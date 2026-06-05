Bybit muốn hợp tác với các tổ chức tài sản mã hoá Việt Nam
Bạch Dương
05/06/2026, 07:19
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa...
Ngày 4/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Ben Zhou, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Bybit, một trong những sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn trên thế giới, hiện có trụ sở chính tại Dubai.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư, phòng chống rửa tiền, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và vận hành thị trường tài sản mã hóa, Việt Nam mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp lớn, có uy tín và kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong hoàn thiện khung khổ pháp lý, quản lý, giám sát hoạt động giao dịch, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực.
Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để tham gia thị trường tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia sẽ được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí nghiêm ngặt về vốn, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn an toàn hệ thống và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này.
Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là rất lớn, Phó Thủ tướng cho rằng nếu được thiết kế với khung pháp lý phù hợp, thị trường sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp và người dân tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh một cách minh bạch. Vì vậy, việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, hạ tầng kỹ thuật, năng lực quản lý và kinh nghiệm vận hành theo các chuẩn mực quốc tế là yêu cầu quan trọng trước khi triển khai chính thức.
Về phía Bybit, ông Ben Zhou đánh giá cao những bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam về xây dựng khuôn khổ pháp lý đối với tài sản mã hóa.
Ông khẳng định, Tập đoàn luôn đặt ưu tiên hàng đầu là an toàn, bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia hợp tác với các đối tác Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.
Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích đổi mới sáng tạo và ứng dụng các mô hình kinh doanh mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa, trên cơ sở hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, góp phần hình thành một thị trường lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.
Mới đây, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đã thông tin tại diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, rằng sớm nhất trong quý 3 có thể thị trường tài sản mã hóa Việt Nam sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên. Thông tin này khi ấy đã thu hút sự chú ý giới tài chính cả trong và ngoài nước.
Được biết, hiện nay, 5 doanh nghiệp Việt Nam đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định gồm: Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam; và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom.
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