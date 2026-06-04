Phú Thọ kêu gọi Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt
Anh Nhi
04/06/2026, 19:37
Phú Thọ mong muốn nhà đầu tư Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt, bao gồm công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, hạ tầng logistics, du lịch, nông – lâm nghiệp sinh thái và thị trường tín chỉ carbon…
Ngày 03/6, tại thủ đô Madrid, Vương quốc Tây Ban Nha, UBND tỉnh
Phú Thọ phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức Hội nghị Xúc
tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư của không gian phát
triển mới sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh
nhấn mạnh, sau khi thực hiện hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, địa
phương đã hình thành một không gian phát triển mới với quy mô lớn và tiềm năng
vượt trội. Với diện tích tự nhiên trên 9,3 nghìn km2 (xếp thứ 15 cả nước) và
dân số trên 4 triệu người (xếp thứ 11 cả nước), tỉnh sở hữu nguồn lực phát triển
dồi dào và thị trường nội địa rộng lớn.
KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG
Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì đà tăng
trưởng ấn tượng; năm 2025 đạt mức tăng trưởng 10,52%, xếp thứ 4 toàn quốc và đứng
đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng,
tương đương gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6 toàn quốc. Đặc biệt, theo công bố PCI
2025, tỉnh Phú Thọ nằm trong Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế
xuất sắc nhất cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực và lọt
Top 10 ở tiêu chí Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức.
Giai đoạn 5 năm 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu phát triển bứt
phá để khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng hạt nhân của vùng Thủ đô và
vùng Trung du miền núi phía Bắc. Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình
quân từ 11 - 12%/năm, quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người năm 2030 tăng
gấp hơn 2 lần so với năm 2025 (đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng/người/năm).
Để đạt được mục tiêu này, không
gian kinh tế - xã hội của tỉnh được cơ cấu lại một cách khoa học theo mô hình: “Ba
hành lang – Một vành đai – Năm trục động lực”, gắn liền với 04 vùng kinh tế động
lực cốt lõi: Vùng đô thị Phú Thọ - Việt Trì - Vĩnh Yên - Phúc Yên (cũ), Vùng
Đông Bắc tỉnh (Đoan Hùng - Phù Ninh - Thanh Ba cũ), Vùng đô thị Hòa Bình -
Lương Sơn (cũ), Vùng Tây Phú Thọ và Hòa Bình (cũ).
4 LĨNH VỰC KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỪ TÂY BAN NHA
Với không gian phát triển mở rộng,
lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư vào
04 trụ cột then chốt.
Thứ nhất, công nghiệp
công nghệ cao và bán dẫn. Tỉnh quy hoạch phát triển tối thiểu 01 Khu công nghiệp
công nghệ cao tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ), thu hút đầu tư chuyên sâu vào lĩnh vực
thiết kế chip, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và linh kiện
ô tô cao cấp. Phú Thọ cũng mời gọi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất vi
mạch, thiết bị viễn thông, sản xuất xe điện, linh kiện và pin lưu trữ năng lượng
thế hệ mới tại các Khu công nghiệp quy mô lớn như Phú Hà, Cẩm Khê, Bá Thiện.
Thứ hai, hạ tầng logistics đa phương thức và năng lượng
xanh. Tập trung xây dựng Khu thương mại tự do (FTZ) hoàn chỉnh tại khu vực Bình
Xuyên - Yên Lạc (cũ); đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Trung tâm Logistics ICD Bình
Xuyên và cảng cạn thông minh. Tỉnh mong muốn phát triển hệ thống trung tâm
logistics thông minh và ứng dụng công nghệ giảm phát thải, thích ứng với biến đổi
khí hậu hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bền vững.
Thứ ba, du lịch, dịch vụ và đô thị cao cấp. Đẩy mạnh
đầu tư đồng bộ hệ thống 87 sân golf đạt tiêu chuẩn tổ chức giải chuyên nghiệp
quốc tế PGA đến năm 2050. Kêu gọi đầu tư hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng,
khoáng nóng Thanh Thủy, các tổ hợp vui chơi giải trí cao cấp tại Tam Đảo, Đại Lải,
Mai Châu nhằm phát huy tối đa lợi thế của vùng đất cội nguồn văn hóa. Đồng thời,
phát triển các chuỗi bệnh viện điều dưỡng, cơ sở dưỡng lão phục vụ xu hướng “kinh
tế bạc”.
Thứ tư, nông, lâm nghiệp sinh thái và thị trường tín
chỉ carbon. Hình thành các vùng chuyên canh nông sản hữu cơ lớn đạt tiêu chuẩn
quốc tế gắn liền với công nghệ chế biến sâu. Triển khai các chương trình kinh tế
lâm nghiệp đa mục tiêu dưới tán rừng kết hợp dịch vụ môi trường rừng để tham
gia hiệu quả vào thị trường tín chỉ carbon quốc tế.
NỀN TẢNG HỢP TÁC VỮNG CHẮC
Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp
tác giữa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha đang phát triển hết sức tốt đẹp. Năm
2026 đánh dấu chặng đường hơn 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Tây
Ban Nha, được thiết lập từ năm 2009. Tây Ban Nha hiện là đối tác thương mại lớn
thứ 5 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, với kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam sang Tây Ban Nha đạt khoảng 4,1 tỷ USD.
Minh chứng rõ nét nhất cho môi trường đầu tư thuận lợi tại
Phú Thọ là sự hiện diện của Tập đoàn TORRECID. Là một tập đoàn đa quốc gia hàng
đầu thế giới được thành lập năm 1963 tại Alcora, Tây Ban Nha, TORRECID chuyên
cung cấp nguyên liệu, công nghệ cho ngành gốm sứ và gạch men. Bắt đầu hoạt động
tại Việt Nam từ năm 2014, TORRECID hiện có cơ sở sản xuất tại Đồng Nai và chi
nhánh tại tỉnh Phú Thọ (bắt đầu hoạt động tại KCN Bình Xuyên, Phú Thọ năm 2020)
với tổng vốn đầu tư tại Vĩnh Phúc là 1,76 triệu USD.
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định mạnh mẽ phương châm: “Lấy doanh nghiệp và nhà đầu
tư làm trung tâm phục vụ”. Theo đó, Chính quyền tỉnh cam kết cung cấp những
chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn và thông thoáng nhất trong khung pháp luật Việt
Nam.
Đó là áp dụng thuế suất thu nhập
doanh nghiệp ưu đãi (10% - 15%) trong 10 - 15 năm; miễn thuế tối đa 4 năm và giảm
50% trong 9 năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định/vật tư sản
xuất; miễn tiền thuê đất từ 3 - 15 năm (hoặc 100% cho lĩnh vực y tế, giáo dục);
đầu tư hạ tầng thiết yếu đến tận chân hàng rào nhà máy (điện nước, viễn thông),
đi kèm dịch vụ logistics tích hợp thông minh từ cảng cạn ICD và đặc biệt là áp
dụng triệt để cơ chế “một cửa liên thông” và mô hình “luồng xanh - fast track”,
giúp rút ngắn 50% thời gian thủ tục cấp phép đầu tư.
Bày tỏ ấn tượng trước những thành
tựu kinh tế - xã hội mà Phú Thọ đạt được trong thời gian qua, ông Mario Pita Da
Veiga Verde, Đại diện Vụ châu Âu, châu Á và Thái Bình Dương, Bộ Kinh tế, Thương
mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha, cho biết các doanh nghiệp Tây Ban Nha hiện đặc
biệt quan tâm tới các lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghệ cao và phát triển bền
vững.
“Với việc Bộ Kinh tế, Thương mại
và Doanh nghiệp Tây Ban Nha đã có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh,
phía Tây Ban Nha sẽ đề nghị văn phòng đại diện tăng cường kết nối, giới thiệu
cơ hội đầu tư của Phú Thọ tới cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha trong thời
gian tới”, ông Mario Pita Da Veiga Verde khẳng định.
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