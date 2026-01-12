Cuối năm 2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ tháng 12/2025.

Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.784,49 điểm, VNAllshare đạt 1.843,92 điểm và VN30 đạt 2.030,42 điểm. Trong tháng 12, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 5,53%, 4,49% và 5,55%.

So với tháng 11/2025, trong tháng 12, chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 06 chỉ số ngành tăng điểm, trong đó tiêu biểu gồm các chỉ số ngành bất động sản (VNREAL), ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) với mức tăng tương ứng lần lượt là 18,66%, 7,12% và 4,81%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm gồm ngành vật liệu xây dựng (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND), ngành công nghệ thông tin (VNIT) và ngành tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) với mức giảm lần lượt là 4,40%, 3,90%, 1,59% và 0,92%.

Về thanh khoản:

Cổ phiếu: Trong tháng 12 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 772 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 23.627 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 0,41% về khối lượng và 3,96% về giá trị so với tháng trước.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 45,75 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 83,53 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 7,64% về khối lượng và 8,29% về giá trị so với tháng 11/2025.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,51 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 44,4 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 46,35% về khối lượng và giảm 47,73% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2025 đạt trên 139.514 tỷ đồng, chiếm 12,83% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị hơn 2.098 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/12/2025, HOSE có 681 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 400 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 259 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 207,24 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 8,31 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 72,18% GDP năm 2024, chiếm hơn 95,10% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/12/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), tăng 1 mã so với tháng trước - đó là MCH của CTCP hàng tiêu dùng Masan

Đáng chú ý, trong tháng 12 này, đứng vị trí thứ 1 vẫn là VIC, cổ phiếu VHM từ vị trí thứ 3 của tháng trước lên vị trí thứ 2 và VCB xuống vị trí thứ 3.

Hoạt động niêm yết: trong tháng 12/2025, trên HOSE có 05 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, mã chứng khoán AFX; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam, mã chứng khoán VVS; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBANK, mã chứng khoán VPX; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, mã chứng khoán VCK; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, mã chứng khoán MCH.