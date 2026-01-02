Thứ Sáu, 02/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng mời gọi đầu tư cho 58 dự án sử dụng đất

Nam Khánh

02/01/2026, 10:33

Hải Phòng thông báo mời gọi nhà đầu tư thực hiện 58 dự án sử dụng hơn 4.013ha đất…

Xã Hùng Thắng nằm trọn trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng có 2 khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư.
Xã Hùng Thắng nằm trọn trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng có 2 khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư.

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm thực hiện 58 dự án có sử dụng hơn 4.013ha đất trên địa bàn thành phố để phát triển các dự án khu đô thị mới và trung tâm dịch vụ logistics, bao gồm 55 dự án với diện tích 3.743ha đất tại phía Đông Hải Phòng và 3 dự án diện tích 270ha tại phía Tây Hải Phòng.

PHÁT TRIỂN LOẠT DỰ ÁN ĐÔ THỊ MỚI

Theo thông báo từ UBND TP. Hải Phòng, 58 dự án sử dụng đất trải dài trên địa bàn 16 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 55 dự án được với quy mô sử dụng khoảng 3.743 ha đất được thực hiện tại 15 xã, phường, đặc khu trên địa bàn khu vực Đông Hải Phòng. Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có 3 dự án sử dụng khoảng 270 ha được triển khai trên địa bàn xã Hải Hưng.

Đối với 55 dự án được triển khai tại 15 xã, phường, đặc khu phía Đông Hải Phòng chỉ có phường Lưu Kiếm là có 1 dự án. Các xã phường Bạch Đằng, An Dương và đặc khu Cát Hải mỗi nơi có 2 dự án được triển khai. Các xã phường Dương Kinh, An Phong, Kiến Minh, Kiến Hải mỗi xã phường triển khai 3 dự án. Xã Kiến Thuỵ triển khai 4 dự án. Phường An Hải và phường Lê Chân mỗi phường có 6 dự án mời gọi đầu tư. Nhiều nhất là phường Hưng Đạo có tới 7 dự án được mời gọi thực hiện.

Trong tổng số 16 xã, phường, đặc khu có dự án phải thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án, xã Hùng Thắng diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích lớn nhất với hơn 1.371 ha. Tiếp đến là phường Hưng Đạo có diện tích đất phải thu hồi là hơn 1.346 ha, phường Anh Dũng có diện tích đất thu hồi hơn 198 ha.

Trong 58 dự án được mời gọi đầu tư kỳ này, có 18 dự án phát triển đô thị mới, 3 dự án phát triển nhà ở khu vực nông thôn, 2 dự án tái định cư và tái định cư kết hợp nhà ở xã hội. Bên cạnh đó còn có 5 dự án chỉnh trang đô thị. Số dự án còn lại là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, y tế, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, giao thông, dự án khu thương mại - dịch vụ, trung tâm dịch vụ logistics, khu công nghiệp…

Ngoài 5 dự án chỉnh trang đô thị (đều thuộc phường Lê Chân) có diện tích sử dụng đất, chuyển mục đích quy mô nhỏ, mỗi dự án chỉ vài trăm m2 thì loạt dự án phát triển nhà, phát triển khu đô thị mới, tái định cư và tái định cư kết hợp nhà ở xã hội có tổng diện tích sử dụng đất rất lớn, lên đến hơn 1.783 ha. Trong đó, các dự án phát triển nhà ở khu vực nông thôn, tái định cư và tái định cư kết hợp nhà ở xã hội có diện tích sử dụng đất hơn 92,9 ha. Hơn 1.690 ha còn lại là các dự án phát triển nhà ở đô thị, phát triển khu đô thị mới.

Các dự án phát triển nhà, phát triển đô thị mới chủ yếu nằm trên địa bàn các phường Hồng An, Hưng Đạo và Dương Kinh. Tại phường Hồng An có 6 dự án phát triển đô thị mới, mỗi dự án có diện tích từ 3 - 10 ha. Tại các phường Dương Kinh, Hưng Đạo ngoài các dự án diện tích từ 3 - 46ha thì còn có 3 dự án có diện tích lớn như dự án phát triển nhà ở thương mại - khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng (phường Dương Kinh) diện tích sử dụng đất hơn 107 ha, dự án khu đô thị mới (phường Hưng Đạo) diện tích 241 ha và dự án khu đô thị sinh thái (phường Hưng Đạo) có diện tích tới 975 ha.

NHIỀU DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP, LOGISTICS QUY MÔ LỚN

Trong số các dự án mà Hải Phòng mời gọi đầu tư, có 3 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, dự án phát triển làng nghề truyền thống Lạng Côn (xã Kiến Minh) chưa xác định chính xác diện tích sử dụng đất do đang điều chỉnh quy hoạch. Còn dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao (tại các thôn Đức Phong, Phong Cầm, Cốc Liễn thuộc xã Kiến Minh) diện tích hơn 20 ha đất và dự án vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao (phường Bạch Đằng) sử dụng khoảng 30 ha đất.

Đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, Hải Phòng mời gọi nhà đầu tư quan tâm dự án xây dựng bãi đỗ xe ô tô cao tầng kết hợp chức năng kinh doanh thương mại tại số 199 Tô Hiệu (phường Lê Chân) vốn là trụ sở cũ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng diện tích hơn 0,51 ha đất. Bên cạnh đó là các dự án cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi (xã Kiến Thuỵ) quy mô sử dụng đất hơn 38,35 ha, dự án phát triển cơ sở khám chữa bệnh (phường Lưu Kiếm) diện tích 46 ha.

Các dự án phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ logistics có sử dụng diện tích đất lớn. Đó là dự án khu cảng biển và dịch vụ logistics (trên địa bàn xã Hùng Thắng) quy hoạch sử dụng hơn 250 ha đất. Dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (giai đoạn 1) tại xã Hùng Thắng được quy hoạch sử dụng hơn 416 ha đất. Dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1 cũng nằm tại xã Hùng Thắng có quy mô sử dụng hơn 596 ha đất. Dự án khu dịch vụ tổng hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao sân golf (phường Bạch Đằng) được quy hoạch 127 ha đất cũng đang được mời gọi đầu tư.

Các dự án bến thuỷ, logistics có quy mô sử dụng đất khoảng vài chục ha như dự án xây dựng khu cảng thuỷ nội địa, bến bãi hậu cần trên địa phường An Phong (xã Lê Thiện cũ) có quy hoạch sử dụng 47,4 ha đất. Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp, dịch vụ logistics và kho bãi (thôn Thái Lai, xã Kiến Hải) sử dụng 18 ha đất. Dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp, dịch vụ logistics và kho bãi (thôn Kính Trực,xã Kiến Hải) sử dụng 58 ha đất.

Trong 3 dự án khu vực Tây Hải Phòng được mời gọi đầu tư có 2 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và một dự án khu dân cư nông thôn. Đó là dự án khu công nghiệp Thanh Miện 1, dự án khu công nghiệp Thanh Miện 2 (cùng tại xã Hải Hưng) có tổng tổng diện tích sử dụng hơn 259,4 ha đất, dự án khu dân cư mới Từ Ô (cũng tại xã Hải Hưng) diện tích quy hoạch, sử dụng hơn 11,1 ha.

Theo thông báo của UBND TP. Hải Phòng, các dự án được mời gọi đầu tư kỳ này có tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật như đấu thầu, đấu giá thực hiện dự án theo quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn tới.

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 tại Hải Phòng

13:34, 13/10/2025

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045 tại Hải Phòng

Hải Phòng: ba dự án y tế phía Tây được điều chỉnh tăng vốn

14:36, 03/10/2025

Hải Phòng: ba dự án y tế phía Tây được điều chỉnh tăng vốn

Hải Phòng chỉ đạo khơi thông dự án đường vành đai 2

08:31, 22/08/2025

Hải Phòng chỉ đạo khơi thông dự án đường vành đai 2

Từ khóa:

dịch vụ logistics Hải Phòng dự án phát triển đô thị Hải Phòng khu công nghiệp Hải Phòng mời gọi đầu tư Hải Phòng phát triển hạ tầng Hải Phòng

Đọc thêm

Việt Nam – EU ký kết hiệp định hơn 50 triệu euro phát triển nhân lực xanh và số

Việt Nam – EU ký kết hiệp định hơn 50 triệu euro phát triển nhân lực xanh và số

Hiệp định mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xanh và số cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam…

Hợp tác quốc tế quyết định khả năng vận hành và vị thế Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Hợp tác quốc tế quyết định khả năng vận hành và vị thế Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng thu hút dòng vốn, công nghệ và các định chế tài chính toàn cầu, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân nhận định liên kết và hợp tác quốc tế là trụ cột quyết định khả năng vận hành và định vị dài hạn của Trung tâm...

Đà Nẵng: Tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước

Đà Nẵng: Tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 9,18%, đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước

Trong bối cảnh kinh tế cả nước duy trì đà phục hồi, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung với tốc độ tăng tưởng GRDP cả năm đạt 9,18%; quy mô theo giá hiện hành ước đạt 316,1 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 35,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024...

Hoàn thiện mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026

Hoàn thiện mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam phục vụ cao điểm Tết Dương lịch 2026

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố hệ thống các trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe, nút giao ra vào và các dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông...

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong kỷ nguyên mới

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/12/2025, hàng trăm dự án, công trình giao thông trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật trên phạm vi cả nước. Từ đường bộ cao tốc, hàng không, đường sắt đến cảng biển, bức tranh giao thông cho thấy rõ kết quả của một giai đoạn tăng tốc đầu tư và những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

eMagazine

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng trung ương Ấn Độ kêu gọi ưu tiên CBDC thay vì stablecoin

Kinh tế số

2

Lạng Sơn đón đoàn du khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2026

Thị trường

3

Tài sản của loạt tỷ phú tiền điện tử sụt giảm hàng tỷ USD trong năm 2025

Kinh tế số

4

Chuyển đổi xanh không còn “trên giấy” mà là tài sản được đo lường, thẩm tra bằng tiền

Thị trường

5

Xuất khẩu rau quả hướng tới mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy