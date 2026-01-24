Du lịch Ninh Bình bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu

Sau năm 2025 tăng trưởng mạnh cả về lượng khách và doanh thu, ngành du lịch Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế...

Ngành du lịch Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm qua, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần khẳng định vị thế Ninh Bình là trung tâm du lịch lớn của quốc gia và từng bước vươn tầm quốc tế.

THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN XANH NGÀY CÀNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

Trong năm 2025, tổng số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 19,4 triệu lượt, trong đó có khoảng 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Hoạt động lưu trú ghi nhận sự khởi sắc rõ nét, với hơn 4,25 triệu lượt khách lưu trú, tăng 26,65% so với năm trước.

Tổng thu từ hoạt động du lịch năm 2025 ước đạt trên 21.278 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm 2024, cho thấy hiệu quả kinh tế ngày càng rõ nét của ngành.

Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, hình ảnh và thương hiệu du lịch Ninh Bình tiếp tục được khẳng định vững chắc trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Quần thể danh thắng Tràng An nằm trong nhóm 1% điểm đến được yêu thích nhất thế giới. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long trở thành khu bảo tồn đầu tiên của Việt Nam đạt Danh lục Xanh. Vườn quốc gia Cúc Phương nhiều năm liền được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á...

Đáng chú ý, Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, khẳng định giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời nâng cao vị thế của Ninh Bình trong mạng lưới các khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Những danh hiệu quốc tế này đã góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Ninh Bình là điểm đến xanh, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc.

Thực tiễn phát triển năm 2025 cũng cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy làm du lịch của tỉnh, từ chú trọng tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng, chiều sâu văn hóa và tính bền vững. Du lịch từng bước được gắn kết chặt chẽ hơn với kinh tế di sản và các ngành công nghiệp văn hóa, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

LẤY CHẤT LƯỢNG VÀ BỀN VỮNG LÀM TRỌNG TÂM

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra là phải tái cấu trúc không gian du lịch, tái định vị sản phẩm và thương hiệu điểm đến.

Du lịch cần chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo trục di sản – sinh thái – văn hóa – đô thị và chuỗi giá trị liên vùng.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị

Theo ông Tùng, ngành du lịch Ninh Bình đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng, sức lan tỏa và tính bền vững được đặt lên hàng đầu. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, với mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch được yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển theo hướng tích hợp, coi du lịch là trung tâm kết nối các ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản; lấy di sản văn hóa làm nền tảng, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực, phát triển theo định hướng xanh, sáng tạo, bền vững và mang bản sắc riêng của Ninh Bình.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch di sản, du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm nông nghiệp – làng nghề, du lịch đêm và du lịch gắn với các ngành công nghiệp văn hóa; đồng thời tiếp tục nâng tầm các sản phẩm truyền thống, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Ngành du lịch cũng được yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từ quản lý nhà nước, xúc tiến, quảng bá đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ quản lý và lực lượng làm du lịch tại cộng đồng; xây dựng văn hóa du lịch văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cùng với đó là tăng cường quản lý điểm đến, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, kiên quyết không đánh đổi di sản, môi trường lấy tăng trưởng trước mắt; mở rộng liên kết, hợp tác công – tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và thương hiệu lớn; tập trung xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Di sản Thế giới theo đúng lộ trình đề ra.