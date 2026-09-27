Dịch vụ công lưu động đưa tiện ích số đến gần người dân

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân tại Thanh Hóa. Thay vì chờ người dân đến trụ sở, các lực lượng chức năng chủ động đưa dịch vụ công về tận cơ sở, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục ngay tại nơi cư trú.

Cán bộ xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Từ trung tuần tháng 7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, đã tổ chức 400 đợt hỗ trợ, hướng dẫn hơn 30.000 lượt người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ nộp trực tuyến hơn 6.000 hồ sơ.

Tại các điểm hỗ trợ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục trực tuyến, đăng ký và kích hoạt VNeID mức độ 2, cài đặt ứng dụng ThanhHoa, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, mô hình giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân ở địa bàn khó khăn dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Thay vì phải tự tìm hiểu quy trình hoặc nhiều lần di chuyển đến cơ quan hành chính, người dân được cán bộ hướng dẫn trực tiếp từng bước, hạn chế sai sót, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Điểm nổi bật của mô hình là chuyển từ tư duy “chờ người dân đến” sang “chủ động đến với người dân”. Các lực lượng chức năng trực tiếp xuống khu dân cư, nhà văn hóa, trường học, khu công nghiệp và những địa bàn có nhu cầu để hỗ trợ.

Qua đó, người dân không chỉ được giải quyết thủ tục trước mắt mà còn từng bước biết cách sử dụng các nền tảng số, hình thành thói quen thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Từ những kết quả cụ thể, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền số với người dân, xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và sát cơ sở.