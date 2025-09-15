Cần sự đồng hành của các đối tác Anh trong thu hút nguồn lực vào thị trường tài chính Việt Nam
Việt An
15/09/2025, 17:04
Hội nghị cấp cao Vương Quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm tài chính là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh...
Sáng ngày 15/9, Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về trung tâm tài chính đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Tiến; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
Về phía Vương quốc Anh có Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King; Thẩm phán Tối cao Vương quốc Anh Richard Snowden; Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew; các chuyên gia tài chính, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Anh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong việc quảng bá và giới thiệu Trung tâm tài chính Việt Nam, giới thiệu những nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ phía London tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng, hội nghị là bước đi để hiện thực hóa cam kết đồng hành của hai bên cùng nhau xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; là minh chứng về sự hợp tác chặt chẽ, ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Việt Nam đặt mục tiêu rất lớn, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và cam kết phát thải ròng bằng 0. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, trong đó có việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Nếu không có sự hỗ trợ của Trung tâm tài chính cho các giải pháp đột phá của Việt Nam trong thời gian tới sẽ khó thực hiện những chủ trương trên.
Thông tin về hoạt động của đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết, trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với phía Anh, giảng viên các trường đại học hàng đầu của Anh, các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh đều đánh giá quyết định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước đi, quyết định sáng suốt, rất cần thiết. Từ nhiều năm nay, Viện Tonny Blair đã giúp các bộ, ngành Việt Nam rất nhiều trong đề xuất xây dựng, hình thành chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Chí Minh và Đà Nẵng. Chính phủ có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Nhiều nhiệm vụ đã được tích cực triển khai như xây dựng hệ thống pháp luật, chuẩn bị nguồn nhân lực, chuẩn bị hạ tầng kết nối toàn cầu ở hai Thành phố và đảm bảo an ninh tài chính, xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp (nếu có) trong Trung tâm tài chính gồm trọng tài và tòa án.
Phát biểu chào mừng hội nghị, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh, Hội nghị là sự kiện đặc biệt đánh dấu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Thị trưởng Trung tâm Tài chính London Alastair King và Ngài Thẩm phán Tối cao Richard Snowden. Đồng thời, Hội nghị là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài của Vương quốc Anh trong việc hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập toàn cầu.
"Khi Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do lớn, nhu cầu về một hạ tầng tài chính vững mạnh để hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Những mô hình thành công như London đã cho thấy rằng các trung tâm tài chính quốc tế có thể đóng góp đáng kể vào GDP thông qua việc thu hút đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Việt Nam đã có những bước đi táo bạo và chiến lược theo hướng này. Từ Nghị quyết của Quốc hội được thông qua đến Kế hoạch hành động của Chính phủ, tất cả đều thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tầm nhìn chiến lược của đất nước trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam", Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu.
Với kế hoạch phát triển trước mắt tập trung vào Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Việt Nam đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế và tài chính lớn nhất cả nước sẽ dẫn đầu trong các lĩnh vực thị trường vốn, ngân hàng, giao dịch hàng hóa. Trong khi đó, Đà Nẵng với vị trí chiến lược và tinh thần cởi mở, có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm tiên phong về tài chính bền vững, tài chính xanh và dịch vụ tài chính số.
Nhấn mạnh Vương quốc Anh với bề dày kinh nghiệm hàng thế kỷ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình này, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew tin rằng: "Với sự lãnh đạo mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược và hợp tác quốc tế sâu rộng, Việt Nam sẽ sớm nổi lên như một điểm đến tài chính năng động và hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị hôm nay là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Các phiên thảo luận và bài phát biểu hôm nay sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm sự hiểu biết chung giữa hai bên. Tôi mong đợi sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính".
Tại Hội nghị, giới thiệu về các thế mạnh của Trung tâm Tài chính quốc tế London cũng như những tiềm năng có thể hợp tác với Việt Nam, Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King nhấn mạnh: London là một trong những trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với thị trường vốn rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường pháp lý thuận lợi, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, London không chỉ là động lực kinh tế của Vương quốc Anh mà còn là cầu nối tài chính toàn cầu với hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở.
Ngày nay London đã trở thành hình mẫu cho các trung tâm tài chính quốc tế khác như Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Với các trung tâm tài chính quốc tế khác, London vừa là đối thủ cạnh tranh song cũng vừa là đối tác đáng tin cậy. Nếu học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ mô hình của London, Việt Nam có thể tạo việc làm có giá trị cao, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn… tất cả đều là yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng dài hạn.
"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh, hiện đại và Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để hai bên trao đổi, đối thoại thẳng thắn, cởi mở về nội dung này", Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King khẳng định.
Tại Hội nghị, các đại biểu của hai nước tập trung thảo luận vào những nội dung lớn liên quan đến: Việc tạo lập các nguồn lực cho trung tâm tài chính quốc tế; thông lệ quốc tế đối với trung tâm tài chính và tầm quan trọng của hệ thống tòa án độc lập trong trung tâm tài chính quốc tế; phát triển kỹ năng và nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế; thúc đẩy đổi mới trong Fintech, thị trường vốn và tài chính xanh; các nguyên tắc ứng xử và thu hút các nhà đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế;…
Đọc thêm
Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg, biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia
Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ hai. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp...
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Ngày 15/9/2025, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Tổng cục tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một chặng đường dài trong lịch sử phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam mà còn là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong việc bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.
Việt Nam sẽ có bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia và Luật AI
Việt Nam ban hành Chiến lược AI lần đầu tiên là năm 2021. Nhưng AI là lĩnh vực thay đổi nhanh. Chiến lược này cần được cập nhật. Cuối năm nay, chúng ta sẽ có bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia và Luật AI…
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước
Sáng ngày 14/9/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón
nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: