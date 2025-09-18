Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Thu Minh
18/09/2025, 19:14
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Cả hai chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã có kết quả danh mục chỉ số mới. Các thay đổi về chỉ số sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Kết quả thay đổi danh mục chỉ số của STOXX Vietnam Total Market Liquid Index được SSI Research dự báo như sau: thêm mới cổ phiếu FPT và loại cổ phiếu GAS. Do GAS không nằm trong cả danh mục chỉ số hiện tại (FTSE Vietnam Index) của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, nên SSI Research không đưa GAS vào tính toán. Danh mục chỉ số mới có 29 cổ phiếu.
Hiện tại, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 352 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 39%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 10% xuống còn 9,2 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +55%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -28 triệu USD.
SSI ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số mới như sau: SHB được mua mới nhiều nhất 24,42 triệu cổ phiếu, tiếp theo là STB 8,31 triệu cổ phiếu; HPG 7,59 triệu cổ phiếu; FPT 7,07 triệu cổ phiếu; NVL 3,65 triệu cổ phiếu, HAG 3,62 triệu cổ... Ở chiều ngược lại, quỹ bán ra nhiều nhất 8,35 triệu cổ phiếu VCB, bán ra 5,51 triệu cổ phiếu EIB, bán ra 5,48 triệu cổ phiếu KDH, -5,47 triệuc ổ phiếu VHM...
Với Marketvector Vietnam Index, SSI Research dự báo kết quả thay đổi danh mục chỉ số như sau: Thêm mới cổ phiếu HVN, FPT, STB và GEE; không có cổ phiếu nào bị loại. Danh mục chỉ số mới gồm 51 cổ phiếu.
Theo ước tính, ở chiều mua vào ETF tham chiếu sẽ mua HVN 6,9 triệu cổ phiếu, MSN 4,9 triệu cổ phiếu, FPT 3,4 triệu cổ phiếu, STB 3,4 triệu cổ phiếu, GEE 1,2 triệu cổ phiếu. Ở chiều bán ra: SHB 5,7 triệu cổ phiếu, VIX 4,9 triệu cổ phiếu, SSI 3,6 triệu cổ phiếu, HUT 2,9 triệu cổ phiếu.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 599 triệu USD. Kể từ đầu năm, tổng giá trị tài sản ròng tăng 43,7%, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 9,2% xuống còn 32,5 triệu đơn vị, do đó NAV/đơn vị quỹ tăng +58%. Giá trị rút vốn ròng của quỹ từ đầu năm ở mức -31 triệu USD.
Trong khi đó, Chứng khoán Phú Hưng đánh giá việc dự báo chính xác hoạt động tái cơ cấu của quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF trong kỳ cơ cấu ETF định kỳ vào ngày 19/9 là không khả thi.
Thay vào đó, Phú Hưng chỉ đề cập đến kết quả thay đổi danh mục của hai chỉ số FTSE Vietnam Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index như sau:
Với FTSE Vietnam Index: Thêm BID, FPT, STB và loại FRT, VTP. Với STOXX Vietnam Total Market Liquid Index: Thêm FPT và loại GAS
Chỉ số Market Vector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vector Vietnam ETF - cũng đã công bố kết quả thay đổi: Thêm FPT, STB, HVN, GEE và không loại cổ phiếu nào.
Với chỉ số FTSE Vietnam 30 Index – chỉ số tham chiếu của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF, Phú Hưng điều chỉnh dự báo so với báo cáo trước. Cụ thể, chỉ số này có thể thêm vào năm cổ phiếu mới gồm VIX, BID, HVN, BSR, TPB và loại ra năm cổ phiếu gồm DCM, DPM, PDR, VPI, KDC.
Các quỹ ETF ngoại dự kiến sẽ thực hiện cơ cấu danh mục vào ngày 19/9, trước khi các chỉ số có hiệu lực vào ngày 22/9.Top cổ phiếu mua ròng nhiều nhất: VIX, MSN, HVN, FPT, BID. Top cổ phiếu bán ròng nhiều nhất: VIC, VHM, SSI, PDR, DPM.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: