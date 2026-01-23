Danh sách 23 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.