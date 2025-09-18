Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee
Thu Ngân
18/09/2025, 10:41
Các chương trình mua sắm - giải trí đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu và người bán đã tạo nên sức hút cho sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee.
Vừa qua, sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” của Shopee đã khép lại với nhiều kết quả ấn tượng, đồng thời mở ra mùa lễ hội cuối năm với nhiều động lực tăng trưởng cho cộng đồng người bán và thương hiệu trên sàn.
Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: “Xu hướng tăng trưởng trong hoạt động mua sắm và kinh doanh trên nền tảng tại sự kiện 9/9 năm nay tiếp tục là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc không ngừng tái đầu tư vào hệ sinh thái, đa dạng hóa các ưu đãi, danh mục sản phẩm và chương trình giải trí của Shopee. Không chỉ góp phần mang đến nhiều giá trị và trải nghiệm thú vị cho người dùng, 9/9 còn là cú hích khai màn giúp nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác mở rộng kênh thương mại điện tử, tăng cường kết nối với khách hàng, và gia tăng sức cạnh tranh trong mùa mua sắm cuối năm 2025.”
TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM VÀ QUYỀN LỢI, THÚC ĐẨY NHU CẦU MUA SẮM CUỐI NĂM
Sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm - Siêu nhanh, Siêu rẻ” diễn ra xuyên suốt hai tuần lễ đã mở màn cho chuỗi hoạt động siêu sale cuối năm bằng vô vàn quyền lợi hấp dẫn. Các voucher giảm giá từ người bán và Voucher Xtra lên đến 3 triệu đồng từ sàn, hay bộ sưu tập deal siêu rẻ đồng giá từ 9.000 đồng, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn” (kèm điều kiện)... đã giúp người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng chi phí mua sắm trên Shopee.
Chính sách giao hàng siêu tốc 4 giờ của Shopee đồng thời góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi. Theo đó, sàn ghi nhận gần 2 triệu đơn hàng gồm các sản phẩm như quần áo, phụ kiện, thực phẩm, đồ ăn cho thú cưng đã được giao thành công đến người dùng theo hình thức vận chuyển này.
Song song, các chương trình giải trí trên Shopee cũng được đông đảo người dùng yêu thích nhờ vào format độc đáo, mang tính tương tác cao. Đáng chú ý, chuỗi livestream được tổ chức bởi Shopee không dừng lại ở các ưu đãi độc quyền mà còn quy tụ những gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hiện nay như Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Tuyết, Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala...
Theo thống kê từ sàn, người dùng đã dành ra hơn 12 triệu giờ để lướt Shopee Live và Shopee Video trong dịp 9/9, đóng góp hơn 1,7 tỷ lượt xem video và livestream xuyên suốt sự kiện. Shopee đồng thời ghi nhận lượng đơn hàng đặt qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường, khẳng định khả năng chuyển đổi hiệu quả từ mắt xem sang doanh thu của hình thức mua sắm - giải trí đang dần trở thành xu thế tất yếu.
9/9 TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC CHO NGƯỜI BÁN VÀ THƯƠNG HIỆU
Gần 2 triệu người bán và thương hiệu đã đồng hành cùng Shopee triển khai nhiều chương trình mua sắm - giải trí cho người dùng xuyên suốt sự kiện 9/9. Theo đó, sàn ghi nhận các con số tăng trưởng nổi bật ở nhiều nhóm ngành hàng, tạo tiền đề cho người bán tăng tốc bứt phá doanh thu trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Báo cáo từ Shopee cho biết nhóm ngành hàng bán chạy nhất bao gồm sản phẩm dưỡng da (skincare), trang điểm (makeup) và chăm sóc nhà cửa với lượng đơn bán ra tăng từ 5-8 lần so với ngày thường. Các sản phẩm như mặt nạ, serum, tẩy trang, phấn phủ, nước giặt, khăn giấy... được người dùng ưu tiên mua sắm trong dịp 9/9.
Ngoài ra, Shopee Mall được nhiều người dùng lựa chọn làm điểm đến mua sắm lý tưởng khi đảm bảo về chất lượng sản phẩm, tính chính hãng cùng các ưu đãi và chính sách miễn phí vận chuyển, đổi trả linh hoạt... Điều này được thể hiện qua việc lượng đơn hàng trên Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 9/9 so với ngày thường.
Cùng lúc đó, Shopee Premium - kênh mua sắm các sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu cao cấp và nổi tiếng - cũng ghi nhận các cột mốc ấn tượng. Cụ thể, lượng người dùng mua sắm các sản phẩm từ Shopee Premium tăng gấp 50 lần trong ngày 9/9, thúc đẩy lượng đơn hàng Shopee Premium tăng gấp 18 lần so với ngày thường.
* Truy cập Shopee ngay để tiếp tục tận hưởng không khí mùa lễ hội mua sắm cuối năm và đa dạng ưu đãi từ thương hiệu và người bán. Chi tiết xem ngay tại: https://shopee.vn/unsupported.html
Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT
Trong số 65 chỉ tiêu mà Đà Nẵng đặt ra đến năm 2030, có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số với nhân lực 15000 người hoặc đạt doanh thu hai tỷ USD/năm; thí điểm và tiến đến triển khai kinh doanh tài sản số bằng NFT…
Chip AI của Alibaba đạt sức mạnh ngang ngửa Nvidia H20?
Các nhà phát triển Trung Quốc đang tiến dần đến việc tự thiết kế những dòng chip tiên tiến, đủ khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu...
Sắp có "Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp"
Trong năm 2025, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cơ bản với 4 nguồn dữ liệu: Đăng ký doanh nghiệp, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm xã hội để hình thành một số thông tin cơ bản về sức khỏe doanh nghiệp. Mục tiêu là ban hành Bộ chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp...
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước
Làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô; phát triển năng lực nội sinh để từng bước làm chủ công nghệ hạt nhân; phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế…
VSEC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong Top 250 MSSP toàn cầu
CyberRisk Alliance mới đây vừa công bố Báo cáo và nghiên cứu Bảng xếp hạng Top 250 MSSP (Managed Security Services Provider) toàn cầu lần thứ 8. Theo đó VSEC (Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam) là MSSP duy nhất tại Việt Nam lọt Top 250 với thứ hạng 143/250, tăng 9 bậc so với năm 2023 là 154/250.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: