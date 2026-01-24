Huế: Phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc

Từ nông nghiệp sạch đến làng nghề và du lịch xanh, kinh tế tập thể thành phố Huế đang mở ra những hướng đi mới, trong đó các hợp tác xã đóng vai trò cầu nối giữa người dân, thị trường và mục tiêu phát triển bền vững...

UBND Thành phố Huế vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp nhìn lại kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ định hướng phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

XU HƯỚNG GẮN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VỚI KINH TẾ XANH

Theo báo cáo, năm 2025, toàn thành phố Huế có 321 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 223 hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp; 34 hợp tác xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 33 hợp tác xã vận tải; 07 quỹ tín dụng nhân dân và 24 hợp tác xã thuộc các lĩnh vực khác. Trong năm, thành phố đã thành lập mới 12 hợp tác xã, cho thấy sức sống và nhu cầu liên kết sản xuất của người dân tiếp tục gia tăng.

Các hợp tác xã trên địa bàn hiện thu hút gần 95.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 39.479 lao động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 3.750 triệu đồng mỗi năm đối với một hợp tác xã, thu nhập bình quân đạt 168 triệu đồng mỗi năm. Những con số này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của kinh tế tập thể trong việc ổn định sản xuất, tạo sinh kế và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Trần Hữu Thuỳ Giang phát biểu tại hội nghị.

Thực tiễn cho thấy, các hợp tác xã đã từng bước phát huy vai trò là cầu nối giữa kinh tế hộ với thị trường. Thông qua việc cung ứng dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất theo quy trình, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhiều hợp tác xã đã giúp thành viên giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước tiếp cận thị trường theo hướng bền vững hơn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều hợp tác xã đã chuyển dần sang phương thức canh tác thân thiện với môi trường, giảm sử dụng hóa chất, bảo vệ tài nguyên đất, nước và hệ sinh thái.

Gắn phát triển kinh tế tập thể với kinh tế xanh đang trở thành xu hướng rõ nét tại Huế. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp, làng nghề đã chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, gắn với truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu địa phương.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm OCOP, đồng thời tạo điều kiện kết nối với du lịch xanh, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI THEO HƯỚNG XANH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, năm 2026, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Huế xác định phương hướng chung là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Theo đó, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2023.

Đáng chú ý, thành phố Huế định hướng đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc Huế. Các hợp tác xã được khuyến khích đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, gắn sản xuất với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và du lịch xanh. Việc liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với doanh nghiệp cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Du khách trải nghiệm xe đạp tham quan tour du lịch xanh tại di tích lăng vua Gia Long.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, sớm đưa Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã vào hoạt động, đồng thời xử lý dứt điểm các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã, nhất là về đất đai, vùng nguyên liệu, mã vùng trồng và chế biến sâu sản phẩm, tạo điều kiện để kinh tế tập thể phát triển ổn định và lâu dài.

Nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế tập thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho rằng cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế – xã hội.

Theo ông Giang, "việc đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách mới, các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo sẽ góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Công tác truyền thông cần được triển khai đa dạng hình thức, gắn với chuyển đổi số và nền tảng số, qua đó lan tỏa hình ảnh hợp tác xã xanh, bền vững, giàu bản sắc Huế".