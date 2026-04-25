Các đối tác Thái Lan khánh thành Sala Thai, thúc đẩy giáo dục phát triển bền vững tại Việt Nam

Ngày 24/4/2026, tại TP.HCM, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), Tập đoàn SCG phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA), Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Thái Lan đã chính thức khánh thành Sala Thai – Trung tâm học tập Triết lý Kinh tế Vừa đủ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Công trình là một trong những hạng mục thuộc dự án “Phát triển Vườn Thái Lan” trong khuôn viên nhà trường, hướng tới mục tiêu lan tỏa Triết lý Kinh tế Vừa đủ (SEP) và mô hình Nông nghiệp Lý thuyết Mới, những tư tưởng do Cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej khởi xướng.

Theo đó, Sala Thai được thiết kế như một không gian học tập trực quan, tích hợp các mô hình minh họa nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận các nguyên lý phát triển bền vững. Thông qua các ví dụ thực tiễn tại Việt Nam, dự án góp phần giúp người học hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng các giá trị bền vững vào cuộc sống hàng ngày trong đời sống.

Sala Thai – không gian kết nối sinh viên với các giá trị phát triển bền vững.

Đại diện Tập đoàn SCG cho biết, trong vai trò đối tác chiến lược, doanh nghiệp đã đóng góp nguồn lực tài chính xuyên suốt và đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn cao nhất bằng việc sử dụng các vật liệu xây dựng cao cấp, bền vững. Sự hợp tác này minh chứng cho trụ cột “Thúc đẩy hợp tác” (Embrace Collaboration) trong chiến lược ESG 4 Plus của SCG, với triết lý đặt con người làm trung tâm của mọi sự phát triển.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, ông Praween Wirotpan, Tổng Giám đốc SCG Việt Nam cho biết: “Khi dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đang đến gần, dự án Sala Thai là minh chứng cho cam kết dài hạn của SCG tại Việt Nam. Vượt trên một không gian học tập đơn thuần, dự án trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tiễn để vững vàng trước các thách thức thực tế, đồng thời đóng góp cho một tương lai tự cường và bền vững hơn.”

Các mô hình trực quan giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và ứng dụng những khái niệm bền vững.

Dự án một lần nữa khẳng định cam kết bền bỉ của SCG trong việc hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua việc đầu tư vào con người, tri thức và các thế hệ tương lai.