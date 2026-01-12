Thứ Hai, 12/01/2026

Quỹ lớn nhất thế giới BlackRock: Ưu tiên trái phiếu hơn cổ phiếu tại các thị trường mới nổi

Thu Minh

12/01/2026, 21:11

BlackRock đánh giá việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mang lại lợi ích cho các quốc gia như Mexico, Brazil và Việt Nam.

VnEconomy

BlackRock – gã khổng lồ quản lý tài sản hơn 13 nghìn tỷ USD vừa công bố báo cáo “2026 Global Outlook”, nhắc tên Việt Nam như một điểm sáng trong nhóm thị trường mới nổi (Emerging Markets – EM), bên cạnh Mexico, Brazil.

BlackRock duy trì quan điểm trung lập đối với cổ phiếu EM nói chung trong ngắn hạn, khi các siêu xu hướng toàn cầu đang tạo ra cơ hội nhưng chưa thấy một hướng đi rõ ràng của đồng USD.

Trong đó, BlackRock ưu tiên tiếp cận có chọn lọc đối với lĩnh vực công nghệ, các chủ đề gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), sự chuyển dịch năng lượng trên toàn bộ thị trường mới nổi và Trung Quốc. Bên cạnh đó, BlackRock đánh giá việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mang lại lợi ích cho các quốc gia như Mexico, Brazil và Việt Nam.

Cũng theo BlackRock, các thị trường mới nổi đã trải qua một năm 2025 rất tích cực. Trái phiếu thị trường mới nổi bằng nội tệ dẫn dắt đà tăng khi lạm phát hạ nhiệt, ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất và đồng tiền các thị trường mới nổi tăng giá so với đồng đô la Mỹ suy yếu. Tuy nhiên, theo quan điểm của BlackRock, giai đoạn này đang dần khép lại, khi phần lớn tác động tích cực từ nới lỏng chính sách ban đầu và sự mạnh lên của tiền tệ đã được phản ánh vào lợi suất.

Hiện nay, BlackRock nhận thấy cơ hội rõ nét hơn ở trái phiếu thị trường mới nổi bằng ngoại tệ và đã chuyển sang quan điểm tăng tỷ trọng đối với phân khúc này. Đồng đô la Mỹ yếu hơn, lãi suất tại Hoa Kỳ giảm cùng với chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng đã cải thiện nền tảng tín dụng của các thị trường mới nổi, thể hiện qua hàng loạt đợt nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Chênh lệch lợi suất (spread) đang ở mức thấp nhất trong khoảng một thập kỷ trên nhiều khu vực, được hỗ trợ bởi nguồn cung phát hành hạn chế và bảng cân đối tài chính vững mạnh hơn.

BlackRock ưu tiên các tổ chức phát hành trái phiếu lợi suất cao tại thị trường mới nổi, những đơn vị đang dẫn đầu các đợt nâng hạng tín nhiệm quốc gia trong năm nay. "Chúng tôi coi các đợt nâng hạng này là tín hiệu cho thấy chất lượng tín dụng đang được cải thiện, kết hợp với mức lợi suất mang lại (carry) hấp dẫn, qua đó củng cố quan điểm tăng tỷ trọng.

Trên góc nhìn chiến thuật, BlackRock ưu tiên trái phiếu hơn cổ phiếu tại các thị trường mới nổi, nhờ dòng thu nhập ổn định hơn và định giá phản ánh sát hơn các rủi ro trong ngắn hạn. 

"Các thị trường mới nổi trung bình hiện nay có khả năng chống chịu tốt hơn, được quản lý hiệu quả hơn và ngày càng mang dáng dấp của một phần lõi trong danh mục đầu tư.”, Pablo Goldberg, Giám đốc Nghiên cứu & Quản lý Danh mục, Nhóm Trái phiếu Thị trường Mới nổi, BlackRock nhấn mạnh.

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khi lượng tài sản mà công ty quản lý tăng lên mức kỷ lục 13,5 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3 năm 2025.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF iShares của BlackRock và sự tăng điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Trong quý 3 vừa qua, BlackRock đã thu hút 205 tỷ USD vốn mới từ khách hàng, chủ yếu thông qua nền tảng ETF - bộ phận lần đầu tiên vượt qua mốc 5 nghìn tỷ USD tài sản. Công ty cũng báo cáo kết quả khả quan từ các thương vụ mua lại với tổng trị giá gần 30 tỷ USD, bao gồm việc mua lại các công ty quản lý đầu tư tư nhân Global Infrastructure Partners và HPS Investment Partners, cũng như Preqin - một công ty trong lĩnh vực tài sản thay thế (alternative assets).

Các hoạt động đầu tư tư nhân của BlackRock đã thu hút lượng vốn 13,2 tỷ USD trong quý, dẫn đầu là 7,9 tỷ USD ở mảng tín dụng tư nhân. Đơn vị này quản lý 321 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 9 và thu về số tiền phí 951 triệu USD phí trong quý, chiếm gần 15% tổng doanh thu của BlackRock.

Trước đó vào tháng 6/2024, Tập đoàn quản lý tài sản Blackrock đã ra thông báo cập nhật về quỹ ETF iShares Frontier and Select EM sẽ ngừng giao dịch và không còn chấp nhận các lệnh tạo và mua lại chứng chỉ quỹ sau khi thị trường đóng cửa ngày 31/03/2025, lộ trình này có thể thay đổi.

Quỹ ETF này có cổ phiếu Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất (28%) trên tổng quy mô tài sản 425 triệu USD tương đương hơn 10.800 tỷ đồng. Kể từ thời điểm ra thông báo đến nay, quỹ đã thực hiện đợt thanh lý cổ phiếu mạnh mẽ và đang tiếp tục xu hướng bán dần các tài sản trong danh mục.

