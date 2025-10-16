Cần hơn 10 tỷ USD để thực hiện 44 dự án chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam

Cần huy động hiệu quả nguồn lực từ JETP để tập trung vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trong Kế hoạch huy động nguồn lực như phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và tiết kiệm năng lượng...

Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) vừa tổ chức cuộc họp với Nhóm các đối tác quốc tế (IPG), Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (GFANZ) và UNDP - Cơ quan hỗ trợ Ban Thư ký JETP.

Cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hợp tác JETP trong thời gian qua, dự kiến một số hoạt động hợp tác trong thời gian tới phù hợp với Tuyên bố JETP; đóng góp hiệu quả cho bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy hỗ trợ từ IPG, GFANZ và các đối tác quốc tế.

Tại cuộc họp đã cập nhật thông tin từ các bên về thực hiện JETP kể từ lần họp tháng 7/2025, với tổng số 45 đề xuất dự án do các Bộ, ngành, địa phương gửi. Sau khi rà soát IPG, GFANZ và Bộ Công Thương đã thống nhất có 37 dự án phù hợp JETP, nâng tổng số dự án phù hợp JETP được xác định đến thời điểm hiện nay là 44, với tổng số vốn cần huy động để thực hiện trên 10 tỷ USD.

Dự án thủy điện Trị An.

Trong danh mục 7 dự án đã được xác định trong Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP (RMP) đã có 3 dự án trong huy động vốn thành công.

Cụ thể đó là khoản vay 78 triệu USD cho dự án Tăng cường lưới truyền tải điện tại Bình Dương; khoản vay 93 triệu USD cho dự án Mở rộng nhà máy thủy điện Trị An và khoản vay 557 triệu USD cho dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái.

Tháng 8/2025, IPG đã gửi 23 đề xuất dự án đề nghị xem xét đưa vào danh mục dự án JETP. Hiện các dự án này đang được các Bộ, ngành xem xét cho ý kiến. Sơ bộ cho thấy trong số 23 dự án này, có 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật và 6 dự án đầu tư với tổng vốn là hơn 420 triệu USD từ 6 đối tác quốc tế.

Cuộc họp cũng đã thảo luận một số nội dung liên quan nêu tại Nghị quyết 70/NQ-TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và điều chỉnh một số hoạt động hợp tác trong khuôn khổ JETP phù hợp với tinh thần Nghị quyết 70/NQ-TW.

Các bên thống nhất cần huy động hiệu quả nguồn lực từ JETP để tập trung vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trong Kế hoạch huy động nguồn lực như phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Đại diện Bộ Tài chính cũng đã cập nhật các điểm mới của Nghị định 242/2025/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án JETP.

Với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh và Phái đoàn liên minh châu Âu, cơ quan hỗ trợ Ban Thư ký- UNDP cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động Ban Thư ký JETP.

Ban Thư ký JETP khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác để huy động nguồn lực từ các đối tác quốc tế nhằm thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng; phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện JETP.

Các đối tác quốc tế và phía Việt Nam đều thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ huy động nguồn lực thực hiện các dự án trong khuôn khổ JETP để góp phần hỗ trợ chuyển dịch năng lượng công bằng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 70/NQ-TW.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện JETP, các bên thống nhất cần huy động hiệu quả nguồn lực từ JETP để tập trung vào các dự án lớn thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trong Kế hoạch huy động nguồn lực như phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và tiết kiệm năng lượng…