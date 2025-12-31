Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 rất có thể ấn định đỉnh cao lịch sử của VN-Index cho cả năm, khi sự trở lại của nhóm Vin rất ấn tượng. Bất chấp thanh khoản duy trì thấp, chỉ số vẫn “lừng lững” đi lên phiên thứ 3 liên tiếp.

Chỉ số chốt phiên sáng tăng 0,83% tương đương +14,66 điểm. VIC tăng 3,07%, VHM tăng 4,43%, VPL tăng 4,4% đã đem về tới 15 điểm. Nói đơn giản thì chỉ 3 trụ này đã “gồng gánh” toàn bộ điểm số tăng, các mã còn lại bù trừ cho nhau vừa đủ.

Độ rộng sàn HoSE không cho thấy giao dịch tích cực khi chỉ có 109 mã tăng/167 mã giảm. Tuy vậy thị trường cũng không yếu, chủ đạo là do cả bên mua lẫn bên bán đều giảm đáng kể cường độ trong ngày cuối năm. Cổ phiếu giảm giá chủ yếu do mất cân đối cung cầu tại một thời điểm và thanh khoản quá nhỏ để giá có độ tin cậy cao.

Thực vậy, trong 167 mã đỏ của chỉ số cũng có 69 mã ghi nhận mức giảm quá 1%, nhưng chỉ 16 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Vài cổ phiếu chịu áp lực trội hơn số còn lại nhưng cũng không nhiều: CII giảm 2,05% khớp 209,7 tỷ; MWG giảm 1,02% với 114 tỷ; PDR giảm 2,06% với 92,3 tỷ; VPI giảm 1,03% với 82,1 tỷ; VND giảm 1,27% với 63,5 tỷ; DXG giảm 1,71% với 59,1 tỷ; TCH giảm 1,64% với 36,7 tỷ; FTS giảm 1,34% với 27,6 tỷ.

Tính chung tổng thanh khoản của 69 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE sáng nay cũng chỉ đạt 887,4 tỷ đồng, chiếm 12,7% toàn sàn. Rất nhiều cổ phiếu thậm chí chỉ giao dịch vài chục triệu đồng. Với lực cầu quá mỏng thì chỉ cần vài lệnh bán lô nhỏ cũng có thể tạo mức giá giảm đáng kể.

Ở phía tăng giá, giao dịch sôi động chủ yếu dồn vào chừng chục cổ phiếu. Với áp lực bán yếu, cũng chỉ cần các lệnh mua năng động hơn một chút là có thể tạo bước giá tăng. Toàn sàn HoSE hiện có 44 cổ phiếu tăng vượt 1% nhưng giao dịch phần lớn là thấp. 14 mã đang có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm Vin dĩ nhiên đang thu hút thanh khoản tốt nhất với VIC đạt 733,9 tỷ đồng, VHM đạt 328,3 tỷ, VPL là 62,7 tỷ. Ngoài ra có thể kể tới DGC tăng 4,91% với 492,7 tỷ; KBC tăng 3,63% với 175,9 tỷ; VJC tăng 1,27% với 129,8 tỷ; BAF tăng 1,07% với 59,8 tỷ; VIB tăng 1,41% với 52,5 tỷ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm nhẹ 5% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.007,9 tỷ đồng, là mức rất thấp. Khoảng 61,1% giao dịch tập trung trong rổ VN30 và Top 5 cổ phiếu của rổ là VIC, DGC, HDB, VPB, VHM đã chiếm 33,8% tổng cả sàn. Điều này cho thấy dòng tiền tổ chức cũng không hoạt động mạnh, vẫn là số ít cổ phiếu có khả năng tập trung vốn cao.

Trạng thái giao dịch èo uột hiện tại không có gì bất thường vì hôm nay là phiên cuối cùng của năm 2025 trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Nhà đầu tư không có nhiều động lực giao dịch và muốn kết thúc một năm trong “bình yên” sau nhiều thăng trầm và ức chế. Thanh khoản thấp không phản ánh trạng thái tiền trên tài khoản mà phản ánh tâm lý là chính.

Nhà đầu tư nước ngoài dĩ nhiên cũng giao dịch ít, mức mua vào ở HoSE cũng chưa tới 592 tỷ đồng, bán ra khoảng 559,4 tỷ. Cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là STB cũng chỉ đạt 42,4 tỷ đồng. KBC, TCB, DGC là 3 mã duy nhất mua loanh quanh 20-30 tỷ. Phía bán ròng cũng chỉ có VPB và LPB là quanh 20 tỷ đồng.

VN-Index được nhóm Vin kéo là chủ đạo trong phiên sáng nay, đã lên mức 1781,56 điểm. Nếu tính theo giá đóng cửa thì đây đã tương đương với đỉnh cao lịch sử của chỉ số này (mức đóng cửa cao nhất là ngày 24/12 với 1782,82 điểm). Tuy nhiên nếu tính theo dao động thì phiên ngày 25/12 đã có lúc chạm tới 1805,93 điểm. Mặc dù không có sự hỗ trợ từ số đông cổ phiếu nhưng về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn đang kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.