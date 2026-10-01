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Cảnh báo giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Cảnh báo giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

B Bảo Vân - Minh Quang

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đang xuất hiện tình trạng giả mạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Một số đối tượng giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE. Đồng thời, sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập các văn bản, tài liệu giả mạo, bịa đặt thông tin về việc cấp phép hoạt động đầu tư nhằm dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh khẳng định không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu nêu trên. Đơn vị này không sử dụng các hình thức nêu trên để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng hoặc tổ chức chưa được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, đề nghị khẩn trương thông báo cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hiện đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.

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Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39 - 2026

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