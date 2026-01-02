Huế thu ngân sách năm 2025 vượt 14.800 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ

Bức tranh ngân sách năm 2025 của thành phố Huế ghi nhận nhiều điểm sáng, khi thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ, chi ngân sách được kiểm soát sát thực tiễn, góp phần ổn định tài chính địa phương...

Chiều 31/12, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Liên ngành Tài chính – Thuế – Kho bạc Nhà nước – Hải quan đã tổ chức Hội nghị khóa sổ niên độ ngân sách nhà nước năm 2025. Đây là dịp tổng kết, đánh giá toàn diện công tác thu – chi ngân sách trên địa bàn thành phố Huế, đồng thời đặt ra những định hướng lớn cho năm ngân sách tiếp theo.

Theo số liệu khóa sổ đến hết ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế đạt 14.850 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của các ngành trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đồng thời cho thấy dư địa phát triển và khả năng huy động nguồn lực tài chính của địa phương tiếp tục được cải thiện.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt 13.128 tỷ đồng. Các khoản thu từ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đạt 3.800 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào cân đối ngân sách. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.580 tỷ đồng, phản ánh sự phục hồi và duy trì ổn định của hoạt động thương mại, logistics trên địa bàn.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương năm 2025 ước đạt 15.850 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán được giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 4.400 tỷ đồng, tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn. Chi thường xuyên đạt 11.250 tỷ đồng, bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh hội nghị

Đáng chú ý, công tác điều hành ngân sách trong năm được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ chi, nhất là chi đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố. Song song với đó, kỷ luật, kỷ cương tài chính tiếp tục được giữ vững, an toàn ngân quỹ nhà nước được bảo đảm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các ngành Tài chính, Kho bạc, Thuế và Hải quan. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, những kết quả đạt được trong thu – chi ngân sách năm 2025 đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của thành phố Huế trong năm qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; từ tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, đến kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố bảo đảm cân đối tài chính, đồng thời tạo dư địa cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác phối hợp giữa các ngành Tài chính – Thuế – Kho bạc Nhà nước – Hải quan tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt. Việc chia sẻ thông tin, đồng bộ dữ liệu, nâng cao chất lượng dự báo thu – chi được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách trong thời gian tới.

Năm 2026 được xác định là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, có ý nghĩa bản lề đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2026–2030. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 10% trở lên, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, điều hành ngân sách; nâng cao chất lượng công tác dự báo; tăng cường quản lý tài chính – ngân sách theo hướng chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính và tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương.