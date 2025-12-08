Thứ Hai, 08/12/2025

Dòng vốn cá nhân đảo chiều

Thu Minh

08/12/2025, 13:53

Tuần 49/2025 đánh dấu sự trở lại của dòng tiền ngoại khi khối này mua ròng sau chuỗi 19 tuần bán ròng liên tiếp. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng 4.535,2 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index khép lại tuần 49/2025 với diễn biến tích cực, duy trì đà tăng tuần thứ tư liên tiếp và xác lập mức đóng cửa cao nhất từ đầu năm. Chỉ số dừng tại 1.741,32 điểm, tăng 50,33 điểm, tương ứng 2,98%. Thanh khoản thị trường cũng cải thiện nhẹ, ghi nhận mức tăng 7,66%.

Trên HoSE, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 20.142 tỷ đồng/phiên, tăng 7,66% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 4,37% so với mức trung bình 5 tuần gần nhất.

Tính chung cả ba sàn, giá trị giao dịch bình quân đạt 25.756 tỷ đồng/phiên, trong đó khớp lệnh đạt 21.937 tỷ đồng, tăng 7,77% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 6,12% so với trung bình 5 tuần. Điều này cho thấy dòng tiền có sự hồi phục nhưng vẫn duy trì trạng thái thận trọng khi thị trường tiến gần vùng kháng cự quan trọng.

Thanh khoản thị trường tuần qua tiếp tục cho thấy sự phân hóa. Ngân hàng là điểm sáng nổi bật khi giá trị giao dịch bình quân tăng mạnh 25,7% (tương đương 1.122 tỷ đồng), trong khi giá cổ phiếu cũng tăng 2,3%. Nhóm này giữ vai trò dẫn dắt trong tuần, dù chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần.

Một số ngành khác như Thực phẩm, Thép, Bán lẻ cũng ghi nhận thanh khoản cải thiện cùng diễn biến giá tích cực. Ở chiều ngược lại, các nhóm trụ cột như Bất động sản giảm 2% thanh khoản dù giá tăng 4,4% nhờ sự nâng đỡ của các cổ phiếu lớn như VIC, VPL, VHM. Chứng khoán và Dầu khí đều cho thấy thanh khoản suy yếu và diễn biến kém tích cực hơn.

Khối ngoại quay lại mua ròng sau 19 tuần. Tuần 49/2025 đánh dấu sự trở lại của dòng tiền ngoại khi khối này mua ròng sau chuỗi 19 tuần bán ròng liên tiếp. Trong 5 phiên, có 3 phiên ghi nhận trạng thái mua ròng. Lực mua tập trung chủ yếu vào nhóm Ngân hàng với các mã như MBB, VPB, CTG, TCB.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 4.419,2 tỷ đồng trong tuần qua trong đó khớp lệnh mua ròng 1.338,3 tỷ đồng. Tập trung mua ròng ở Ngân hàng và Bán lẻ, với các mã dẫn đầu gồm: MBB, MWG, VJC, VNM, VPB, CTG, TCB, HPG, FPT, TCX.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước bán ròng 4.535,2 tỷ đồng, nhưng tính riêng khớp lệnh lại mua ròng nhẹ 24,4 tỷ đồng. Cá nhân mua ròng ở 9/18 ngành, chủ yếu ở Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIX, VIC, VPL, VHM, FPT, VCB, VPI, DXG, ACB, BAF.

Ở chiều bán ròng, cá nhân bán mạnh nhóm Ngân hàng, Điện – nước – xăng dầu khí đốt, với các mã: MBB, SSI, MSN, CTG, VJC, GEE, VPB, GAS, VNM.

Tự doanh mua ròng 58,7 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh mua ròng 92 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 10/18 ngành, mạnh nhất ở Dịch vụ tài chính và Công nghệ thông tin. Top mua ròng gồm: SSI, VIX, STB, FPT, TCB, VCI, VCG, HPG, DXG, VPB. Bán ròng mạnh nhất ở nhóm Bán lẻ, với các mã: MWG, HDB, FRT, MBB, E1VFVN30, VNM, VIB, ACB, CTG, VIC.

Tổ chức trong nước mua ròng 57,3 tỷ đồng, nhưng tính riêng khớp lệnh lại bán ròng 1.454,7 tỷ đồng. Tổ chức bán ròng 10/18 ngành, tập trung lớn nhất ở nhóm Ngân hàng, gồm: MBB, FPT, VPL, HPG, TCB, VIX, VPB, VJC, VNM, STB.

Ngành được mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng gồm: ACB, GEX, SSI, MSN, VCB, MWG, GEE, PC1, HDB, VRE.

Trong tuần 49/2025, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng đột biến ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi giảm mạnh ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML. Cụ thể nhóm VN30 ghi nhận giá trị giao dịch bình quân tăng mạnh +21,7% (tương đương +2.095,5 tỷ đồng), kéo tỷ trọng dòng tiền lên 58,4% - mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025.

Chỉ số VN30 cũng tăng +2,68%, dẫn dắt bởi các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup (VIC, VHM), Ngân hàng (MBB, CTG, TCB, HDB) và Hàng tiêu dùng (MWG, SAB). Ngoại trừ TCB và HDB, phần lớn các mã còn lại đều ghi nhận thanh khoản cải thiện.

VNMID tiếp tục là điểm trừ khi giá trị giao dịch bình quân giảm -10,3% (tương đương -760 tỷ đồng) - tuần giảm thứ 3 liên tiếp, kéo tỷ trọng dòng tiền về 32,9% - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2025.

Dù chỉ số tăng nhẹ +0,62%, thanh khoản co hẹp cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn e dè với nhóm mid-cap. VNSML có dấu hiệu khởi sắc nhẹ, khi thanh khoản phục hồi +5,8% (+61 tỷ đồng) và chỉ số tăng +0,84%, nhưng tỷ trọng dòng tiền chỉ ở mức 5,5%, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn chưa thực sự sôi động trở lại.

Dòng vốn mồi từ khối ngoại có giúp thị trường tăng?

10:20, 08/12/2025

Dòng vốn mồi từ khối ngoại có giúp thị trường tăng?

Thanh khoản thấp, cá nhân hạn chế mở mới tài khoản trong tháng 11

14:30, 07/12/2025

Thanh khoản thấp, cá nhân hạn chế mở mới tài khoản trong tháng 11

VN-Index còn cơ hội thử thách kháng cự 1.755-1.775 điểm nhờ sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn

09:33, 07/12/2025

cổ phiếu ngân hàng dòng tiền ngoại giao dịch chứng khoán Khối ngoại gom ròng nhà đầu tư cá nhân tăng trưởng thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index tuần 49/2025

Vừa

Vừa "hô" VN-Index lên 3.200, quỹ ngoại Pyn Elite báo lỗ

Quỹ PYN Elite ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB).

Blog chứng khoán: Tiếp tục màn “tra tấn tâm lý”

Blog chứng khoán: Tiếp tục màn “tra tấn tâm lý”

Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.

Áp lực bán tăng, cổ phiếu hạ độ cao cả loạt

Áp lực bán tăng, cổ phiếu hạ độ cao cả loạt

VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.

Doanh nghiệp niêm yết khẳng định uy tín và năng lực quản trị qua VLCA 2025

Doanh nghiệp niêm yết khẳng định uy tín và năng lực quản trị qua VLCA 2025

Vượt qua khuôn khổ một giải thưởng, cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (VLCA 2025) là thước đo uy tín, minh bạch và quản trị, giúp doanh nghiệp niêm yết chuyển từ tuân thủ sang kiến tạo giá trị, đồng thời tạo “tiếng nói chung” với dòng vốn ngoại trong bối cảnh nâng hạng thị trường…

NIM ngân hàng vẫn chưa thể tạo đáy?

NIM ngân hàng vẫn chưa thể tạo đáy?

Dự phóng trước đây của công ty chứng khoán là NIM tạo đáy trong quý 2/2025 và sẽ sớm hồi phục trong nửa sau 2025, nhưng việc này sẽ cần thêm thời gian?

