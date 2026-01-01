Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Bộ Nội vụ đã có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2026, Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán), nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, và các ngày lễ, Tết khác trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Kỳ nghỉ đầu tiên trong năm 2026 là Tết Dương lịch. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu, ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 10/1.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật ngày 4/1 (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1).

Với người lao động làm việc trong khu vực tư nhân, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức, nhưng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Sau Tết Dương lịch, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm là Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Thời gian nghỉ từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ Nhật ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Đây là thời gian nghỉ áp dụng với công chức, viên chức.

Với người lao động không thuộc đối tượng là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 như sau: Lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Kỳ nghỉ thứ 3 trong năm 2026 là Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ Nhật, ngày 26/4/2026, là ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không làm việc vào thứ Bảy, Chủ Nhật sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục do nghỉ bù vào thứ Hai. Như vậy, thời gian nghỉ sẽ từ thứ Bảy, ngày 25/4/2026 đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Cũng trong tháng 4, người lao động còn có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ thứ Năm ngày 30/4 đến đến hết Chủ Nhật, ngày 3/5.

Kỳ nghỉ cuối cùng trong năm 2026 là Quốc khánh nghỉ 5 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hàng tuần. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Bảy ngày 29/8/2026, đến hết thứ Tư ngày 2/9; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy (ngày 22/8).

Với người lao động trong các doanh nghiệp, nghỉ thứ Tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày là thứ Ba ngày 1/9, hoặc thứ Năm ngày 3/9.

Bộ Nội vụ lưu ý, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Trong đó cần cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.