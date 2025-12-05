Dòng tiền cá nhân thận trọng, mua ròng "nhỏ giọt" 140 tỷ đồng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay chỉ mua ròng 148.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 142.9 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất OMO lần đầu tiên kể từ tháng 5/2024 đã gây áp lực cho nhóm ngân hàng khi mới tích cực trở lại được hai phiên vừa qua. Cổ phiếu nhà băng nhuộm đỏ cả sàn, VN-Index có lúc bốc hơi gần 10 điểm. Nhưng nhờ sự ra tay cứu trợ kịp thời của cổ phiếu họ nhà Vin, VN-Index chốt phiên vẫn giữ được mức tăng 4,08 điểm tiến về vùng giá 1.741 dù cổ phiếu chịu sát thương lớn.

Có đến 211 mã giảm điểm trên 101 mã tăng. Nhóm ngân hàng vừa và nhỏ rớt mạnh hơn như HDB, ACB, MBB, TPB trong khi vốn hóa lớn như VCB, CTG, BID giảm không đáng kể. Chứng khoán cũng bể theo hàng loạt cổ phiếu bay màu như SSI, VIX, VND, TCX.

Sau hai phiên lùi về phía sau nhường sân chơi cho ngân hàng, cổ phiếu họ nhà Vin hôm nay quay trở lại tăng lần lượt VIC 5,69%. VHM tăng 0,19%. Hai mã này kéo lại 11,5 điểm đảo chiều xu hướng của VN-Index. Trong khi các cổ phiếu còn lại đa phần đỏ lửa như VRE, KDH, BCM, NVL, DXG.

Hầu hết các nhóm ngành khác cũng bị bán ra điều chỉnh mạnh như HPG, MWG, FPT, BSR, VJC, HVN, MCH, MSN. Việc đếm cổ phiếu giảm không có nhiều ý nghĩa trong khi số mã tăng rất hiếm hoi như GEE, VNM, FOX, REE.

Thanh khoản thấp là một tín hiệu lo ngại cho thấy dòng tiền thận trọng hơn với mặt bằng lãi suất và rủi ro tỷ giá. Không có bắt đáy kéo giá lên, ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 22.000 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng 680.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 616.0 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm

Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, HPG, VPB, MWG, VNM, CTG, TCX, POW, VPL, GVR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SSI, ACB, VIX, STB, MSN, VCB, DXG, PVD.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 148.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 142.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, VPL, ACB, VIX, EIB, STB, TLG, VNM, TPB, SHB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ. Top bán ròng có: VJC, HPG, SSI, MWG, MBB, CTG, DIG, HCM, VHM.

Tự doanh mua ròng 181.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 265.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm SSI, VIX, STB, VCI, TCB, FPT, DXG, HPG, PVD, VCG. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VIC, ACB, FRT, ACG, VIB, LPB, VJC, VRE, PC1.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 278.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 207.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có MBB, VPL, VNM, VPB, VIC, VIX, TCB, TLG, TPB, EIB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có SSI, VJC, MWG, GEX, VCB, HCM, SHB, DIG, ACB, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.127,8 tỷ đồng, giảm -73,7% so với phiên liền trước và đóng góp 5,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPB, với gần 5,3 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 152 tỷ đồng) được sang tay giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Xây dựng, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hàng không, trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Phần mềm, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.