VN-Index tiếp tục hướng tới mốc 1.900 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/1/2026

Kết phiên 12/1, VN-Index tăng 9,43 điểm, tương đương 0,5% lên mốc 1.877,33 điểm. Tương tự, Hnx-Index tăng 4,78 điểm, tương đương 1,93% lên 251,88 điểm.

Chỉ số VN-Index có thể còn tăng điểm và hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh 1.885-1.900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có phiên giao dịch tích cực khi duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch với độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, tài nguyên cơ bản… tăng điểm tích cực, hỗ trợ chỉ số trong bối cảnh áp lực điều chỉnh, rung lắc mạnh xuất hiện ở một số cổ phiếu bất động sản. Dòng tiền tiếp tục cho thấy sự hỗ trợ tích cực cho đà tăng của chỉ số khi thanh khoản tiếp tục gia tăng và nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng trong các phiên gần đây. Chỉ số có thể sẽ còn tiếp tục tăng điểm trong phiên tới và hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh 1.885-1.900 điểm.

Mặc dù vậy, khả năng thị trường vượt qua ngay khỏi vùng kháng cự này trong thời điểm hiện tại là không cao, do đó nhà đầu tư ưu tiên việc bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn trong danh mục theo hướng chủ động bán chốt lời từng khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1885-1900 điểm và duy trì các vị thế chưa đạt giá kỳ vọng bằng việc nâng dần ngưỡng trailing stop để giảm thiểu rủi ro”.

VN-Index có thể tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.865 – 1.890 trước khi đóng cửa tại mốc 1.877,33 điểm, tăng hơn 9 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/15 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng hơn 5%, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản, Ngân hàng,…. Kìm hãm đà tăng của thị trường hôm nay là cổ phiếu Vin. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng hơn 1.000 tỷ trên sàn HSX và bán ròng nhẹ trên hai sàn còn lại. Đà tăng của thị trường đã có sự lan tỏa rộng hơn, trong trường hợp tích cực, VN-Index có thể tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong ngắn hạn”.

Nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật khi VN-Index vượt đỉnh năm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tích cực, tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Thị trường chịu áp lực bán, rung lắc mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục cải thiện, gia tăng ở nhiều nhóm mã, sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật khi VN-Index vượt đỉnh năm.

Thị trường chịu áp lực rung lắc khi VN-Index gặp vùng giá 1.900 điểm. Áp lực bán mạnh, khối lượng đột biến đối với các nhóm mã đã có giai đoạn tăng mạnh, Vingroup. Thị trường đang có tính chất cơ cấu danh mục, thay đổi nhóm ngành dẫn dắt thị trường. VN-Index vượt lên đỉnh năm 2025 với ảnh hưởng dẫn dắt đến từ các doanh nghiệp vốn nhà nước với động lực đến từ Nghị quyết 79-NQ/TW và các nhóm ngành được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính đối với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026 như chúng tôi đã đề cập. Nhà đầu tư theo dõi, đánh giá các cơ hội tốt ở các nhóm mã này.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục tăng trong các phiên tới với mục tiêu quanh mức 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 9,4 điểm (+0,5%), đóng cửa ở mức 1.877,3 điểm. Chỉ số tiếp tục tăng điểm với dòng tiền lan tỏa mạnh ở các nhóm ngành trên thị trường, ngoại trừ các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM và VRE). Lực bán ở nhóm cổ phiếu này đã hạn chế đà tăng của VN-Index trong phiên hôm nay.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục tăng trong các phiên tới với mục tiêu quanh mức 1.900 và thị trường có thể tích lũy tại mức này trong ngắn hạn. Dòng tiền lan tỏa ở nhiều nhóm ngành với thanh khoản gia tăng là những yếu tố tích cực hỗ trợ cho nhịp tăng của thị trường được duy trì trong thời gian tới. Chúng tôi cho rằng NĐT có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại trong các phiên tới”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thanh khoản sẽ tiếp tục tăng và dòng tiền vẫn sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Tài chính. Theo thống kê trong quá khứ, chỉ số VNFIN có mức tăng trưởng trung bình đạt 5.88% với xác suất tăng 78% trong tháng 01 qua các năm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”.

Kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục quá trình kiểm tra kháng cự quanh vùng điểm số hiện tại trước khi xuất hiện xu hướng mới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tăng điểm dạng spinning top, chủ yếu là nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán ghi nhận mức tăng khá mạnh.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung vận động giằng co biên độ nhỏ để kiểm tra cung-cầu quanh vùng điểm 1.870-1.880. Chỉ báo CMF hướng lên cho thấy dòng tiền mua chủ động đang chiếm ưu thế trên thị trường, theo đó chỉ số chung được kỳ vọng sẽ tiếp tục quá trình kiểm tra kháng cự quanh vùng điểm số hiện tại trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung có xu hướng dao động quanh 1.870 điểm và tạo nền tích lũy ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục neo ở vùng cao, dù không hướng lên nhưng cũng chưa cho tín hiệu xác nhận đảo chiều hoàn toàn nên vùng kháng cự trước mắt của chỉ số sẽ là tại đỉnh cũ quanh 1.890 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ nằm quanh đường MA20 tương đương vùng 1.850 điểm.

Đà tăng của nhóm tài chính, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh, vẫn đang là động lực chính giúp VN-Index giữ vững xu hướng đi lên. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1.890 trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ”.

Mục tiêu của chỉ số vẫn được xác định tại 1.900

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì quán tính tích cực về điểm số, song tiếp tục cho thấy phản ứng lưỡng lự khi tiệm cận trở lại vùng 1.890. Trạng thái quá mua ngắn hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro rung lắc kỹ thuật, với điểm tựa gần tại vùng 1.780 – 1.800. Trong khi đó, mục tiêu của chỉ số vẫn được xác định tại 1.900”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.