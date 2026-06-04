Hỗ trợ cơ quan, tổ chức, địa phương nâng cao năng lực an ninh mạng
Khánh Vy
04/06/2026, 15:42
Khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt, hướng tới đối tượng là các cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng…
Từ ngày 01 – 03/6, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)
thuộc Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia An
ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế SUNEdu tổ
chức Chương trình đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số”. Khóa đào tạo được
thiết kế chuyên biệt, hướng tới đối tượng là các cán bộ chuyên trách tại các cơ
quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp.
Hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế -
xã hội. Đi kèm với đó, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng ngày
càng trở thành vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với mọi cơ quan nhà nước,
doanh nghiệp và tổ chức.
Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), bối
cảnh an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2026. Các
cuộc tấn công mạng không chỉ gia tăng về tần suất mà còn ngày càng tinh vi và
có chủ đích hơn, đặc biệt nhắm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan
nhà nước, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.
Việc triển khai chương trình đào tạo này là hành động thiết
thực nhằm thực hiện định hướng tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính
trị và Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc
gia”.
NIC đã được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Mạng lưới ViSecurity và các đơn vị
liên quan để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này. Đồng thời,
căn cứ theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ,
lĩnh vực an ninh mạng đang được xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ
chiến lược ưu tiên phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Chia sẻ tại chương trình đào tạo, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ
trách Tổ Xúc tiến đầu tư và công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc
gia (NIC), cho biết, việc triển khai khóa học tại TP. Hồ Chí Minh là bước đi cụ
thể tiếp nối thành công của khóa đào tạo đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 3 năm
2026. Mục tiêu của NIC là tăng cường kết nối, nâng cao năng lực an ninh mạng
cho cán bộ, chuyên gia, doanh nghiệp trong khu vực, góp phần xây dựng đội ngũ
nhân lực đáp ứng yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Thông qua các hoạt động này, NIC mong muốn hình thành và
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về an ninh mạng tại Việt Nam, hỗ trợ
các giải pháp “Make in Việt Nam” và tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh, bền
vững.
Về khía cạnh chuyên môn, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới
ViSecurity, cho biết chương trình được thiết kế chuyên biệt cho đội ngũ phụ
trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin. Trọng tâm của
khóa học là nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa
an ninh mạng hiện đại.
Chương trình đào tạo diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày với 6
buổi học chuyên sâu, nội dung được cập nhật theo hướng bám sát thực tiễn, bao gồm: (i) Tổng quan an ninh mạng trong chuyển đổi số,
(ii) Bảo vệ thiết bị đầu cuối và hệ thống, (iii) Kiến trúc phòng thủ mạng, (iv)
Kiểm soát truy cập, an ninh cho Cloud và mật mã, (v) Thông tin mối đe dọa và quản
lý rủi ro, (vi) Giám sát an ninh và ứng phó sự cố. Đặc biệt, chương trình chú
trọng yếu tố thực hành với tỷ lệ thời lượng lớn, cho phép học viên trực tiếp
tham gia các bài tập mô phỏng tấn công – phòng thủ, đánh giá rủi ro và xử lý sự
cố.
Thông qua chương trình này, NIC và ViSecurity kỳ vọng tiếp tục
củng cố và mở rộng cộng đồng chuyên gia, tạo nền tảng vững chắc cho việc chia sẻ
kinh nghiệm, phối hợp ứng phó sự cố và phát triển hệ sinh thái an ninh mạng quốc
gia. Kết quả của khóa học sẽ đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn cho các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp, phục vụ hiệu quả cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển
kinh tế số của Việt Nam trong thời gian tới
Định hình lại vị thế của NIC trong bối cảnh mới
16:14, 14/05/2026
Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp
Phía Tây Hải Phòng có 10 dự án khu công nghiệp, phía Đông Hải Phòng có 16 dự án khu công nghiệp đang triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo ra 8.000ha đất công nghiệp…
Hà Nội "thúc" tiến độ các dự án cầu trọng điểm vượt sông Hồng và sông Đuống
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống....
TP. Hồ Chí Minh là một trong những cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác với Italia
Quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tích cực sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập niên nâng cấp lên Đối tác chiến lược. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa và giáo dục giữa hai bên...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026
Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%....
Hà Nội kích hoạt chính sách hỗ trợ cho các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Nhằm khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố sẽ hỗ trợ 100% chi phí đầu tư mới hoặc nâng cấp hạ tầng khoa học, công nghệ, đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: