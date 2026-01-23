Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế tham dự họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Thay mặt Trung tâm Báo chí Đại hội, đồng chí nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm tuyệt đối, bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin về Đại hội; đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh diễn biến, kết quả và thành công của Đại hội tới nhân dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Tổng Bí thư thông tin: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử 96 năm của Đảng và trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam.

Từ khóa xuyên suốt của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển; gắn với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định Đại hội lần thứ XIV là đại hội của đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nội dung các văn kiện Đại hội và các thông tin liên quan đã được Ban Tổ chức Đại hội và Trung tâm Báo chí cung cấp đầy đủ tới các cơ quan báo chí.

Về công tác nhân sự, đồng chí Tổng Bí thư cho biết Đại hội thống nhất cao trong việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên trong cả nước, đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực và trình độ; được Đại hội tín nhiệm cao, gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.