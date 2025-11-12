Cần Thơ đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng khu đô thị xanh đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (cũ) đang được xúc tiến đẩy nhanh tiến độ nhằm hướng tới phát triển không gian đô thị thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Ngày 11/11/2025, UBND TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) - cơ quan nhà nước của Chính phủ Pháp hoạt động với quy chế của một định chế tài chính, triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp tại các nước đối tác - nhằm đẩy nhanh dự án “Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” (nay là TP. Cần Thơ).

Tổng vốn thực hiện dự án hơn 1.211 tỷ đồng, trong đó vốn vay AFD chiếm chủ đạo, kết hợp nguồn vốn ODA không hoàn lại và vốn đối ứng địa phương. Quy mô giải phóng mặt bằng hơn 56,6 ha, ảnh hưởng 397 hộ dân; có 58 hộ nhận tái định cư, phần lớn bố trí về khu tái định cư Ngã Bảy giai đoạn 2.

Dự án hiện do UBND TP. Cần Thơ (trước là UBND tỉnh Hậu Giang) làm cơ quan chủ quản và chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Cần Thơ (Ban quản lý Dự án) cho biết phương án bồi thường đã được phê duyệt với số tiền khoảng 65,5 tỷ đồng cho 265 hộ, trong đó đã chi trả hơn 57 tỷ đồng. Một số hộ vẫn chưa nhận tiền do vướng thủ tục thừa kế, khiếu nại giá đất hoặc đang sinh sống xa địa phương.

Ông Anh thông tin, hiện nay các vị trí bờ kè trên kênh Sóc Trăng, kênh Cái Côn và kênh Xẻo Vông đang được hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng. Riêng nhà máy xử lý nước thải và tuyến đường vào trạm đã bàn giao đủ mặt bằng cho nhà thầu.

Dự án được chia thành bốn hợp phần lớn. Hợp phần A tập trung giảm ngập, chống sạt lở với khoảng 20 km hệ thống thoát nước mưa, 22 cửa xả và khoảng 3,1 km bờ kè trên các tuyến kênh Xẻo Vông, Cái Côn và Sóc Trăng. Hợp phần B quản lý nước thải, xây dựng 13 km hệ thống thu gom nước thải, 4 trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải công suất 3.800 m3/ngày đêm.

Hợp phần C phát triển không gian công cộng thông qua cải tạo hồ Xáng Thổi, xây dựng kè, cống kiểm soát và khu cảnh quan kết hợp vui chơi, giải trí. Hợp phần D hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, mua sắm thiết bị cảnh báo, quan trắc thiên tai.

Về tiến độ, tính đến tháng 9/2025, gói thầu xây dựng các hạng mục kè và hạ tầng xanh đã được khởi công. Hiện nay, nhà thầu đang sản xuất cọc, cừ tại nhà máy và tập kết thiết bị ở hiện trường. Công trình được dự kiến thi công hoàn thành vào ngày 31/12/2026.

Dự án đã chính thức được khởi công vào ngày 22/9/2025. Ảnh: Yến Linh

Trong tháng 10/2025, Ban quản lý Dự án đã làm thủ tục tạm ứng khoảng 93,5 tỷ đồng cho gói thầu kè và hạ tầng xanh; tuy nhiên, cơ quan nay cho biết đến nay AFD vẫn chưa giải ngân. Đến tháng 12/2025, dự kiến tiếp tục tạm ứng và thanh toán các gói thầu liên quan với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng.

Trong tháng 11 này, các gói thầu chính đều đã khởi công; công tác đầu tư, giải ngân và bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được đẩy mạnh. Ông Anh cho biết lãnh đạo Ban quản lý Dự án đang kiến nghị AFD sớm hỗ trợ hoàn tất thủ tục rút vốn nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân trong năm 2025.

Về phía nhà tài trợ, theo ông Hugo Pierrel, Phó giám đốc Văn phòng AFD tại Việt Nam, dự án đang được khẩn trương triển khai và AFD sẽ xúc tiến hoàn thành các thủ tục giải ngân đúng theo cam kết. “Chúng tôi đang xúc tiến hoàn thành hỗ trợ kỹ thuật cho dự án nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho Thành phố và cho người dân toàn vùng”, ông xác nhận, đồng thời đề nghị TP. Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ Ban quản lý Dự án bổ sung cán bộ chuyên môn về môi trường, giải phóng mặt bằng để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn.

Về phía chính quyền địa phương, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa nêu rõ: theo quy hoạch, dự án hướng tới phát triển thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (nay là 2 phương Đại Thành và Ngã Bảy, TP. Cần Thơ) theo mô hình đô thị xanh, hiện đại; nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm ngập úng, bảo vệ môi trường và hoàn thiện hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại III.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị AFD sớm cho ý kiến đối với báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và hợp đồng các gói thầu chuẩn bị triển khai nhằm đáp ứng tiến độ giải ngân năm 2025.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cũng cho biết trong năm 2026, dự án sẽ trình cấp có thẩm quyền xin gia hạn thời gian thực hiện, bởi thời hạn rút vốn theo hiệp định đến ngày 31/01/2031. Riêng về nhân sự chuyên môn, Ban quản lý Dự án sẽ bổ sung theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Dự án khi hoàn thành, khu vực này sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, tạo nền tảng phát triển bền vững, phù hợp định hướng trở thành đô thị hạt nhân của TP. Cần Thơ.