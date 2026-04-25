Các đối tác Thái Lan khánh thành Sala Thai, thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững tại Việt Nam
Chu Lan Anh
25/04/2026, 10:24
Ngày 24/4/2026, tại TP.HCM, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), Tập đoàn SCG phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA), Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Thái Lan đã chính thức khánh thành Sala Thai – Trung tâm học tập Triết lý Kinh tế Vừa đủ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Công trình là một trong những hạng mục thuộc dự án “Phát triển
Vườn Thái Lan” trong khuôn viên nhà trường, hướng tới mục tiêu lan tỏa Triết lý
Kinh tế Vừa đủ (SEP) và mô hình Nông nghiệp Lý thuyết Mới, những tư tưởng do
Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej khởi xướng.
Theo đó, Sala Thai được thiết kế
như một không gian học tập trực quan, tích hợp các mô hình minh họa nhằm hỗ trợ
sinh viên tiếp cận các nguyên lý phát triển bền vững. Thông qua các ví dụ thực
tiễn tại Việt Nam, dự án góp phần giúp người học hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng
các giá trị bền vững vào cuộc sống hàng ngày trong
đời sống.
Đại diện Tập đoàn SCG cho biết, trong vai trò
đối tác chiến lược, doanh nghiệp đã đóng góp nguồn lực tài chính xuyên suốt và đảm bảo công trình đạt
tiêu chuẩn cao nhất bằng việc sử dụng các vật liệu xây dựng cao cấp, bền vững. Sự hợp tác này minh chứng cho trụ cột “Thúc đẩy hợp tác” (Embrace Collaboration) trong chiến lược ESG
4 Plus của SCG, với triết lý đặt con người làm trung tâm của mọi sự phát triển.
Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, ông Praween Wirotpan,
Tổng Giám đốc SCG Việt Nam cho biết: “Khi dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu
nghị Việt Nam – Thái Lan đang đến gần, dự án Sala Thai là minh chứng cho cam kết
dài hạn của SCG tại Việt Nam. Vượt trên một không gian học tập đơn thuần, dự án
trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tiễn để vững vàng trước các thách
thức thực tế, đồng thời đóng góp cho một tương lai tự cường và bền vững hơn.”
Dự án một lần nữa khẳng định cam kết bền bỉ của SCG
trong việc hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua việc đầu tư vào
con người, tri thức và các thế hệ tương lai.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: