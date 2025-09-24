Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu là Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận tuần tăng điểm mạnh mẽ ở cả ba chỉ số chính với S&P 500, Nasdaq và Dow Jones nhờ các thông tin tích cực liên quan các cổ phiếu công nghệ tại Mỹ và dữ liệu kinh tế như doanh số bán lẻ tháng 9, số đơn trợ cấp thất nghiệp tuần đều tích cực hơn dự báo.

Ngoài ra, quyết định giảm lãi suất của Fed dù đã được dự báo từ trước nhưng cũng góp phần tích cực lên tâm lý thị trường.

Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định bán dần các ETF trong tổng giá trị 251 tỷ USD đang nắm giữ có thể ảnh hưởng tới thị trường ETF tại Nhật.

Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật thị trường vốn, Chứng khoán Yuanta cho rằng không ảnh hưởng tới thị trường ETF toàn cầu và tại Mỹ khi quy mô thị trường ETF toàn cầu khoảng 15 nghìn tỷ USD và lượng bán ra của BoJ chủ yếu các ETF tại Nhật. Thậm chí tâm lý ngắn hạn có thể khiến dòng tiền đầu tư ETF từ Nhật sang các quốc gia khác.

Với các thông tin trên cùng với đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ, dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ tăng đột biến trong tuần qua với giá trị tăng thêm 54,4 tỷ USD, gấp 1,7 lần tuần trước đó và là mức cao nhất từ cuối tháng 3/2025 tới nay.

Trong đó, dòng tiền chủ yếu vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu tại Mỹ, 42,7 tỷ USD gấp 7 lần tuần trước đó. Dòng tiền vào các quỹ ETF trái phiếu Mỹ thu hẹp khi chỉ hút ròng nhẹ 2,9 tỷ USD giảm 64% so với tuần trước đó.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường cổ phiếu và trái phiếu ngoài Mỹ cũng giảm sức hấp dẫn khi lần lượt hút ròng 1,5 tỷ USD và 1 tỷ USD, giảm lần lượt 75% và 33% so với tuần trước đó.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa hút ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị đột biến 3,8 tỷ USD, ghi nhận tuần hút ròng cao nhất trong gần hai năm trở lại đây, bất chấp giá dầu giảm trở lại trong tuần vừa qua.

Tại châu Á, Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu đà hút ròng khối ngoại ở tuần thứ ba liên tiếp khi thị trường chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận tuần tăng điểm mạnh mẽ, giá trị hút ròng ghi nhận lần lượt đạt 0,9 tỷ USD giảm 83% so với tuần trước và 1,3 tỷ USD giảm 56% so với tuần trước. Ngược lại, Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường bị rút ròng mạnh nhất trong khu vực.

Tính riêng dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á, đã tiếp tục vào ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị 20,2 triệu USD tăng 18,4% so với tuần trước. Trong đó Singapore dẫn đầu ở tuần thứ sáu liên tiếp khi huy động được thêm 33,9 triệu USD giảm 48,2%, từ đầu quý 3 tới nay các quỹ ETF đã rót thêm hơn 275 triệu USD vào thị trường Singapore.

Ngược lại, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu bởi Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng 6.5 nghìn tỷ. Trong đó, VHM (-838 tỷ đồng), SSI (-803 tỷ đồng), STB (-523 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, top 3 khối ngoại mua ròng mạnh là HVN (+337 tỷ đồng), VNM (+322 tỷ đồng), MSB (+283 tỷ đồng).