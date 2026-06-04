Hỗ trợ cơ quan, tổ chức, địa phương nâng cao năng lực an ninh mạng

Khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt, hướng tới đối tượng là các cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng…

Từ ngày 01 – 03/6, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế SUNEdu tổ chức Chương trình đào tạo “An ninh mạng cho Chuyển đổi số”. Khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt, hướng tới đối tượng là các cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp.

Hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đi kèm với đó, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng ngày càng trở thành vấn đề quan trọng và cấp thiết đối với mọi cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), bối cảnh an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2026. Các cuộc tấn công mạng không chỉ gia tăng về tần suất mà còn ngày càng tinh vi và có chủ đích hơn, đặc biệt nhắm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.

Việc triển khai chương trình đào tạo này là hành động thiết thực nhằm thực hiện định hướng tại Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia”.

NIC đã được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Mạng lưới ViSecurity và các đơn vị liên quan để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này. Đồng thời, căn cứ theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lĩnh vực an ninh mạng đang được xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược ưu tiên phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh buổi lễ đào tạo.

Chia sẻ tại chương trình đào tạo, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Tổ Xúc tiến đầu tư và công nghệ chiến lược, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết, việc triển khai khóa học tại TP. Hồ Chí Minh là bước đi cụ thể tiếp nối thành công của khóa đào tạo đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2026. Mục tiêu của NIC là tăng cường kết nối, nâng cao năng lực an ninh mạng cho cán bộ, chuyên gia, doanh nghiệp trong khu vực, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua các hoạt động này, NIC mong muốn hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về an ninh mạng tại Việt Nam, hỗ trợ các giải pháp “Make in Việt Nam” và tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Về khía cạnh chuyên môn, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecurity, cho biết chương trình được thiết kế chuyên biệt cho đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin. Trọng tâm của khóa học là nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng hiện đại.

Chương trình đào tạo diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày với 6 buổi học chuyên sâu, nội dung được cập nhật theo hướng bám sát thực tiễn, bao gồm: (i) Tổng quan an ninh mạng trong chuyển đổi số, (ii) Bảo vệ thiết bị đầu cuối và hệ thống, (iii) Kiến trúc phòng thủ mạng, (iv) Kiểm soát truy cập, an ninh cho Cloud và mật mã, (v) Thông tin mối đe dọa và quản lý rủi ro, (vi) Giám sát an ninh và ứng phó sự cố. Đặc biệt, chương trình chú trọng yếu tố thực hành với tỷ lệ thời lượng lớn, cho phép học viên trực tiếp tham gia các bài tập mô phỏng tấn công – phòng thủ, đánh giá rủi ro và xử lý sự cố.

Thông qua chương trình này, NIC và ViSecurity kỳ vọng tiếp tục củng cố và mở rộng cộng đồng chuyên gia, tạo nền tảng vững chắc cho việc chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp ứng phó sự cố và phát triển hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia. Kết quả của khóa học sẽ đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển kinh tế số của Việt Nam trong thời gian tới