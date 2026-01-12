Khối ngoại vẫn mua rào rào, gom ròng thêm hơn 1.000 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng 1022.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 981.2 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục trải qua thêm một phiên giao dịch sôi động, với thanh khoản bùng nổ và tâm lý nhà đầu tư duy trì trạng thái hưng phấn cao, trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột dẫn dắt xu hướng.

Kết phiên, VN-Index tăng thêm 9,43 điểm, lên 1.877,33 điểm, qua đó tiệm cận vùng đỉnh mới trong chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm. Độ rộng thị trường mang tính áp đảo, với 240 mã tăng so với chỉ 91 mã giảm, phản ánh sự lan tỏa tích cực của dòng tiền trên diện rộng, thay vì hiện tượng tăng điểm cục bộ.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Lực cầu dồn dập đã đẩy ba cổ phiếu lớn gồm VCB, BID và VPB tăng kịch trần, qua đó đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số. Không chỉ dừng ở nhóm dẫn dắt, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng mạnh như TCB, MBB, ACB, LPB, CTG và STB, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm ngành được xem là “xương sống” của thị trường.

Đà tăng của cổ phiếu ngân hàng nhanh chóng lan tỏa sang nhóm chứng khoán, vốn được hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản thị trường ở mức cao. Hàng loạt cổ phiếu như SSI, VND, VCI, VIX và HCM đồng loạt tăng kịch trần, trong khi các mã còn lại như TCX và VCK cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư không chỉ tập trung vào xu hướng giá mà còn đặt cược vào sự cải thiện bền vững của thanh khoản và hoạt động môi giới trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước tiếp tục là điểm hút dòng tiền. Cổ phiếu VGI tăng trần, trong khi các mã khác như ACV, HVN, FPT và GVR duy trì đà tăng tích cực. Song song, các nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và tiêu dùng bán lẻ cũng bứt phá, với nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng nổi bật như HPG, VCG, GEE, MSN,VNM.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Các mã VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, qua đó lấy đi khoảng 30 điểm của thị trường chung. Tuy nhiên, nhờ sức nâng mạnh mẽ từ nhóm ngân hàng và sự lan tỏa tích cực của dòng tiền, VN-Index vẫn giữ được đà tăng và đóng cửa ở mức cao, phản ánh nền tảng tâm lý thị trường vẫn khá vững.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục xác lập mức cao, với giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt 44.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 1.088 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu như VCB, VPB, HPG, MWG, TCX và SHB, trong khi bán ra VRE, VHM, STB và CTG.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VPB, HPG, TCX, SHB, MWG, BSR, GAS, MBB, MSN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, VHM, STB, CTG, VJC, NVL, NLG, BCM, KDH.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 20.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 26.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VRE, CTG, VHM, SSI, VJC, VIB, PLX, TPB, KBC, NVL.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, VIX, VIC, TCB, VCB, MBB, HCM, SHB, HAG.

Tự doanh bán ròng 292.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 29.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VNM, MBB, STB, VIC, MWG, TCB, VHM, HPG, VIB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VCB, SSI, VRE, PVD, VIX, VCI, BID, VCG, DXG, VJC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 757.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1036.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VPB, VCB, TCX, CTG, MWG, SSI, SHB, MBB, HPG, FPT. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIX, VIC, VCI, STB, TCB, HAG, VJC, VHM, PC1, HAH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.495,0 tỷ đồng, giảm -25,3% so với phiên liền trước và đóng góp 5,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 656 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thiết bị điện, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.