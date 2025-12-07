Thanh khoản thấp, cá nhân hạn chế mở mới tài khoản trong tháng 11

Trong tháng 11/2025, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 237.000 tài khoản. Mức tăng này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng trước, đồng thời là mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng liên tục.

Phần lớn số tài khoản mở mới vẫn đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong khi khối tổ chức chỉ ghi nhận thêm 146 tài khoản.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,3 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 11/2025, tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân vượt 11,5 triệu, tương đương khoảng 11% dân số, chính thức hoàn thành mục tiêu đề ra trước mốc năm 2030.

Nhà đầu tư trong nước hạn chế mở mới tài khoản chứng khoán trong bối cảnh VN-Index kết thúc tháng 11/2025 tại 1.680,50 điểm, tăng 40,85 điểm (+2,49%), ngắt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp và lấy lại phần lớn mức điểm đã mất trong tháng 9-10/2025; tuy nhiên, đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh dòng tiền suy yếu rõ rệt.

Tính trên 3 sàn, thanh khoản bình quân phiên tháng 11 đạt 25.296 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh là 22.236 tỷ đồng/phiên, tiếp tục giảm -34,5% so với tháng 10 và thấp hơn -37,2% so với trung bình 5 tháng. Điều này cho thấy tâm lý giao dịch thận trọng vẫn bao trùm, dù thị trường phục hồi về mặt điểm số với đóng góp lớn (gần 40 điểm) từ VIC và VPL.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2613.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 3064.9 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCI, VHM, MBB, VRE, STB, VJC, VCB, ACB, DGC, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: HPG, SHB, VPB, VIX, FPT, VNM, CII, PVD, VIC.