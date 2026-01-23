Danh sách 23 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 24/01/2026
Hà Lê
23/01/2026, 17:52
Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí:
1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
13. Đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ địa bàn 3;
18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 8;
19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ địa bàn 6;
20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A;
21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1;
22. Đồng chí Nguyễn Quang Oanh, Vụ trưởng Vụ địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.
Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi điện mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế, công bố kết quả Đại hội. Tại đây, những định hướng lớn về tổ chức thực hiện Nghị quyết, tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển dài hạn và vai trò, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam được làm rõ.
Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Chiều ngày 23/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc. VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
