Bứt phá tốc độ, dẫn đầu chuyển đổi số cùng Internet công nghệ XGSPON của VNPT

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tốc độ và độ ổn định của đường truyền Internet đang trở thành “vũ khí cạnh tranh” then chốt của doanh nghiệp. Với công nghệ XGSPON và gói cước FiberPro, VNPT mang đến giải pháp kết nối Internet tốc độ cao giúp doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số.

Công nghệ XGSPON do VNPT triển khai đang mở ra chuẩn mực mới cho hạ tầng Internet doanh nghiệp. Với tốc độ truyền dẫn lên tới 10Gbps (gấp nhiều lần so với công nghệ cũ) XGSPON mang đến khả năng kết nối vượt trội, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru các tác vụ phức tạp như truyền tải dữ liệu lớn giữa chi nhánh, vận hành hệ thống ERP, lưu trữ và truy cập dữ liệu camera chất lượng cao, tổ chức hội nghị trực tuyến 4K hay thiết lập VPN bảo mật cho nhân sự làm việc từ xa.

Điểm mạnh nổi bật của XGSPON là tốc độ cao, độ trễ cực thấp, đảm bảo mọi ứng dụng thời gian thực từ giám sát sản xuất đến chăm sóc khách hàng qua nền tảng số đều diễn ra liền mạch, ổn định. Đây chính là yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả trong xu hướng làm việc linh hoạt (hybrid) đang ngày càng phổ biến.

Không chỉ vượt trội về công nghệ, VNPT còn mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng doanh nghiệp nhờ cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) rõ ràng và đội ngũ kỹ thuật trực 24/7. Mọi sự cố đều được xử lý nhanh chóng, đảm bảo kết nối luôn thông suốt – yếu tố sống còn trong hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, VNPT vừa ra mắt dòng sản phẩm FiberPro dành riêng cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, với tốc độ từ 2,5Gbps đến 10Gbps, sử dụng công nghệ XGSPON tiên tiến và thiết bị WifiMesh đi kèm. FiberPro được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đặc thù về tốc độ cao và IP động – điều mà các gói Internet phổ thông trên thị trường thường chưa đáp ứng được.

Với chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, VNPT trở thành lựa chọn tin cậy của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, logistics hay y tế – nơi chỉ một giây gián đoạn kết nối cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu và trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng Internet chính là nền móng để doanh nghiệp bứt phá. Sở hữu kết nối XGSPON đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã sẵn sàng cho tương lai: Mở rộng hệ thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai IoT hay khai thác dữ liệu lớn phục vụ chiến lược kinh doanh.

Với kinh nghiệm hàng thập kỷ trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp hạ tầng số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ cung cấp Internet tốc độ cao, VNPT mang đến nền tảng kết nối vững chắc để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững và tiến xa hơn trên hành trình chuyển đổi số.

* Để tìm hiểu thêm về các gói Internet công nghệ XGSPON của VNPT, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 18001260 hoặc các VNPT Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết.