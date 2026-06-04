Phú Thọ kêu gọi Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt

Phú Thọ mong muốn nhà đầu tư Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt, bao gồm công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, hạ tầng logistics, du lịch, nông – lâm nghiệp sinh thái và thị trường tín chỉ carbon…

Ngày 03/6, tại thủ đô Madrid, Vương quốc Tây Ban Nha, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư của không gian phát triển mới sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, sau khi thực hiện hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, địa phương đã hình thành một không gian phát triển mới với quy mô lớn và tiềm năng vượt trội. Với diện tích tự nhiên trên 9,3 nghìn km2 (xếp thứ 15 cả nước) và dân số trên 4 triệu người (xếp thứ 11 cả nước), tỉnh sở hữu nguồn lực phát triển dồi dào và thị trường nội địa rộng lớn.

KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì đà tăng trưởng ấn tượng; năm 2025 đạt mức tăng trưởng 10,52%, xếp thứ 4 toàn quốc và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6 toàn quốc. Đặc biệt, theo công bố PCI 2025, tỉnh Phú Thọ nằm trong Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực và lọt Top 10 ở tiêu chí Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức.

Giai đoạn 5 năm 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển bứt phá để khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng hạt nhân của vùng Thủ đô và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 - 12%/năm, quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người năm 2030 tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2025 (đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng/người/năm).

Ông Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ diễn ra mới đây tại Thủ đô Madrid (Vương quốc Tây Ban Nha).

Để đạt được mục tiêu này, không gian kinh tế - xã hội của tỉnh được cơ cấu lại một cách khoa học theo mô hình: “Ba hành lang – Một vành đai – Năm trục động lực”, gắn liền với 04 vùng kinh tế động lực cốt lõi: Vùng đô thị Phú Thọ - Việt Trì - Vĩnh Yên - Phúc Yên (cũ), Vùng Đông Bắc tỉnh (Đoan Hùng - Phù Ninh - Thanh Ba cũ), Vùng đô thị Hòa Bình - Lương Sơn (cũ), Vùng Tây Phú Thọ và Hòa Bình (cũ).

4 LĨNH VỰC KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỪ TÂY BAN NHA

Với không gian phát triển mở rộng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào 04 trụ cột then chốt.

Thứ nhất, công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn. Tỉnh quy hoạch phát triển tối thiểu 01 Khu công nghiệp công nghệ cao tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ), thu hút đầu tư chuyên sâu vào lĩnh vực thiết kế chip, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và linh kiện ô tô cao cấp. Phú Thọ cũng mời gọi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất vi mạch, thiết bị viễn thông, sản xuất xe điện, linh kiện và pin lưu trữ năng lượng thế hệ mới tại các Khu công nghiệp quy mô lớn như Phú Hà, Cẩm Khê, Bá Thiện.

Thứ hai, hạ tầng logistics đa phương thức và năng lượng xanh. Tập trung xây dựng Khu thương mại tự do (FTZ) hoàn chỉnh tại khu vực Bình Xuyên - Yên Lạc (cũ); đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Trung tâm Logistics ICD Bình Xuyên và cảng cạn thông minh. Tỉnh mong muốn phát triển hệ thống trung tâm logistics thông minh và ứng dụng công nghệ giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bền vững.

Thứ ba, du lịch, dịch vụ và đô thị cao cấp. Đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hệ thống 87 sân golf đạt tiêu chuẩn tổ chức giải chuyên nghiệp quốc tế PGA đến năm 2050. Kêu gọi đầu tư hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, khoáng nóng Thanh Thủy, các tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp tại Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu nhằm phát huy tối đa lợi thế của vùng đất cội nguồn văn hóa. Đồng thời, phát triển các chuỗi bệnh viện điều dưỡng, cơ sở dưỡng lão phục vụ xu hướng “kinh tế bạc”.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế của tỉnh Phú Thọ đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha.

Thứ tư, nông, lâm nghiệp sinh thái và thị trường tín chỉ carbon. Hình thành các vùng chuyên canh nông sản hữu cơ lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế gắn liền với công nghệ chế biến sâu. Triển khai các chương trình kinh tế lâm nghiệp đa mục tiêu dưới tán rừng kết hợp dịch vụ môi trường rừng để tham gia hiệu quả vào thị trường tín chỉ carbon quốc tế.

NỀN TẢNG HỢP TÁC VỮNG CHẮC

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha đang phát triển hết sức tốt đẹp. Năm 2026 đánh dấu chặng đường hơn 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Tây Ban Nha, được thiết lập từ năm 2009. Tây Ban Nha hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, với kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt khoảng 4,1 tỷ USD.

Minh chứng rõ nét nhất cho môi trường đầu tư thuận lợi tại Phú Thọ là sự hiện diện của Tập đoàn TORRECID. Là một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới được thành lập năm 1963 tại Alcora, Tây Ban Nha, TORRECID chuyên cung cấp nguyên liệu, công nghệ cho ngành gốm sứ và gạch men. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014, TORRECID hiện có cơ sở sản xuất tại Đồng Nai và chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ (bắt đầu hoạt động tại KCN Bình Xuyên, Phú Thọ năm 2020) với tổng vốn đầu tư tại Vĩnh Phúc là 1,76 triệu USD.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định mạnh mẽ phương châm: “Lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ”. Theo đó, Chính quyền tỉnh cam kết cung cấp những chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn và thông thoáng nhất trong khung pháp luật Việt Nam.

Đó là áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (10% - 15%) trong 10 - 15 năm; miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định/vật tư sản xuất; miễn tiền thuê đất từ 3 - 15 năm (hoặc 100% cho lĩnh vực y tế, giáo dục); đầu tư hạ tầng thiết yếu đến tận chân hàng rào nhà máy (điện nước, viễn thông), đi kèm dịch vụ logistics tích hợp thông minh từ cảng cạn ICD và đặc biệt là áp dụng triệt để cơ chế “một cửa liên thông” và mô hình “luồng xanh - fast track”, giúp rút ngắn 50% thời gian thủ tục cấp phép đầu tư.

Các doanh nghiệp Tây Ban Nha đánh giá cao những kết quả tăng trưởng ấn tượng của Phú Thọ trong thời gian gần đây.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, ông Mario Pita Da Veiga Verde, Đại diện Vụ châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha, cho biết các doanh nghiệp Tây Ban Nha hiện đặc biệt quan tâm tới các lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ cao và phát triển bền vững.

“Với việc Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha đã có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây Ban Nha sẽ đề nghị văn phòng đại diện tăng cường kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư của Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha trong thời gian tới”, ông Mario Pita Da Veiga Verde khẳng định.