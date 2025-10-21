Bứt phá tốc độ, dẫn đầu chuyển đổi số cùng Internet công nghệ XGSPON của VNPT

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thu Ngân
21/10/2025, 13:00
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tốc độ và độ ổn định của đường truyền Internet đang trở thành “vũ khí cạnh tranh” then chốt của doanh nghiệp. Với công nghệ XGSPON và gói cước FiberPro, VNPT mang đến giải pháp kết nối Internet tốc độ cao giúp doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số.
Công nghệ XGSPON do VNPT triển khai đang mở ra chuẩn mực mới cho hạ tầng Internet doanh nghiệp. Với tốc độ truyền dẫn lên tới 10Gbps (gấp nhiều lần so với công nghệ cũ) XGSPON mang đến khả năng kết nối vượt trội, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru các tác vụ phức tạp như truyền tải dữ liệu lớn giữa chi nhánh, vận hành hệ thống ERP, lưu trữ và truy cập dữ liệu camera chất lượng cao, tổ chức hội nghị trực tuyến 4K hay thiết lập VPN bảo mật cho nhân sự làm việc từ xa.
Điểm mạnh nổi bật của XGSPON là tốc độ cao, độ trễ cực thấp, đảm bảo mọi ứng dụng thời gian thực từ giám sát sản xuất đến chăm sóc khách hàng qua nền tảng số đều diễn ra liền mạch, ổn định. Đây chính là yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả trong xu hướng làm việc linh hoạt (hybrid) đang ngày càng phổ biến.
Không chỉ vượt trội về công nghệ, VNPT còn mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng doanh nghiệp nhờ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) rõ ràng và đội ngũ kỹ thuật trực 24/7. Mọi sự cố đều được xử lý nhanh chóng, đảm bảo kết nối luôn thông suốt – yếu tố sống còn trong hoạt động kinh doanh.
Đặc biệt, VNPT vừa ra mắt dòng sản phẩm FiberPro dành riêng cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, với tốc độ từ 2,5Gbps đến 10Gbps, sử dụng công nghệ XGSPON tiên tiến và thiết bị WifiMesh đi kèm. FiberPro được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đặc thù về tốc độ cao và IP động – điều mà các gói Internet phổ thông trên thị trường thường chưa đáp ứng được.
Với chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, VNPT trở thành lựa chọn tin cậy của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, logistics hay y tế – nơi chỉ một giây gián đoạn kết nối cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu và trải nghiệm người dùng.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng Internet chính là nền móng để doanh nghiệp bứt phá. Sở hữu kết nối XGSPON đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã sẵn sàng cho tương lai: Mở rộng hệ thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai IoT hay khai thác dữ liệu lớn phục vụ chiến lược kinh doanh.
Với kinh nghiệm hàng thập kỷ trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp hạ tầng số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ cung cấp Internet tốc độ cao, VNPT mang đến nền tảng kết nối vững chắc để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và tiến xa hơn trên hành trình chuyển đổi số.
* Để tìm hiểu thêm về các gói Internet công nghệ XGSPON của VNPT, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 18001260 hoặc các VNPT Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết.
Doanh nhân Louis Nguyễn, Chủ tịch Saigon Asset Management (SAM), trong cuộc trao đổi độc quyền với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, đã lý giải vì sao đến nay những “ông lớn” trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu như AWS, Google, Microsoft… chưa “đặt chân” vào Việt Nam, đồng thời hiến kế để Việt Nam thực sự trở thành “nam châm” hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực này.
Kể từ khi Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào tháng 6/2020, hành trình thúc đẩy và lan tỏa những thành tựu phát triển của công cuộc chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, là dòng chảy chủ đạo trong phát triển đất nước...
Nếu quy định về livestream bán hàng và thương mại điện tử xuyên biên giới không được sửa đổi hợp lý, Luật Thương mại điện tử có nguy cơ trở thành rào cản cho đổi mới sáng tạo và cạnh tranh công bằng.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận toàn diện về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh làm trụ cột cho giai đoạn tới.
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: