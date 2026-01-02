PMI tháng 12 đạt 53 điểm: Ngành sản xuất Việt Nam tăng mạnh, niềm tin kinh doanh cao nhất 21 tháng

Ngành sản xuất Việt Nam khép lại năm 2025 với những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi chỉ số PMI đạt 53 điểm, đánh dấu chuỗi cải thiện điều kiện kinh doanh xuyên suốt 6 tháng cuối năm. Với sản lượng và đơn hàng mới tăng mạnh cùng niềm tin kinh doanh tăng cao, các doanh nghiệp đang tạo bệ phóng vững chắc để hướng tới mục tiêu sản lượng công nghiệp tăng 6,7% trong năm 2026…

Sáng 2/1/2026, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 12/2025. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng; Chi phí đầu vào tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022; Niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 21 tháng.

DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG 8 THÁNG LIÊN TIẾP

Báo cáo của S&P Global ghi nhận ngành sản xuất Việt Nam đã khép lại năm 2025 với những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi chỉ số PMI tháng 12 đạt mức 53 điểm. Dù con số này có sự sụt giảm nhẹ so với mức 53,8 điểm của tháng 11, nhưng việc chỉ số duy trì trên ngưỡng 50 điểm cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe ngành sản xuất. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt sáu tháng qua.

Điểm sáng nổi bật là các nhà sản xuất đã kéo dài thời kỳ tăng trưởng sản lượng sang tháng thứ tám liên tiếp nhờ sự kết hợp giữa điều kiện thời tiết ôn hòa và đà tăng trưởng của số lượng đơn đặt hàng mới. Mặc dù tốc độ tăng sản lượng vẫn ở mức mạnh nhưng đây là mức tăng yếu nhất trong vòng ba tháng qua.

Theo báo cáo của S&P Global, số lượng đơn đặt hàng mới ghi nhận sự gia tăng tháng thứ tư liên tiếp do nhu cầu khách hàng được cải thiện, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chung đã chậm lại so với tháng 11. Một phần nguyên nhân là do số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm trở lại lần đầu tiên sau ba tháng, gây áp lực lên tổng cầu.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, các công ty đã tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp việc làm tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn và ổn định so với tháng trước. Chính sự gia tăng về năng lực sản xuất nhờ đội ngũ nhân công đông đảo hơn, cộng với lợi thế từ thời tiết thuận lợi, đã giúp các doanh nghiệp giải quyết hiệu quả lượng công việc tồn đọng, ghi nhận lần giảm đầu tiên của chỉ số này sau ba tháng.

Tuy nhiên, bức tranh sản xuất vẫn còn những “mảng tối” do tác động kéo dài từ các đợt bão lũ gần đây, khiến nguyên vật liệu rơi vào tình trạng khan hiếm. Hệ quả là thời gian giao hàng của các nhà cung cấp bị kéo dài đáng kể và chi phí đầu vào đã tăng vọt với tốc độ nhanh nhất trong vòng ba năm rưỡi. Bất chấp những thách thức về chi phí và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp sản xuất vẫn thể hiện sự tin tưởng lớn vào tương lai. Mức độ lạc quan của các công ty hiện đang đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 3/2024, tạo nên một kỳ vọng tích cực cho giai đoạn sắp tới.

KỲ VỌNG BỨT PHÁ TRONG NĂM 2026

Báo cáo của S&P Global cho biết mặc dù điều kiện thời tiết ổn định hơn trong tháng 12, nhưng bão và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trong những tháng trước đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến ngành sản xuất vào giai đoạn cuối năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng hư hỏng nguyên vật liệu thô trong quá trình vận chuyển và sự chậm trễ của các nhà cung cấp do lũ lụt.

Điều này dẫn đến việc thời gian giao hàng tiếp tục bị kéo dài đáng kể, với mức độ chậm trễ chỉ thấp hơn một chút so với kỷ lục của thời kỳ ba năm rưỡi vừa được ghi nhận trong tháng 11. Đồng thời, tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu cùng những biến động bất lợi về tỷ giá đã đẩy chi phí đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2022. Đổi lại, giá cả đầu ra đã tăng mạnh, và tốc độ tăng chỉ thay đổi một chút so với tháng 11. Mức tăng của kỳ này là nhanh hơn nhiều so với trung bình của cả năm 2025.

Mặc dù chi phí đầu vào tăng mạnh, các doanh nghiệp sản xuất vẫn quyết định gia tăng mạnh hoạt động mua sắm nguyên vật liệu khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng và yêu cầu về sản lượng ngày càng cao hơn. Tốc độ tăng trưởng của hoạt động mua hàng đã đạt mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua, góp phần đưa tồn kho hàng hóa đầu vào tăng tháng thứ ba liên tiếp. Ngược lại, tồn kho hàng thành phẩm lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh do các sản phẩm hoàn thiện được nhanh chóng chuyển giao tới tay khách hàng.

Về triển vọng cho năm 2026, báo cáo của S&P Global cho thấy các nhà sản xuất đang thể hiện sự lạc quan ngày càng lớn về triển vọng gia tăng sản lượng. Niềm tin kinh doanh đã mạnh lên trong tháng thứ ba liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ tháng 3/2024. Theo kết quả khảo sát, có gần một nửa số người trả lời dự báo sản lượng sẽ tăng trưởng trong năm tới nhờ vào sự cải thiện của nhu cầu khách hàng, việc ra mắt các dòng sản phẩm mới và nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất.

Nhận định về bức tranh chung, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho rằng ngành sản xuất Việt Nam đã khép lại một năm đầy biến động bằng những tín hiệu tích cực khi sản lượng và đơn hàng mới duy trì đà tăng mạnh, trong khi niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 21 tháng.

Ở một mức độ nào đó, các công ty đã có thể hưởng lợi từ điều kiện thời tiết ôn hòa hơn trong tháng 12, từ đó tăng sản lượng và thực hiện được các dự án còn tồn đọng. Tuy nhiên, ảnh hưởng kéo dài của các cơn bão và lũ lụt gần đây đã trở nên rõ ràng đối với nguồn cung nguyên vật liệu, khi thời gian giao hàng của các nhà cung cấp tiếp tục bị kéo dài đáng kể, và tốc độ tăng chi phí đầu vào đạt mức cao của thời kỳ ba năm rưỡi. Hy vọng tình trạng gián đoạn nguồn cung có thể bắt đầu giảm bớt trong những tháng tới khi các công ty có thể mua nguyên vật liệu thô dễ dàng hơn.

Về tổng thể, ngành sản xuất sẽ bước vào năm 2026 với một vị thế tích cực, và các nhà sản xuất lạc quan trong việc thu hút đơn đặt hàng mới và có thể tăng năng lực sản xuất. S&P Global Market Intelligence dự báo sản lượng công nghiệp của Việt Nam sẽ tăng 6,7% trong năm 2026.