Việt Nam cần dẫn dắt, chủ động đề xuất các ý tưởng về môi trường và biến đổi khí hậu trong khu vực

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam tham gia Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN). Thời gian qua, ASOEN Việt Nam đã phát huy vai trò là đầu mối quốc gia trong hợp tác môi trường ASEAN, tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các cơ chế, chương trình, sáng kiến hợp tác khu vực...

Ngày 26/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN) Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, Việt Nam đã tham gia góp ý các nội dung môi trường trong các văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 (tại Malaysia); đóng góp tiếng nói chung về các vấn đề toàn cầu như Tuyên bố ASEAN về quyền đối với môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững; Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy quyền phát triển và quyền hòa bình hướng tới phát triển bao trùm, bền vững.

Cùng với đó đã báo cáo Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận thành lập Trung tâm ASEAN về biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 276/NQ-CP và Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới theo Nghị quyết số 372/NQ-CP, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác khu vực trong các lĩnh vực cấp bách.

Về các thành phố bền vững về môi trường, ASOEN Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Trưởng nhóm khu vực Nhóm công tác ASEAN về các thành phố bền vững về môi trường giai đoạn 2023-2025.

Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia chỉ góp ý các kế hoạch, chiến lược, tuyên bố trở thành quốc gia dẫn dắt, chủ động đề xuất các ý tưởng để gửi Ban Thư ký trình ASEAN thông qua.

Trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, ASOEN Việt Nam hoàn thành các thủ tục công nhận Danh hiệu Vườn di sản ASEAN cho Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai và Vườn Quốc gia Xuân Thủy…

Năm 2026 sẽ đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam tham gia ASOEN. Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia chỉ góp ý các kế hoạch, chiến lược, tuyên bố trở thành quốc gia dẫn dắt, chủ động đề xuất các ý tưởng để gửi Ban Thư ký trình ASEAN thông qua.

Theo đó với Nhóm công tác biến đổi khí hậu tập trung hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các nước trong khu vực về vận hành thị trường carbon, thuế carbon, hạn ngạch phát thải, xây dựng NDC 3.0, kiểm kê khí nhà kính.

Xây dựng, đề xuất các dự án khu vực về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí đô thị; tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, trong đó tập trung vào việc thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân; nâng cao năng lực thu hồi chất thải có khả năng tái chế; triển khai EPR.

Với Nhóm công tác về môi trường biển và đới bờ, và quản lý tài nguyên nước, ông Thành đề nghị chủ trì đề xuất kiểm đếm rác thải nhựa đại dương, giảm thiểu xả thải rác nhựa ra biển, đề xuất ý tưởng xây dựng Kế hoạch hành động ASEAN về nhựa đại dương kèm bộ chỉ số chung; hoặc thiết lập hợp tác liên quốc gia theo lưu vực Mekong và các lưu vực xuyên biên giới về rác thải nhựa.

Theo kế hoạch, năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị lớn khu vực: Hội nghị Bộ trưởng các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 21 (COP 21); Hội nghị Ủy ban thường trực các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 21 (COM 21); Hội nghị lần thứ 11 lực lượng Đặc nhiệm ASEAN về Đất than bùn (ATFP 11).

Cùng với đó là Hội nghị lần thứ 36 Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Vườn di sản ASEAN, Hội thảo cập nhật Kế hoạch Đa dạng sinh học ASEAN; Hội thảo thẩm định vốn tự nhiên ASEAN; Hội thảo ASEAN về Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật - Sáng kiến Nhóm Xanh châu Âu (TAF-GTEI).