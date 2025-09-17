Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 12,8 triệu USD, trong đó dẫn đầu đà rút ròng là từ quỹ Fubon FTSE -9,4 triệu USD và E1VFVN30 -4,5 triệu USD.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tăng điểm mạnh mẽ với cả ba chỉ số chính đều tạo mức cao kỷ lục mới với S&P 500 tương ứng tăng 1,6% so với tuần trước, Nasdaq +1,9% và Dow Jones tăng 1%.

Đà tăng chủ yếu được hậu thuẫn bởi khả năng gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp 17/9 khi dữ liệu việc làm công bố trong tuần trước cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu, PPI tháng 8 giảm 0,1% và chỉ số CPI lõi giữ nguyên 0.3% MoM khiến áp lực lên Fed giảm nhẹ.

Theo Chứng khoán Yuanta, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ góp phần tạo nên sức hút dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ khi các quỹ này huy động được thêm 31,9 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ chỉ huy động được thêm 6 tỷ USD giảm 39% so với tuần trước và các quỹ đầu tư vào trái phiếu Mỹ huy động được 8 tỷ USD tăng 8%.

Trong khi đó, dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF đầu tư thị trường cổ phiếu và trái phiếu ngoài Mỹ với giá trị lần lượt là 6,2 tỷ USD gấp đôi tuần trước đó và 1,6 tỷ USD tăng 55% so với tuần trước đó trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều nước trong khu vực châu Á tăng điểm mạnh mẽ hơn tại thị trường Mỹ.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa đảo chiều hút ròng trở lại 303 triệu USD, khi giá dầu hồi phục trở lại và giá vàng vẫn duy trì đà tăng mạnh trong tuần trước.

Nhìn chung, dòng vốn toàn cầu tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán và gia tăng với kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong giai đoạn tới.

Tại châu Á, Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu đà hút ròng khối ngoại ở tuần thứ hai liên tiếp với giá trị lần lượt là 5,6 tỷ USD gấp 5,3 lần tuần trước đó và 3 tỷ USD gấp 3,3 lần tuần trước đó khi chỉ số TAIEX tăng 4% và KOSPI tăng 5,9% của thị trường chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng mạnh mẽ.

Ngược lại, Indonesia là quốc gia bị khối ngoại rút dòng mạnh nhất 401 triệu USD khi Bộ trưởng Tài chính nước này bị cách chức vào ngày 08/09 sau những bất ổn và biểu tình liên quan tới việc xây dựng hệ thống thuế công bằng hơn.

Tính riêng các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng là nước bị rút ròng lớn nhất trong khu vực bởi các quỹ ETF với giá trị rút ròng 24,9 triệu USD sau khi hút ròng liên tục bốn tuần trước đó, theo sau là Việt Nam rút ròng 23,8 triệu USD. Trong khi, Singapore tiếp tục dẫn đầu đà hút ròng các quỹ ETF thêm 65,3 triệu USD, tăng 78,5% so với tuần trước.

Tính chung các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á đã quay đầu bơm ròng 17,1 triệu USD, sau hai tuần rút ròng liên tục trước đó.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 5,4 nghìn tỷ. Trong đó, HPG (-849 tỷ đồng), MWG (-639 tỷ đồng), MBB (-409 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, top 3 khối ngoại mua ròng mạnh là VNM (+254 tỷ đồng), VPB (+214 tỷ đồng), GEX (+202 tỷ đồng).

Tỷ giá có dấu hiệu chững lại, cùng với đó dòng vốn của khối ngoại sẽ tập trung phần lớn vào tuần cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF 15-19/09/2025.