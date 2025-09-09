Các quỹ ETF ghi nhận rút ròng kỷ lục hơn một năm qua
Thu Minh
09/09/2025, 20:04
Trong tháng 8, các quỹ ETF ghi nhận dòng vốn rút ròng trị giá 4,47 nghìn tỷ đồng, tương đương 19% tổng tài sản ETF, đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024, theo thống kê từ SSI Research.
Tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF tăng nhẹ 6,46% so với tháng trước và 9,09% so với cùng kỳ, đạt 66,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -12,6 nghìn tỷ đồng, trong đó -3,7 nghìn tỷ đồng từ các ETF trong nước và -8,8 nghìn tỷ đồng từ các ETF nước ngoài.
Các ETF nội quay trở lại trạng thái rút ròng với tổng giá trị -1,9 nghìn tỷ đồng. Quỹ DCVFMVN Diamond là nguyên nhân lớn nhất với lượng rút vốn -1,1 nghìn tỷ đồng, sau khi từng ghi nhận dòng vốn vào mạnh mẽ trong tháng trước.
Tương tự, DCVFMVN30 cũng chịu áp lực rút vốn -738,9 tỷ đồng. Các ETF trong nước khác cũng ghi nhận dòng vốn rút. Ngược lại, chỉ có một vài ETF thu hút dòng vốn nhỏ, như KIM Growth VNFINSELECT (+6,1 tỷ đồng) và SSIAM VNFINLEAD (+0,5 tỷ đồng).
Các ETF ngoại ghi nhận rút ròng -2,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 8. Áp lực chủ yếu đến từ quỹ Fubon ETF với lượng rút vốn -2,3 nghìn tỷ đồng. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS bị rút -78 tỷ đồng. Ngoài ra, VanEck Vietnam giảm tốc dòng vốn vào so với tháng trước, chỉ còn +117 tỷ đồng., trong khi Global X MSCI Vietnam không ghi nhận thay đổi về dòng vốn trong tháng.
Dòng tiền từ các quỹ chủ động tiếp tục rút vốn kể từ tháng 6/2024, nâng tổng giá trị rút vốn từ đầu năm lên 11,1 nghìn tỷ đồng.
Xét về thanh khoản, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trong tháng 8 với giá trị -42,7 nghìn tỷ đồng, trái ngược với mức mua ròng +8,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 6, đưa tổng bán ròng từ đầu năm lên 77,7 nghìn tỷ đồng.
Áp lực bán trong tháng 8 tập trung ở các nhóm ngành Bất động sản (-16,2 nghìn tỷ đồng), Ngân hàng (-7,4 nghìn tỷ đồng), Tài nguyên cơ bản (-5 nghìn tỷ đồng), Công nghệ thông tin (-4,8 nghìn tỷ đồng), và Dịch vụ tài chính (-3,1 nghìn tỷ đồng).
Về cổ phiếu cụ thể, khối ngoại bán ròng chủ yếu tại VIC (-13 nghìn tỷ đồng, chủ yếu qua thỏa thuận), FPT (-5 nghìn tỷ đồng), HPG (-4,8 nghìn tỷ đồng), VPB (-2,5 nghìn tỷ đồng), SSI (-2,1 nghìn tỷ đồng), VHM (-1,7 nghìn tỷ đồng), CTG (-1,5 nghìn tỷ đồng), MBB (-1,2 nghìn tỷ đồng), VCB (-1 nghìn tỷ đồng).
Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang xoay vòng về thị trường Hoa kỳ và Trung Quốc, cùng với việc VN-Index đã tăng mạnh +32,7% trong 8 tháng đầu năm, hoạt động chốt lời của khối ngoại là dễ hiểu.
Tuy nhiên, triển vọng trung dài hạn vẫn tích cực nhờ câu chuyện nâng hạng thị trường FTSE và dài hạn hơn là MSCI và mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong chu kỳ 5 năm tới và chương trình cải cách thể chế toàn diện, tập trung vào phát triển khu vực tư nhân.
Bên cạnh đó, việc HOSE ra mắt các bộ chỉ số mới như VN50 Growth, VNMITECH hay Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở từ FTSE Vietnam sang STOXX Vietnam Total Market Liquid, cũng sẽ tạo những động lực nhất định trong ngắn hạn. SSI Research kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ sớm đón nhận sự quay trở lại của dòng vốn ngoại trong giai đoạn tới.
Trên thị trường toàn cầu, dòng tiền vào quỹ cổ phiếu tăng mạnh trở lại. Dòng tiền vào quỹ cổ phiếu đạt 55,5 tỷ USD trong tháng 8, tăng mạnh 283% so với tháng 7, nâng tổng giá trị vào ròng từ đầu năm lên 363,1 tỷ USD, tương đương 52% giá trị vào ròng năm 2024. Dòng tiền tập trung vào ròng tuần đầu và cuối tháng.
Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ Q2/2024, dự báo EPS Q3 cho S&P 500 được điều chỉnh tăng trong hai tháng đầu quý (+0,3%), dẫn dắt bởi nhóm công nghệ (+4,4%), theo FactSet.
Quỹ trái phiếu ghi nhận giá trị vào ròng kỷ lục mới là 101,6 tỷ USD trong tháng 8, tăng 6,9% so với tháng 7, và chiếm 22% tổng giá trị vào ròng tính từ đầu năm. Thị trường phát triển (DM) vẫn chiếm phần lớn (+93,1 tỷ USD). Thị trường mới nổi (EM) mặc dù vẫn vào ròng +8,6 tỷ USD, nhưng có phần thu hẹp hơn so với 2 tháng trước đó, giá trị vào ròng quỹ trái phiếu từ đầu năm lên mức gần 466,6 tỷ USD.
Quỹ tiền tệ toàn cầu tiếp tục hút ròng 135,2 tỷ USD trong tháng 8, tăng mạnh +62,3% so với tháng 7. Tổng giá trị vào ròng từ đầu năm hiện là 552,7 tỷ USD, cho thấy xu hướng phòng thủ tiếp tục được chú trọng.
Dòng tiền tháng 8 cho thấy nhà đầu tư toàn cầu chuyển hướng sang rủi ro trong thận trọng với kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9. Theo khảo sát của BofA, tỷ trọng tiền mặt trung bình giữ ở mức 3,9% trong tháng 8, “tín hiệu bán” kỹ thuật vẫn sẽ được kích hoạt nếu thị trường xuất hiện tín hiệu kém tích cực.
Việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép…
Ba yếu tố khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh trong tháng 9
Thống kê cho thấy thị trường thường trải qua các nhịp điều chỉnh trên 7% trong xu hướng tăng, đặc biệt sau khi tăng nhanh trên 20% trong vòng 3 tháng. Hiện VN-Index đã tăng 25% trong 3 tháng qua và chưa ghi nhận nhịp giảm nào trên 4,5% kể từ đáy tháng 4...
Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy kém hào hứng
VNI tăng trở lại 0,79% hôm nay là mức phục hồi yếu, chưa kể thanh khoản giảm đáng kể so với trung bình. Nếu so với phiên ngày 26/8 thì tâm lý hào hứng của nhóm bắt đáy rõ ràng là kém hơn nhiều.
Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.
Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt
VN-Index đang hồi lại trong khoảng 25 phút cuối phiên sáng nay sau khi áp lực bán có phần hạ nhiệt. Chỉ số đãng “nhú” qua tham chiếu 0,12 điểm dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm. Đáng chú ý thanh khoản đã giảm gần một nửa so với sáng hôm qua.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: