Giá vàng hồi phục khi đồng USD suy yếu, SPDR Gold Trust không ngừng bán ròng

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn...

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/6) khi giá dầu quay đầu giảm và đồng USD suy yếu, nhưng vẫn chưa thể lấy lại mốc chủ chốt 4.500 USD/oz.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay đạt 4.476,4 USD/oz, tăng 40,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,92% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 74,01 USD/oz, tăng 1,23 USD/oz, tương đương tăng 1,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 0,9%, chốt ở mức 4.505 USD/oz.

Động lực cho phiên phục hồi này của giá vàng là một số tín hiệu lạc quan về khả năng sớm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Kỳ vọng đó kéo giá dầu giảm, giải tỏa bớt nỗi lo lạm phát và lãi suất cao, đồng thời khiến tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi xuống, giải tỏa áp lực mất giá đối với kim loại quý.

Vào cuối ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, Israel và Lebanon tuyên bố đã đạt thỏa thuận để thực thi một lệnh ngừng bắn. Diễn biến này làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, cũng như việc eo biển Hormuz sớm mở cửa trở lại.

Ngoài ra, nguồn tin là quan chức Mỹ tiết lộ với tờ báo Wall Street Journal rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn khởi động lại một cuộc chiến tranh toàn diện với Iran, dù lực lượng hai bên đã có những cuộc đụng độ rải rác trong thời gian gần đây. Nguồn tin cho biết ông Trump nói với các trợ lý rằng lệnh ngừng bắn với Iran vẫn sẽ duy trì, dù ông có thể chấm dứt việc ngừng bắn nếu có binh sỹ Mỹ thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,8%, chốt ở mức 95,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,1%, đóng cửa ở mức 93,04 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,1%, đóng cửa ở mức 99,43 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 4,471%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm, còn 4,045%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 4,976%.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói rằng tin về một thỏa thuận ngừng bắn giữ Israel và Lebanon đã gây áp lực giảm lên đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, theo đó giúp giá vàng giữ được ngưỡng trung bình động 200 ngày - một ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Tuy nhiên, ông Wong giữ quan điểm thận trọng về khả năng bứt phá của giá vàng trong ngắn hạn.

“Giá vàng có vẻ khó lập lại những mức cao kỷ lục của năm nay trừ phi Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận hòa bình lâu dài và rõ ràng kèm theo việc eo biển Hormuz mở cửa trở lại, để giá năng lượng giảm xuống và thị trường thôi phải lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn”, ông Wong nói.

Phản ánh tâm lý có phần bi quan về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng thêm 1,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.025,1 tấn vàng. Quỹ đã liên tục bán ròng vàng từ đầu tuần đến nay.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 5.595 USD/oz vào hôm 29/1. Từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, giá vàng đã giảm 16%. Thay vì phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn trong một cuộc khủng hoảng địa chính trị, vàng đang phải đương đầu với áp lực giảm từ mối lo rằng giá dầu cao do xung đột sẽ đẩy lạm phát tăng, dẫn tới lãi suất cao hơn lâu hơn.

Phiên ngày thứ Sáu, giá vàng có thể chịu sự chi phối của báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ. Điểm dữ liệu này có thể tác động không nhỏ tới đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng tới.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (4/6), giá vàng và giá bạc cùng đi xuống.

Lúc 7h10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, giao dịch ở mức 4.463 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,2%, giao dịch ở mức 73,84 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.092 đồng (mua vào) và 26.402 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.