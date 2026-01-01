Thứ Năm, 01/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Thu Hằng

01/01/2026, 18:54

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Bộ Nội vụ đã có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2026, Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán), nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, và các ngày lễ, Tết khác trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Kỳ nghỉ đầu tiên trong năm 2026 là Tết Dương lịch. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu, ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 10/1.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật ngày 4/1 (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1).

Với người lao động làm việc trong khu vực tư nhân, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức, nhưng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Sau Tết Dương lịch, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm là Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ Nhật ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Đây là thời gian nghỉ áp dụng với công chức, viên chức.

Với người lao động không thuộc đối tượng là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 như sau: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Kỳ nghỉ thứ 3 trong năm 2026 là Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ Nhật, ngày 26/4/2026, là ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không làm việc vào thứ Bảy, Chủ Nhật sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục do nghỉ bù vào thứ Hai. Như vậy, thời gian nghỉ sẽ từ thứ Bảy, ngày 25/4/2026 đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Cũng trong tháng 4, người lao động còn có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến đến hết Chủ Nhật, ngày 3/5.

Kỳ nghỉ cuối cùng trong năm 2026 là Quốc khánh nghỉ 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8).

Với người lao động trong các doanh nghiệp, nghỉ thứ Tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ Ba ngày 1/9, hoặc thứ Năm ngày 3/9.

Bộ Nội vụ lưu ý, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Trong đó cần cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

11:44, 25/12/2025

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết 9 ngày

08:27, 14/10/2025

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết 9 ngày

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

08:30, 27/11/2025

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Từ khóa:

nghỉ lễ quốc khánh Tết âm lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Đọc thêm

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 26/2025/TT-BNV ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường...

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026

Bảo hiểm xã hội các địa phương điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026 do trùng với lịch nghỉ Tết Dương lịch, bắt đầu từ ngày 5/1…

7 doanh nghiệp cam kết tiếp nhận 2.706 công nhân mất việc tại Công ty Panko Vina

7 doanh nghiệp cam kết tiếp nhận 2.706 công nhân mất việc tại Công ty Panko Vina

Theo báo cáo của Công ty Panko Vina, sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp liên tục thiếu hụt đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất. Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/2/2026...

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026 đối với 14 nhóm người có công với cách mạng…

TP Hồ Chí Minh: Chính thức hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1/2026

TP Hồ Chí Minh: Chính thức hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1/2026

Từ tháng 1/2026, hơn 500 trường (bao gồm THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp) tại TP.HCM sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi nhằm tăng cường vận động và tương tác trực tiếp...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Bước chuyển trong hành động kinh tế tuần hoàn

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

eMagazine

Nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

eMagazine

Hiến kế “chuyển đổi kép” và khơi thông dòng vốn để bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhìn lại bức tranh kinh tế Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025

Địa phương

2

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đón 3.000 du khách quốc tế ngày đầu năm

Tiêu & Dùng

3

Đà Nẵng đón những du khách đầu tiên năm mới 2026

Tiêu & Dùng

4

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

Kinh tế số

5

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy