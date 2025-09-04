Cạnh tranh khốc liệt, Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam

Tối 3/9, nhiều người bất ngờ nhận được email thông báo từ đơn vị vận chuyển Ninja Van với nội dung chuẩn bị rời khỏi thị trường, kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của tập đoàn do cạnh tranh khốc liệt…

Trong thông báo chính thức gửi tới khách hàng qua email, Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Ninja Van Việt Nam) cho biết sẽ tiến hành dừng dịch vụ giao nhận nhanh. Khách hàng được khuyến nghị không tạo thêm đơn hàng mới sau thời điểm này vì công ty không thể đảm bảo các đơn hàng sẽ được xử lý trọn vẹn.

Chia sẻ với phóng viên VnEconomy, đại diện Ninja Van Việt Nam cũng xác nhận điều này và khẳng định, tất cả đơn hàng còn trong hệ thống sẽ được xử lý và hoàn tất trước ngày 26/9 hoặc được hoàn trả cho khách hàng chậm nhất vào ngày 30/9. Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, đơn vị vận chuyển hướng dẫn khách hàng liên hệ với đội ngũ chăm sóc qua các kênh hỗ trợ hiện tại.

Theo khảo sát thực tế của phóng viên VnEconomy, thị trường các sàn thương mại điện tử lớn nhất hiện nay như TikTok Shop, Shopee đều có các đơn vị giao nhận do chính mình sở hữu hoặc liên kết. Thời gian giao hàng nhanh chính là tiêu chuẩn cạnh tranh giữa các đơn vị vận chuyển. Mức độ cạnh tranh khá khốc liệt giữa các sàn thương mại điện tử cũng ảnh hưởng đáng kể đến các đơn vị giao vận. Chẳng hạn, đối tác lớn nhất của Ninja Van trước đây là Lazada nhưng hiện nay, Lazada cũng dần hụt hơi và thị phần tại Việt Nam đang ngày càng bị thu hẹp, làm ảnh hưởng đến đối tác vận chuyển liên kết.

Chị Hoàng Oanh, chủ shop bán trái cây ở phường Khánh Hội TP.HCM, tỏ ra khá bất ngờ và cho hay: rất hài lòng về dịch vụ vận chuyển nhanh của Ninja Van; tuy nhiên, gần đây dịch vụ này của hãng đang đi xuống, thời gian xử lý các đơn hàng khá lâu.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, trong thời gian tới, mức độ cạnh tranh sẽ càng khốc liện hơn, không chỉ về giá cả mà còn cả bài toán đầu tư công nghệ, chất lượng dịch vụ như giao hàng nhanh, chăm sóc khách hàng… đặc biệt, xu hướng và những quy định liên quan đến việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện để được lưu thông trong các thành phố lớn sẽ là áp lực không nhỏ cho đối tác, người vận chuyển. Nhiều khả năng, sẽ có thêm những thương hiệu sẽ rời khỏi thị trường ở lĩnh vực giao nhận.

Ninja Van được thành lập năm 2014 tại Singapore, bởi 3 người bạn thân Lai Chang Wen, Boxian Tan và Shaun Chong. Không lâu sau đó, hãng đã mở rộng khắp Đông Nam Á và trở thành một trong những nhà vận chuyển hàng đầu khu vực.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2016, Ninja Van đã có hơn 4.000 trung tâm và điểm giao nhận trên các quốc gia trong khu vực, xử lý trên 2 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Theo Bloomberg, doanh thu năm 2023 của Ninja Van đã giảm 7% so với năm trước đó, trong khi số lượng bưu kiện được giao giảm gần 20% và khoản lỗ hoạt động tăng 32%.

Năm 2024, kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Ninja Van cũng bị hoãn lại. Hãng cũng tiến hành nhiều đợt cắt giảm nhân sự tại các thị trường như Singapore, Indonesia và Việt Nam nhằm tối ưu hóa hoạt động và cắt giảm chi phí.