Thứ Hai, 12/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cuối năm 2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Hà Anh

12/01/2026, 19:40

Tháng 12/2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.784,49 điểm, VNAllshare đạt 1.843,92 điểm và VN30 đạt 2.030,42 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.784,49 điểm, VNAllshare đạt 1.843,92 điểm và VN30 đạt 2.030,42 điểm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết thông tin thị trường kỳ tháng 12/2025.

Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.784,49 điểm, VNAllshare đạt 1.843,92 điểm và VN30 đạt 2.030,42 điểm. Trong tháng 12, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 5,53%, 4,49% và 5,55%.

So với tháng 11/2025, trong tháng 12, chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 06 chỉ số ngành tăng điểm, trong đó tiêu biểu gồm các chỉ số ngành bất động sản (VNREAL), ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) với mức tăng tương ứng lần lượt là 18,66%, 7,12% và 4,81%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm gồm ngành vật liệu xây dựng (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND), ngành công nghệ thông tin (VNIT) và ngành tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) với mức giảm lần lượt là 4,40%, 3,90%, 1,59% và 0,92%.

VnEconomy

Về thanh khoản:

Cổ phiếu: Trong tháng 12 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 772 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 23.627 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 0,41% về khối lượng và 3,96% về giá trị so với tháng trước.

VnEconomy
VnEconomy

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 45,75 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 83,53 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 7,64% về khối lượng và 8,29% về giá trị so với tháng 11/2025.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 1,51 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 44,4 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 46,35% về khối lượng và giảm 47,73% về giá trị giao dịch so với tháng trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2025 đạt trên 139.514 tỷ đồng, chiếm 12,83% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong tháng với giá trị hơn 2.098 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/12/2025, HOSE có 681 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 400 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 259 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 207,24 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 8,31 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 72,18% GDP năm 2024, chiếm hơn 95,10% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/12/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 05 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), tăng 1 mã so với tháng trước  - đó là MCH của CTCP hàng tiêu dùng Masan

Đáng chú ý, trong tháng 12 này, đứng vị trí thứ 1 vẫn là VIC, cổ phiếu VHM từ vị trí thứ 3 của tháng trước lên vị trí thứ 2 và VCB xuống vị trí thứ 3.

Hoạt động niêm yết: trong tháng 12/2025, trên HOSE có 05 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, mã chứng khoán AFX; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam, mã chứng khoán VVS; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBANK, mã chứng khoán VPX; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, mã chứng khoán VCK; cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, mã chứng khoán MCH.

Từ khóa:

chứng khoán Hose trên 1 tỷ USD Vốn hóa thị trường

Đọc thêm

Ngày 19/1, Dragon Capital Việt Nam lên sàn UPCoM với giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.

Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 143 hợp đồng/phiên, giảm 47,53% so với tháng trước, giá trị bình quân đạt 26,35 tỷ đồng, giảm 45,35% so với tháng trước.

Kho bạc Nhà nước huy động được 371.499,76 tỷ đồng năm 2025, hoàn thành 74,3% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước huy động được 371.499,76 tỷ đồng năm 2025, hoàn thành 74,3% kế hoạch

Tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Lan tỏa và đồng thuận

Blog chứng khoán: Lan tỏa và đồng thuận

Thị trường cuối cùng cũng xuất hiện tín hiệu được chờ đợi nhất, đó là sự lan tỏa của dòng tiền. Gần 42k tỷ khớp lệnh hai sàn chưa kể thỏa thuận hôm nay gợi nhớ lại thời điểm tháng 7/2025 khi sự nghi ngờ cuối cùng cũng bị xóa tan bởi sức mạnh của thanh khoản.

“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

“Ngây ngất” với thanh khoản, loạt cổ phiếu tím ngắt

Thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản hôm nay khi lần đầu tiên sau 60 phiên giá trị khớp lệnh hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngay cả khi VIC, VHM giảm sàn cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới điểm số mà không tác động đến tâm lý giao dịch chung.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Lan tỏa và đồng thuận

Chứng khoán

2

Bia Saigon Special được vinh danh “Top 10 Sản phẩm vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2025”

Doanh nghiệp

3

Nông nghiệp lập kỷ lục tăng trưởng cao nhất 10 năm

Thị trường

4

Kiến nghị kiểm soát giá cả, phòng chống gian lận thương mại và hàng giả

Tiêu điểm

5

Điều chỉnh cơ cấu Kiểm sát viên để phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy