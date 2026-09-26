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Việt Nam đã đạt được bước tiến rõ nét về thanh toán không dùng tiền mặt

Việt Nam đã đạt được bước tiến rõ nét về thanh toán không dùng tiền mặt

B Ban Truyền hình VnEconomy

Chiều 25/9/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức thanh toán và đối tác quốc tế.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, Việt Nam đã đạt được những bước tiến rõ nét về thanh toán không dùng tiền mặt, các phương thức thanh toán số ngày càng phổ biến.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 21 tỷ giao dịch, trị giá trên 260,6 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 34,56% và 13,26% so với cùng kỳ năm 2025.

Thanh toán qua mã QR đã trở thành một phương thức quen thuộc đối với người dân và doanh nghiệp. Riêng giao dịch bằng mã QR đạt 311 triệu lượt, trị giá 274,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,66% về số lượng và 25,85% về giá trị.

Bên cạnh việc mở rộng kết nối, vấn đề an toàn trong giao dịch cũng ngày càng trở nên quan trọng khi dòng tiền được luân chuyển qua nhiều hệ thống thanh toán.

Tính đến ngày 26/8/2026, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.

VnEconomy trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng với nhiều thông tin quan trọng liên quan đến lĩnh vực giao dịch ngân hàng.

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Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch

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