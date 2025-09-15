Cần sự đồng hành của các đối tác Anh trong thu hút nguồn lực vào thị trường tài chính Việt Nam

Hội nghị cấp cao Vương Quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm tài chính là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh...

Sáng ngày 15/9, Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về trung tâm tài chính đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Tiến; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Về phía Vương quốc Anh có Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King; Thẩm phán Tối cao Vương quốc Anh Richard Snowden; Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew; các chuyên gia tài chính, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Anh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong việc quảng bá và giới thiệu Trung tâm tài chính Việt Nam, giới thiệu những nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ phía London tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, hội nghị là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việt Nam đặt mục tiêu rất lớn, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và cam kết phát thải ròng bằng 0. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, trong đó có việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Nếu không có sự hỗ trợ của Trung tâm tài chính cho các giải pháp đột phá của Việt Nam trong thời gian tới sẽ khó thực hiện những chủ trương trên.

Thông tin về hoạt động của đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết, trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với phía Anh, giảng viên các trường đại học hàng đầu của Anh, các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh đều đánh giá quyết định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước đi, quyết định sáng suốt, rất cần thiết. Từ nhiều năm nay, Viện Tonny Blair đã giúp các bộ, ngành Việt Nam rất nhiều trong đề xuất xây dựng, hình thành chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Chí Minh và Đà Nẵng. Chính phủ có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Nhiều nhiệm vụ đã được tích cực triển khai như xây dựng hệ thống pháp luật, chuẩn bị nguồn nhân lực, chuẩn bị hạ tầng kết nối toàn cầu ở hai Thành phố và đảm bảo an ninh tài chính, xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp (nếu có) trong Trung tâm tài chính gồm trọng tài và tòa án.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh, Hội nghị là sự kiện đặc biệt đánh dấu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Alastair King và Ngài Thẩm phán Tối cao Richard Snowden. Đồng thời, Hội nghị là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài của Vương quốc Anh trong việc hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập toàn cầu.

"Khi Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do lớn, nhu cầu về một hạ tầng tài chính vững mạnh để hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Những mô hình thành công như London đã cho thấy rằng các trung tâm tài chính quốc tế có thể đóng góp đáng kể vào GDP thông qua việc thu hút đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Việt Nam đã có những bước đi táo bạo và chiến lược theo hướng này. Từ Nghị quyết của Quốc hội được thông qua đến Kế hoạch hành động của Chính phủ, tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược của đất nước trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam", Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu.

Với kế hoạch phát triển trước mắt tập trung vào Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế và tài chính lớn nhất cả nước sẽ dẫn đầu trong các lĩnh vực thị trường vốn, ngân hàng, giao dịch hàng hóa. Trong khi đó, Đà Nẵng với vị trí chiến lược và tinh thần cởi mở, có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm tiên phong về tài chính bền vững, tài chính xanh và dịch vụ tài chính số.

Nhấn mạnh Vương quốc Anh với bề dày kinh nghiệm hàng thế kỷ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew tin rằng: "Với sự lãnh đạo mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và hợp tác quốc tế sâu rộng, Việt Nam sẽ sớm nổi lên như một điểm đến tài chính năng động và hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị hôm nay là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Các phiên thảo luận và bài phát biểu hôm nay sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm sự hiểu biết chung giữa hai bên. Tôi mong đợi sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại Hội nghị, giới thiệu về các thế mạnh của Trung tâm Tài chính quốc tế London cũng như những tiềm năng có thể hợp tác với Việt Nam, Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King nhấn mạnh: London là một trong những trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với thị trường vốn rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường pháp lý thuận lợi, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, London không chỉ là động lực kinh tế của Vương quốc Anh mà còn là cầu nối tài chính toàn cầu với hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở.

Ngày nay London đã trở thành hình mẫu cho các trung tâm tài chính quốc tế khác như Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Với các trung tâm tài chính quốc tế khác, London vừa là đối thủ cạnh tranh song cũng vừa là đối tác đáng tin cậy. Nếu học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ mô hình của London, Việt Nam có thể tạo việc làm có giá trị cao, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn… tất cả đều là yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng dài hạn.

"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh, hiện đại và Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để hai bên trao đổi, đối thoại thẳng thắn, cởi mở về nội dung này", Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King khẳng định.

Tại Hội nghị, các đại biểu của hai nước tập trung thảo luận vào những nội dung lớn liên quan đến: Việc tạo lập các nguồn lực cho trung tâm tài chính quốc tế; thông lệ quốc tế đối với trung tâm tài chính và tầm quan trọng của hệ thống tòa án độc lập trong trung tâm tài chính quốc tế; phát triển kỹ năng và nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế; thúc đẩy đổi mới trong Fintech, thị trường vốn và tài chính xanh; các nguyên tắc ứng xử và thu hút các nhà đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế;…