Chứng khoán

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam tiếp tục bị rút ròng mạnh

Thu Minh

17/09/2025, 10:32

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 12,8 triệu USD, trong đó dẫn đầu đà rút ròng là từ quỹ Fubon FTSE -9,4 triệu USD và E1VFVN30 -4,5 triệu USD.

VnEconomy

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tăng điểm mạnh mẽ với cả ba chỉ số chính đều tạo mức cao kỷ lục mới với S&P 500 tương ứng tăng 1,6% so với tuần trước, Nasdaq +1,9% và Dow Jones tăng 1%.

Đà tăng chủ yếu được hậu thuẫn bởi khả năng gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp 17/9 khi dữ liệu việc làm công bố trong tuần trước cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu, PPI tháng 8 giảm 0,1% và chỉ số CPI lõi giữ nguyên 0.3% MoM khiến áp lực lên Fed giảm nhẹ.

Theo Chứng khoán Yuanta, đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ góp phần tạo nên sức hút dòng tiền vào các quỹ ETF tại Mỹ khi các quỹ này huy động được thêm 31,9 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ chỉ huy động được thêm 6 tỷ USD giảm 39% so với tuần trước và các quỹ đầu tư vào trái phiếu Mỹ huy động được 8 tỷ USD tăng 8%.

Trong khi đó, dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF đầu tư thị trường cổ phiếu và trái phiếu ngoài Mỹ với giá trị lần lượt là 6,2 tỷ USD gấp đôi tuần trước đó và 1,6 tỷ USD tăng 55% so với tuần trước đó trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều nước trong khu vực châu Á tăng điểm mạnh mẽ hơn tại thị trường Mỹ.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa đảo chiều hút ròng trở lại 303 triệu USD, khi giá dầu hồi phục trở lại và giá vàng vẫn duy trì đà tăng mạnh trong tuần trước.

Nhìn chung, dòng vốn toàn cầu tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán và gia tăng với kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong giai đoạn tới.

Tại châu Á, Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu đà hút ròng khối ngoại ở tuần thứ hai liên tiếp với giá trị lần lượt là 5,6 tỷ USD gấp 5,3 lần tuần trước đó và 3 tỷ USD gấp 3,3 lần tuần trước đó khi chỉ số TAIEX tăng 4% và KOSPI tăng 5,9% của thị trường chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng mạnh mẽ.

Ngược lại, Indonesia là quốc gia bị khối ngoại rút dòng mạnh nhất 401 triệu USD khi Bộ trưởng Tài chính nước này bị cách chức vào ngày 08/09 sau những bất ổn và biểu tình liên quan tới việc xây dựng hệ thống thuế công bằng hơn.

Tính riêng các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, Indonesia cũng là nước bị rút ròng lớn nhất trong khu vực bởi các quỹ ETF với giá trị rút ròng 24,9 triệu USD sau khi hút ròng liên tục bốn tuần trước đó, theo sau là Việt Nam rút ròng 23,8 triệu USD. Trong khi, Singapore tiếp tục dẫn đầu đà hút ròng các quỹ ETF thêm 65,3 triệu USD, tăng 78,5% so với tuần trước.

Tính chung các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á đã quay đầu bơm ròng 17,1 triệu USD, sau hai tuần rút ròng liên tục trước đó.

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 12,8 triệu USD, trong đó dẫn đầu đà rút ròng là từ quỹ Fubon FTSE -9,4 triệu USD và E1VFVN30 -4,5 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 5,4 nghìn tỷ. Trong đó, HPG (-849 tỷ đồng), MWG (-639 tỷ đồng), MBB (-409 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, top 3 khối ngoại mua ròng mạnh là VNM (+254 tỷ đồng), VPB (+214 tỷ đồng), GEX (+202 tỷ đồng).

Tỷ giá có dấu hiệu chững lại, cùng với đó dòng vốn của khối ngoại sẽ tập trung phần lớn vào tuần cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF 15-19/09/2025.

Các quỹ ETF ghi nhận rút ròng kỷ lục hơn một năm qua

20:04, 09/09/2025

Các quỹ ETF ghi nhận rút ròng kỷ lục hơn một năm qua

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

10:53, 09/09/2025

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

09:16, 09/09/2025

Các quỹ ETF tiếp tục bị rút ròng mạnh tại Việt Nam

ETF rút ròng

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản và chứng khoán giai đoạn 2021-2025

Theo Báo cáo số 776/BC-CP, trong giai đoạn 2021–2025, tín dụng chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Xếp thứ hai về tốc độ mở rộng dư nợ là nhóm tín dụng bất động sản...

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Giá vàng bùng nổ qua mốc 3.700 USD/oz trong lúc chờ tin Fed

Điều mà nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn về kết quả họp lần này của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ cập nhật dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot) như thế nào...

Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính

ACBS đã công bố thông tin bản thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 17/07/2025 sai lệch so với Bản cáo bạch đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ...

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát tín dụng bất động sản, chống buôn lậu vàng

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, giữ ổn định lãi suất cho vay và tăng cường biện pháp chống buôn lậu, minh bạch hóa thị trường vàng…

