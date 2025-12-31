Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Kim Phong
31/12/2025, 11:56
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 rất có thể ấn định đỉnh cao lịch sử của VN-Index cho cả năm, khi sự trở lại của nhóm Vin rất ấn tượng. Bất chấp thanh khoản duy trì thấp, chỉ số vẫn “lừng lững” đi lên phiên thứ 3 liên tiếp.
Chỉ số chốt phiên sáng tăng 0,83% tương đương +14,66 điểm. VIC tăng 3,07%, VHM tăng 4,43%, VPL tăng 4,4% đã đem về tới 15 điểm. Nói đơn giản thì chỉ 3 trụ này đã “gồng gánh” toàn bộ điểm số tăng, các mã còn lại bù trừ cho nhau vừa đủ.
Độ rộng sàn HoSE không cho thấy giao dịch tích cực khi chỉ có 109 mã tăng/167 mã giảm. Tuy vậy thị trường cũng không yếu, chủ đạo là do cả bên mua lẫn bên bán đều giảm đáng kể cường độ trong ngày cuối năm. Cổ phiếu giảm giá chủ yếu do mất cân đối cung cầu tại một thời điểm và thanh khoản quá nhỏ để giá có độ tin cậy cao.
Thực vậy, trong 167 mã đỏ của chỉ số cũng có 69 mã ghi nhận mức giảm quá 1%, nhưng chỉ 16 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Vài cổ phiếu chịu áp lực trội hơn số còn lại nhưng cũng không nhiều: CII giảm 2,05% khớp 209,7 tỷ; MWG giảm 1,02% với 114 tỷ; PDR giảm 2,06% với 92,3 tỷ; VPI giảm 1,03% với 82,1 tỷ; VND giảm 1,27% với 63,5 tỷ; DXG giảm 1,71% với 59,1 tỷ; TCH giảm 1,64% với 36,7 tỷ; FTS giảm 1,34% với 27,6 tỷ.
Tính chung tổng thanh khoản của 69 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE sáng nay cũng chỉ đạt 887,4 tỷ đồng, chiếm 12,7% toàn sàn. Rất nhiều cổ phiếu thậm chí chỉ giao dịch vài chục triệu đồng. Với lực cầu quá mỏng thì chỉ cần vài lệnh bán lô nhỏ cũng có thể tạo mức giá giảm đáng kể.
Ở phía tăng giá, giao dịch sôi động chủ yếu dồn vào chừng chục cổ phiếu. Với áp lực bán yếu, cũng chỉ cần các lệnh mua năng động hơn một chút là có thể tạo bước giá tăng. Toàn sàn HoSE hiện có 44 cổ phiếu tăng vượt 1% nhưng giao dịch phần lớn là thấp. 14 mã đang có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm Vin dĩ nhiên đang thu hút thanh khoản tốt nhất với VIC đạt 733,9 tỷ đồng, VHM đạt 328,3 tỷ, VPL là 62,7 tỷ. Ngoài ra có thể kể tới DGC tăng 4,91% với 492,7 tỷ; KBC tăng 3,63% với 175,9 tỷ; VJC tăng 1,27% với 129,8 tỷ; BAF tăng 1,07% với 59,8 tỷ; VIB tăng 1,41% với 52,5 tỷ.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm nhẹ 5% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.007,9 tỷ đồng, là mức rất thấp. Khoảng 61,1% giao dịch tập trung trong rổ VN30 và Top 5 cổ phiếu của rổ là VIC, DGC, HDB, VPB, VHM đã chiếm 33,8% tổng cả sàn. Điều này cho thấy dòng tiền tổ chức cũng không hoạt động mạnh, vẫn là số ít cổ phiếu có khả năng tập trung vốn cao.
Trạng thái giao dịch èo uột hiện tại không có gì bất thường vì hôm nay là phiên cuối cùng của năm 2025 trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Nhà đầu tư không có nhiều động lực giao dịch và muốn kết thúc một năm trong “bình yên” sau nhiều thăng trầm và ức chế. Thanh khoản thấp không phản ánh trạng thái tiền trên tài khoản mà phản ánh tâm lý là chính.
Nhà đầu tư nước ngoài dĩ nhiên cũng giao dịch ít, mức mua vào ở HoSE cũng chưa tới 592 tỷ đồng, bán ra khoảng 559,4 tỷ. Cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là STB cũng chỉ đạt 42,4 tỷ đồng. KBC, TCB, DGC là 3 mã duy nhất mua loanh quanh 20-30 tỷ. Phía bán ròng cũng chỉ có VPB và LPB là quanh 20 tỷ đồng.
VN-Index được nhóm Vin kéo là chủ đạo trong phiên sáng nay, đã lên mức 1781,56 điểm. Nếu tính theo giá đóng cửa thì đây đã tương đương với đỉnh cao lịch sử của chỉ số này (mức đóng cửa cao nhất là ngày 24/12 với 1782,82 điểm). Tuy nhiên nếu tính theo dao động thì phiên ngày 25/12 đã có lúc chạm tới 1805,93 điểm. Mặc dù không có sự hỗ trợ từ số đông cổ phiếu nhưng về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn đang kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
Đồng USD đang tiến tới hoàn tất năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2017, và các ngân hàng Phố Wall dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục mất giá trong năm tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn hạ lãi suất...
Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng nhanh, kéo theo nhu cầu quản lý gia sản (Wealth Management) trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, thị trường vẫn đang tồn tại những “khoảng trống” lớn về nhân lực chất lượng cao và khuôn khổ hành nghề chuẩn mực…
Bước sang năm 2026, thanh khoản thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026, kết hợp với nhiều yếu tố thuận lợi khác để tạo môi trường kinh doanh tích cực cho ngành môi giới chứng khoán.
Đà bán Bitcoin của nhóm nhà đầu tư nắm giữ dài hạn đang chậm lại, song bức tranh chung của thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ảm đạm...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: