng không và hàng hải bền vững. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng quốc gia.
Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội - Moskva diễn ra ngày 1/12 tại Hà Nội, thuộc chương trình “Những ngày Moskva tại Hà Nội” và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga. Với tinh thần “hữu nghị truyền thống - hợp tác thực chất - phát triển bền vững”, sự kiện tạo xung lực mới thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng liên kết kinh tế giữa hai thủ đô.
Đối tác chiến lược của hội nghị thường niên cấp cao Global CX Summit, Tiến sĩ Tom DeWitt - nhà lãnh đạo tư duy về Quản trị Trải nghiệm Khách hàng, xác nhận trở lại năm 2025. Ông sẽ giới thiệu khung hành động cho kỷ nguyên CX thông minh, giúp doanh nghiệp Việt điều chỉnh “la bàn tổ chức” để tăng trưởng bền vững trong 2026, nơi công nghệ gặp gỡ tính nhân văn.
Sau 20 năm phát triển, Alcorest ra mắt bộ nhận diện mới - bước ngoặt chiến lược từ thương hiệu vật liệu nhôm chất lượng đến nâng tầm sứ mệnh, trở thành chất liệu sáng tạo cuộc sống muôn màu.
Từ đầu năm 2025, Thanh Hoá liên tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn. Dù có những chuyển biến tích cực, số lượng dự án chậm tiến độ vẫn chiếm tỷ lệ cao, cho thấy bức tranh đầu tư còn đan xen cả kỳ vọng lẫn khó khăn...
Khảo sát của HSBC cho thấy các doanh nghiệp Việt đang tự tin mở rộng kinh doanh quốc tế trong hai năm tới, với 90% kỳ vọng phát triển thương mại toàn cầu. Họ chủ động xây dựng chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường và tận dụng công nghệ như AI để tối ưu hóa vận hành…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: