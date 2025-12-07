Thanh khoản thấp, cá nhân hạn chế mở mới tài khoản trong tháng 11

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Tuệ Lâm
07/12/2025, 14:30
Trong tháng 11/2025, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 237.000 tài khoản. Mức tăng này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng trước, đồng thời là mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng liên tục.
Theo thống kê của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 11/2025, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 237.000 tài khoản. Mức tăng này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng trước, đồng thời là mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng liên tục.
Phần lớn số tài khoản mở mới vẫn đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong khi khối tổ chức chỉ ghi nhận thêm 146 tài khoản.
Lũy kế 11 tháng đầu năm, lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,3 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 11/2025, tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân vượt 11,5 triệu, tương đương khoảng 11% dân số, chính thức hoàn thành mục tiêu đề ra trước mốc năm 2030.
Nhà đầu tư trong nước hạn chế mở mới tài khoản chứng khoán trong bối cảnh VN-Index kết thúc tháng 11/2025 tại 1.680,50 điểm, tăng 40,85 điểm (+2,49%), ngắt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp và lấy lại phần lớn mức điểm đã mất trong tháng 9-10/2025; tuy nhiên, đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh dòng tiền suy yếu rõ rệt.
Tính trên 3 sàn, thanh khoản bình quân phiên tháng 11 đạt 25.296 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh là 22.236 tỷ đồng/phiên, tiếp tục giảm -34,5% so với tháng 10 và thấp hơn -37,2% so với trung bình 5 tháng. Điều này cho thấy tâm lý giao dịch thận trọng vẫn bao trùm, dù thị trường phục hồi về mặt điểm số với đóng góp lớn (gần 40 điểm) từ VIC và VPL.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2613.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 3064.9 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCI, VHM, MBB, VRE, STB, VJC, VCB, ACB, DGC, CTG.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: HPG, SHB, VPB, VIX, FPT, VNM, CII, PVD, VIC.
09:33, 07/12/2025
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...
Tháng 11, HNX đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng - trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/12/2025.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: