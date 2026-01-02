Việt Nam – EU ký kết hiệp định hơn 50 triệu euro phát triển nhân lực xanh và số

Hiệp định mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xanh và số cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam…

Ngày 31/12, Liên minh châu Âu (EU) và Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ký Hiệp định tài trợ Chương trình Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – EU (VETVET), với tổng ngân sách hơn 50 triệu euro. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU (Global Gate), theo cách tiếp cận Nhóm châu Âu (EU và các quốc gia thành viên). Nguồn tài trợ bao gồm 40 triệu euro từ EU, 10 triệu euro từ Chính phủ Đức và 0,5 triệu euro từ Chính phủ Pháp.

Chương trình VETVET hướng tới nâng cao chất lượng, tính phù hợp và khả năng tiếp cận của hệ thống giáo dục nghề nghiệp, qua đó thúc đẩy việc làm bền vững, tinh thần khởi nghiệp và xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tại Việt Nam.

VETVET sẽ được triển khai trên sáu lĩnh vực trọng tâm, gồm: nâng cao năng lực hệ thống giáo dục và đào tạo nghề (TVET); thúc đẩy hợp tác với khu vực doanh nghiệp; tăng cường hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng TVET; phát triển chương trình đào tạo nghề; xây dựng hệ sinh thái truyền thông cho TVET; và huy động doanh nghiệp tham gia đào tạo tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Rafael de Bustamante, Đại biện lâm thời Phái đoàn EU tại Việt Nam, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng, ghi dấu thành quả từ những nỗ lực chung của hai bên trong việc trang bị cho lực lượng lao động các kĩ năng cần thiết, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Dự án lồng ghép các nội dung về công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo trong kỉ nguyên số và thực tiễn công nghiệp bền vững vào chương trình giáo dục. Qua đó, Dự án góp phần thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững của Việt Nam và phù hợp với các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Chương trình VETVET phản ánh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời góp phần hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc kí Hiệp định vào thời điểm cuối năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu kết quả của quá trình trao đổi, thống nhất kéo dài nhiều tháng kể từ cuộc làm việc đầu tiên giữa hai Bên vào tháng 3/2025.

Dự án “Chương trình hợp tác Việt Nam – EU về giáo dục nghề nghiệp” (VETVET) đã được phê duyệt Văn kiện Dự án theo Quyết định số 3114/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2025, với tổng vốn tài trợ trên 50 triệu euro và thời gian thực hiện 5 năm kể từ ngày kí Hiệp định tài chính.