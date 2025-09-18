Thứ Năm, 18/09/2025

Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee

Thu Ngân

18/09/2025, 10:41

Các chương trình mua sắm - giải trí đa dạng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu và người bán đã tạo nên sức hút cho sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee.

Vừa qua, sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” của Shopee đã khép lại với nhiều kết quả ấn tượng, đồng thời mở ra mùa lễ hội cuối năm với nhiều động lực tăng trưởng cho cộng đồng người bán và thương hiệu trên sàn.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: “Xu hướng tăng trưởng trong hoạt động mua sắm và kinh doanh trên nền tảng tại sự kiện 9/9 năm nay tiếp tục là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc không ngừng tái đầu tư vào hệ sinh thái, đa dạng hóa các ưu đãi, danh mục sản phẩm và chương trình giải trí của Shopee. Không chỉ góp phần mang đến nhiều giá trị và trải nghiệm thú vị cho người dùng, 9/9 còn là cú hích khai màn giúp nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác mở rộng kênh thương mại điện tử, tăng cường kết nối với khách hàng, và gia tăng sức cạnh tranh trong mùa mua sắm cuối năm 2025.”

Các con số nổi bật tại sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm” trên Shopee.
Các con số nổi bật tại sự kiện "9/9 Ngày siêu mua sắm" trên Shopee.

TỐI ƯU HÓA TRẢI NGHIỆM VÀ QUYỀN LỢI, THÚC ĐẨY NHU CẦU MUA SẮM CUỐI NĂM

Sự kiện “9/9 Ngày siêu mua sắm - Siêu nhanh, Siêu rẻ” diễn ra xuyên suốt hai tuần lễ đã mở màn cho chuỗi hoạt động siêu sale cuối năm bằng vô vàn quyền lợi hấp dẫn. Các voucher giảm giá từ người bán và Voucher Xtra lên đến 3 triệu đồng từ sàn, hay bộ sưu tập deal siêu rẻ đồng giá từ 9.000 đồng, chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn” (kèm điều kiện)... đã giúp người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng chi phí mua sắm trên Shopee.

Chính sách giao hàng siêu tốc 4 giờ của Shopee đồng thời góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi. Theo đó, sàn ghi nhận gần 2 triệu đơn hàng gồm các sản phẩm như quần áo, phụ kiện, thực phẩm, đồ ăn cho thú cưng đã được giao thành công đến người dùng theo hình thức vận chuyển này.

Song song, các chương trình giải trí trên Shopee cũng được đông đảo người dùng yêu thích nhờ vào format độc đáo, mang tính tương tác cao. Đáng chú ý, chuỗi livestream được tổ chức bởi Shopee không dừng lại ở các ưu đãi độc quyền mà còn quy tụ những gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hiện nay như Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Tuyết, Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala...

Siêu nhạc hội “Sao live đỉnh chóp” và màn tái hợp bất ngờ của 365DABAND đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên khắp các nền tảng.
Siêu nhạc hội "Sao live đỉnh chóp" và màn tái hợp bất ngờ của 365DABAND đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên khắp các nền tảng.

Theo thống kê từ sàn, người dùng đã dành ra hơn 12 triệu giờ để lướt Shopee Live và Shopee Video trong dịp 9/9, đóng góp hơn 1,7 tỷ lượt xem video và livestream xuyên suốt sự kiện. Shopee đồng thời ghi nhận lượng đơn hàng đặt qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường, khẳng định khả năng chuyển đổi hiệu quả từ mắt xem sang doanh thu của hình thức mua sắm - giải trí đang dần trở thành xu thế tất yếu.

9/9 TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC CHO NGƯỜI BÁN VÀ THƯƠNG HIỆU

Gần 2 triệu người bán và thương hiệu đã đồng hành cùng Shopee triển khai nhiều chương trình mua sắm - giải trí cho người dùng xuyên suốt sự kiện 9/9. Theo đó, sàn ghi nhận các con số tăng trưởng nổi bật ở nhiều nhóm ngành hàng, tạo tiền đề cho người bán tăng tốc bứt phá doanh thu trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Báo cáo từ Shopee cho biết nhóm ngành hàng bán chạy nhất bao gồm sản phẩm dưỡng da (skincare), trang điểm (makeup) và chăm sóc nhà cửa với lượng đơn bán ra tăng từ 5-8 lần so với ngày thường. Các sản phẩm như mặt nạ, serum, tẩy trang, phấn phủ, nước giặt, khăn giấy... được người dùng ưu tiên mua sắm trong dịp 9/9.

Ngoài ra, Shopee Mall được nhiều người dùng lựa chọn làm điểm đến mua sắm lý tưởng khi đảm bảo về chất lượng sản phẩm, tính chính hãng cùng các ưu đãi và chính sách miễn phí vận chuyển, đổi trả linh hoạt... Điều này được thể hiện qua việc lượng đơn hàng trên Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 9/9 so với ngày thường.

Shopee Mall công bố các thương hiệu bán chạy nhất của từng ngành hàng trong dịp 9/9.
Shopee Mall công bố các thương hiệu bán chạy nhất của từng ngành hàng trong dịp 9/9.

Cùng lúc đó, Shopee Premium - kênh mua sắm các sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu cao cấp và nổi tiếng - cũng ghi nhận các cột mốc ấn tượng. Cụ thể, lượng người dùng mua sắm các sản phẩm từ Shopee Premium tăng gấp 50 lần trong ngày 9/9, thúc đẩy lượng đơn hàng Shopee Premium tăng gấp 18 lần so với ngày thường.

* Truy cập Shopee ngay để tiếp tục tận hưởng không khí mùa lễ hội mua sắm cuối năm và đa dạng ưu đãi từ thương hiệu và người bán. Chi tiết xem ngay tại: https://shopee.vn/unsupported.html

Shopee Vneconomy

