Việt Nam cần dẫn dắt, chủ động đề xuất các ý tưởng về môi trường và biến đổi khí hậu trong khu vực

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 26/12/2025
Hằng Anh
26/12/2025, 20:16
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam tham gia Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN). Thời gian qua, ASOEN Việt Nam đã phát huy vai trò là đầu mối quốc gia trong hợp tác môi trường ASEAN, tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các cơ chế, chương trình, sáng kiến hợp tác khu vực...
Ngày 26/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN) Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, Việt Nam đã tham gia góp ý các nội dung môi trường trong các văn kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 (tại Malaysia); đóng góp tiếng nói chung về các vấn đề toàn cầu như Tuyên bố ASEAN về quyền đối với môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững; Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy quyền phát triển và quyền hòa bình hướng tới phát triển bao trùm, bền vững.
Cùng với đó đã báo cáo Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận thành lập Trung tâm ASEAN về biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 276/NQ-CP và Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới theo Nghị quyết số 372/NQ-CP, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác khu vực trong các lĩnh vực cấp bách.
Về các thành phố bền vững về môi trường, ASOEN Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Trưởng nhóm khu vực Nhóm công tác ASEAN về các thành phố bền vững về môi trường giai đoạn 2023-2025.
Trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, ASOEN Việt Nam hoàn thành các thủ tục công nhận Danh hiệu Vườn di sản ASEAN cho Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai và Vườn Quốc gia Xuân Thủy…
Năm 2026 sẽ đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam tham gia ASOEN. Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia chỉ góp ý các kế hoạch, chiến lược, tuyên bố trở thành quốc gia dẫn dắt, chủ động đề xuất các ý tưởng để gửi Ban Thư ký trình ASEAN thông qua.
Theo đó với Nhóm công tác biến đổi khí hậu tập trung hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các nước trong khu vực về vận hành thị trường carbon, thuế carbon, hạn ngạch phát thải, xây dựng NDC 3.0, kiểm kê khí nhà kính.
Xây dựng, đề xuất các dự án khu vực về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí đô thị; tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, trong đó tập trung vào việc thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân; nâng cao năng lực thu hồi chất thải có khả năng tái chế; triển khai EPR.
Với Nhóm công tác về môi trường biển và đới bờ, và quản lý tài nguyên nước, ông Thành đề nghị chủ trì đề xuất kiểm đếm rác thải nhựa đại dương, giảm thiểu xả thải rác nhựa ra biển, đề xuất ý tưởng xây dựng Kế hoạch hành động ASEAN về nhựa đại dương kèm bộ chỉ số chung; hoặc thiết lập hợp tác liên quốc gia theo lưu vực Mekong và các lưu vực xuyên biên giới về rác thải nhựa.
Theo kế hoạch, năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị lớn khu vực: Hội nghị Bộ trưởng các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 21 (COP 21); Hội nghị Ủy ban thường trực các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 21 (COM 21); Hội nghị lần thứ 11 lực lượng Đặc nhiệm ASEAN về Đất than bùn (ATFP 11).
Cùng với đó là Hội nghị lần thứ 36 Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Vườn di sản ASEAN, Hội thảo cập nhật Kế hoạch Đa dạng sinh học ASEAN; Hội thảo thẩm định vốn tự nhiên ASEAN; Hội thảo ASEAN về Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật - Sáng kiến Nhóm Xanh châu Âu (TAF-GTEI).
Trong giai đoạn từ năm 2027-2030, sẽ tăng tốc tỷ lệ xanh phương tiện, phấn đấu đạt từ 50- 80% tổng phương tiện. Hiện nay tỷ lệ "xanh hóa" của mạng lưới xe buýt Hà Nội vẫn còn khiêm tốn, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng điện và năng lượng xanh mới đạt khoảng 26,6%. Hà Nội còn khoảng 1.500 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch cần được thay thế...
Việc hoàn thiện cơ chế tín dụng xanh, ưu đãi thuế và ban hành các chính sách đặc thù là giải pháp then chốt, giúp doanh nghiệp ngành hóa chất đổi mới công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững…
Quy định về tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu không thể hiểu đơn thuần là chôn lấp hay tiêu hủy như thông thường. Trọng tâm cốt lõi là kinh tế tuần hoàn, là tái chế để biến rác thải thành tài nguyên...
Các mô hình tài chính xanh linh hoạt, chi phí thấp do Trung Quốc triển khai thông qua Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi (FOCAC) đang được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch xanh tại châu Phi...
Việc thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính là bước đệm để hoàn thiện cơ chế quản lý trước khi áp dụng bắt buộc trên phạm vi toàn quốc. Lộ trình dự kiến từ năm 2028, việc quản lý hạn ngạch phát thải sẽ được triển khai chính thức và bắt buộc trên phạm vi toàn quốc với tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: