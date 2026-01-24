Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, giá bạc vượt 100 USD/oz

Giá kim loại quý duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (23/1), với giá vàng, giá bạc và bạch kim đồng loạt lập kỷ lục mới...

Quỹ SPDR Gold Trust mua ròng gần 6 tấn vàng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị nóng lên thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro và thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 47,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,96%, đạt 4.985,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 7,03 USD/oz, tương đương tăng hơn 7,3%, chốt ở mức 103,33 USD/oz.

Giá bạch kim tăng gần 5,5%, chốt ở mức 2.786 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 1,42%, chốt ở mức 4.983,1 USD/oz.

Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của các kim loại quý này. Đối với giá bạc, phiên này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử mốc 100 USD/oz được thiết lập. Đối với giá vàng, mốc 5.000 USD/oz đang ở rất gần.

Chất xúc tác chính của thị trường trong phiên này tiếp tục là nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” của nhà đầu tư giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trong lúc tình hình Greenland tạm thời chưa có diễn biến mới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran lại được hâm nóng và gây bất an cho nhà đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 áp lệnh trừng phạt mới lên hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đồng thời tuyên bố một hạm đội của Mỹ đang được điều tới khu vực Trung Đông. Các tuyên bố của ông Trump cảnh báo Tehran về vấn đề đàn áp người biểu tình và chương trình hạt nhân.

“Vai trò tài sản an toàn và tài sản để đa dạng hóa danh mục đầu tư trong những giai đoạn kinh tế và chính trị bất ổn đang khiến vàng trở thành một hạng mục cần thiết trong các danh mục đầu tư chiến lược. Tình hình thế giới bây giờ không chỉ là một ‘cơn bão hoàn hảo’, mà còn là dấu hiệu về những thay đổi mang tính chất căn bản”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Về giá bạc, Giám đốc Philip Newman của công ty kim loại quý Metal Focus nhận định bạc sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các yếu hỗ trợ như vàng. “Ngoài ra, giá bạc còn được thúc đẩy bởi mối lo Mỹ áp thuế quan lên bạc và lượng tồn trữ bạc vật chất giảm xuống mức thấp trên thị trường London”, ông Newman nhấn mạnh.

Sau khi tăng hơn 140% trong năm ngoái, giá bạc đã tăng 40% từ đầu năm tới nay.

“Các nhà giao dịch đã đẩy giá bạc tăng vững và đạt được mốc 100 USD/oz. Nhà đầu tư có thể sẽ chờ xem liệu mức giá này có thể duy trì được lâu hay hoạt động chốt lời sẽ nhanh chóng diễn ra”, ông Wong nhận xét.

Bối cảnh địa chính trị toàn cầu đã tăng nhiệt rõ rệt kể từ khi bước sang năm 2026, với căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland, bất ổn liên quan tới các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran, và cuộc chiến tranh chưa có hồi kết giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, còn có những mối bất an khác thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các tài sản an toàn, như sự độc lập của Fed bị đe dọa và rủi ro một cuộc chiến tranh thương mại mới xuất hiện.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong lúc nhu cầu vàng của các nhà đầu tư cá nhân tăng mạnh, các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục xu hướng mua ròng vàng để đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD. Ngoài ra, giá kim loại quý - loại tài sản vốn không có lãi suất - cũng được hưởng lợi từ dự báo cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất hai lần trong năm nay.

Các mốc giá 3.000 USD/oz và 4.000 USD/oz được vàng chinh phục lần đầu tương ứng vào tháng 3 và tháng 10/2025.

Cuộc họp sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 27-28/1. Giới phân tích cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Về bạch kim, ngân hàng HSBC nhận định rằng nhà đầu tư đang xem kim loại quý này là một sự thay thế rẻ hơn so với vàng. HSBC nhận định sự thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc của thị trường bạch kim sẽ tăng lên tới 1,2 triệu ounce trong năm nay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 5,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.086,5 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng khoảng 0,8 tấn vàng, sau khi mua ròng 21 tấn trong tuần trước.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD giảm hơn 0,9% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa dưới mức 97,5 điểm. Tuần này, chỉ số giảm gần 2%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng trở lại đây.

Mức giá đóng cửa của vàng giao ngay trong tuần này tương đương 158,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Cả tuần, giá vàng giao ngay tăng 8,4% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 12,3 triệu đồng/lượng.

Website của Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.031 đồng (mua vào) và 26.381 đồng (bán ra), giảm 26 đồng ở chiều mua vào và giảm 6 đồng ở chiều bán ra so với mức đóng cửa của tuần trước.