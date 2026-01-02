Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm thực hiện 58 dự án có sử dụng hơn 4.013ha đất trên địa bàn thành phố để phát triển các dự án khu đô thị mới và trung tâm dịch vụ logistics, bao gồm 55 dự án với diện tích 3.743ha đất tại phía Đông Hải Phòng và 3 dự án diện tích 270ha tại phía Tây Hải Phòng.

PHÁT TRIỂN LOẠT DỰ ÁN ĐÔ THỊ MỚI

Theo thông báo từ UBND TP. Hải Phòng, 58 dự án sử dụng đất trải dài trên địa bàn 16 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 55 dự án được với quy mô sử dụng khoảng 3.743 ha đất được thực hiện tại 15 xã, phường, đặc khu trên địa bàn khu vực Đông Hải Phòng. Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có 3 dự án sử dụng khoảng 270 ha được triển khai trên địa bàn xã Hải Hưng.

Đối với 55 dự án được triển khai tại 15 xã, phường, đặc khu phía Đông Hải Phòng chỉ có phường Lưu Kiếm là có 1 dự án. Các xã phường Bạch Đằng, An Dương và đặc khu Cát Hải mỗi nơi có 2 dự án được triển khai. Các xã phường Dương Kinh, An Phong, Kiến Minh, Kiến Hải mỗi xã phường triển khai 3 dự án. Xã Kiến Thuỵ triển khai 4 dự án. Phường An Hải và phường Lê Chân mỗi phường có 6 dự án mời gọi đầu tư. Nhiều nhất là phường Hưng Đạo có tới 7 dự án được mời gọi thực hiện.

Trong tổng số 16 xã, phường, đặc khu có dự án phải thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án, xã Hùng Thắng diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích lớn nhất với hơn 1.371 ha. Tiếp đến là phường Hưng Đạo có diện tích đất phải thu hồi là hơn 1.346 ha, phường Anh Dũng có diện tích đất thu hồi hơn 198 ha.

Trong 58 dự án được mời gọi đầu tư kỳ này, có 18 dự án phát triển đô thị mới, 3 dự án phát triển nhà ở khu vực nông thôn, 2 dự án tái định cư và tái định cư kết hợp nhà ở xã hội. Bên cạnh đó còn có 5 dự án chỉnh trang đô thị. Số dự án còn lại là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, y tế, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, giao thông, dự án khu thương mại - dịch vụ, trung tâm dịch vụ logistics, khu công nghiệp…

Ngoài 5 dự án chỉnh trang đô thị (đều thuộc phường Lê Chân) có diện tích sử dụng đất, chuyển mục đích quy mô nhỏ, mỗi dự án chỉ vài trăm m2 thì loạt dự án phát triển nhà, phát triển khu đô thị mới, tái định cư và tái định cư kết hợp nhà ở xã hội có tổng diện tích sử dụng đất rất lớn, lên đến hơn 1.783 ha. Trong đó, các dự án phát triển nhà ở khu vực nông thôn, tái định cư và tái định cư kết hợp nhà ở xã hội có diện tích sử dụng đất hơn 92,9 ha. Hơn 1.690 ha còn lại là các dự án phát triển nhà ở đô thị, phát triển khu đô thị mới.

Các dự án phát triển nhà, phát triển đô thị mới chủ yếu nằm trên địa bàn các phường Hồng An, Hưng Đạo và Dương Kinh. Tại phường Hồng An có 6 dự án phát triển đô thị mới, mỗi dự án có diện tích từ 3 - 10 ha. Tại các phường Dương Kinh, Hưng Đạo ngoài các dự án diện tích từ 3 - 46ha thì còn có 3 dự án có diện tích lớn như dự án phát triển nhà ở thương mại - khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng (phường Dương Kinh) diện tích sử dụng đất hơn 107 ha, dự án khu đô thị mới (phường Hưng Đạo) diện tích 241 ha và dự án khu đô thị sinh thái (phường Hưng Đạo) có diện tích tới 975 ha.

NHIỀU DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP, LOGISTICS QUY MÔ LỚN

Trong số các dự án mà Hải Phòng mời gọi đầu tư, có 3 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, dự án phát triển làng nghề truyền thống Lạng Côn (xã Kiến Minh) chưa xác định chính xác diện tích sử dụng đất do đang điều chỉnh quy hoạch. Còn dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao (tại các thôn Đức Phong, Phong Cầm, Cốc Liễn thuộc xã Kiến Minh) diện tích hơn 20 ha đất và dự án vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao (phường Bạch Đằng) sử dụng khoảng 30 ha đất.

Đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, Hải Phòng mời gọi nhà đầu tư quan tâm dự án xây dựng bãi đỗ xe ô tô cao tầng kết hợp chức năng kinh doanh thương mại tại số 199 Tô Hiệu (phường Lê Chân) vốn là trụ sở cũ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng diện tích hơn 0,51 ha đất. Bên cạnh đó là các dự án cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi (xã Kiến Thuỵ) quy mô sử dụng đất hơn 38,35 ha, dự án phát triển cơ sở khám chữa bệnh (phường Lưu Kiếm) diện tích 46 ha.

Các dự án phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ logistics có sử dụng diện tích đất lớn. Đó là dự án khu cảng biển và dịch vụ logistics (trên địa bàn xã Hùng Thắng) quy hoạch sử dụng hơn 250 ha đất. Dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (giai đoạn 1) tại xã Hùng Thắng được quy hoạch sử dụng hơn 416 ha đất. Dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1 cũng nằm tại xã Hùng Thắng có quy mô sử dụng hơn 596 ha đất. Dự án khu dịch vụ tổng hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao sân golf (phường Bạch Đằng) được quy hoạch 127 ha đất cũng đang được mời gọi đầu tư.

Các dự án bến thuỷ, logistics có quy mô sử dụng đất khoảng vài chục ha như dự án xây dựng khu cảng thuỷ nội địa, bến bãi hậu cần trên địa phường An Phong (xã Lê Thiện cũ) có quy hoạch sử dụng 47,4 ha đất. Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp, dịch vụ logistics và kho bãi (thôn Thái Lai, xã Kiến Hải) sử dụng 18 ha đất. Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp, dịch vụ logistics và kho bãi (thôn Kính Trực,xã Kiến Hải) sử dụng 58 ha đất.

Trong 3 dự án khu vực Tây Hải Phòng được mời gọi đầu tư có 2 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và một dự án khu dân cư nông thôn. Đó là dự án khu công nghiệp Thanh Miện 1, dự án khu công nghiệp Thanh Miện 2 (cùng tại xã Hải Hưng) có tổng tổng diện tích sử dụng hơn 259,4 ha đất, dự án khu dân cư mới Từ Ô (cũng tại xã Hải Hưng) diện tích quy hoạch, sử dụng hơn 11,1 ha.

Theo thông báo của UBND TP. Hải Phòng, các dự án được mời gọi đầu tư kỳ này có tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật như đấu thầu, đấu giá thực hiện dự án theo quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn tới.