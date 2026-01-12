Thứ Hai, 12/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại vẫn mua rào rào, gom ròng thêm hơn 1.000 tỷ

Thu Minh

12/01/2026, 22:39

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng 1022.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 981.2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường tiếp tục trải qua thêm một phiên giao dịch sôi động, với thanh khoản bùng nổ và tâm lý nhà đầu tư duy trì trạng thái hưng phấn cao, trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột dẫn dắt xu hướng.

Kết phiên, VN-Index tăng thêm 9,43 điểm, lên 1.877,33 điểm, qua đó tiệm cận vùng đỉnh mới trong chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm. Độ rộng thị trường mang tính áp đảo, với 240 mã tăng so với chỉ 91 mã giảm, phản ánh sự lan tỏa tích cực của dòng tiền trên diện rộng, thay vì hiện tượng tăng điểm cục bộ.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Lực cầu dồn dập đã đẩy ba cổ phiếu lớn gồm VCB, BID và VPB tăng kịch trần, qua đó đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số. Không chỉ dừng ở nhóm dẫn dắt, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng mạnh như TCB, MBB, ACB, LPB, CTG và STB, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm ngành được xem là “xương sống” của thị trường.

Đà tăng của cổ phiếu ngân hàng nhanh chóng lan tỏa sang nhóm chứng khoán, vốn được hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản thị trường ở mức cao. Hàng loạt cổ phiếu như SSI, VND, VCI, VIX và HCM đồng loạt tăng kịch trần, trong khi các mã còn lại như TCX và VCK cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư không chỉ tập trung vào xu hướng giá mà còn đặt cược vào sự cải thiện bền vững của thanh khoản và hoạt động môi giới trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước tiếp tục là điểm hút dòng tiền. Cổ phiếu VGI tăng trần, trong khi các mã khác như ACV, HVN, FPT và GVR duy trì đà tăng tích cực. Song song, các nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và tiêu dùng bán lẻ cũng bứt phá, với nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng nổi bật như HPG, VCG, GEE, MSN,VNM.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Các mã VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, qua đó lấy đi khoảng 30 điểm của thị trường chung. Tuy nhiên, nhờ sức nâng mạnh mẽ từ nhóm ngân hàng và sự lan tỏa tích cực của dòng tiền, VN-Index vẫn giữ được đà tăng và đóng cửa ở mức cao, phản ánh nền tảng tâm lý thị trường vẫn khá vững.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục xác lập mức cao, với giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt 44.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 1.088 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu như VCB, VPB, HPG, MWG, TCX và SHB, trong khi bán ra VRE, VHM, STB và CTG.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1022.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 981.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VPB, HPG, TCX, SHB, MWG, BSR, GAS, MBB, MSN. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, VHM, STB, CTG, VJC, NVL, NLG, BCM, KDH.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 20.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 26.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VRE, CTG, VHM, SSI, VJC, VIB, PLX, TPB, KBC, NVL.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, VIX, VIC, TCB, VCB, MBB, HCM, SHB, HAG.

Tự doanh bán ròng 292.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 29.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, VNM, MBB, STB, VIC, MWG, TCB, VHM, HPG, VIB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VCB, SSI, VRE, PVD, VIX, VCI, BID, VCG, DXG, VJC. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 757.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1036.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có VPB, VCB, TCX, CTG, MWG, SSI, SHB, MBB, HPG, FPT. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIX, VIC, VCI, STB, TCB, HAG, VJC, VHM, PC1, HAH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.495,0 tỷ đồng, giảm -25,3% so với phiên liền trước và đóng góp 5,5% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay tiếp tục có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 656 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Nuôi trồng nông & Hải sản, Thiết bị điện, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Nhóm nào hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất tăng?

14:42, 12/01/2026

Nhóm nào hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất tăng?

Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

14:02, 12/01/2026

Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

SGI Capital: Margin cao, lãi suất tăng, thanh khoản giảm cho thấy thị trường chứng khoán ở cuối chu kỳ tăng trưởng?

13:55, 12/01/2026

SGI Capital: Margin cao, lãi suất tăng, thanh khoản giảm cho thấy thị trường chứng khoán ở cuối chu kỳ tăng trưởng?

Từ khóa:

cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu ssi cổ phiếu Vingroup doanh nghiệp nhà nước giao dịch chứng khoán khối ngoại nhà đầu tư nước ngoài nhóm ngành đầu tư công tâm lý nhà đầu tư Thanh khoản thị trường Vn-Index tăng trưởng

Đọc thêm

Quỹ lớn nhất thế giới BlackRock: Ưu tiên trái phiếu hơn cổ phiếu tại các thị trường mới nổi

Quỹ lớn nhất thế giới BlackRock: Ưu tiên trái phiếu hơn cổ phiếu tại các thị trường mới nổi

BlackRock đánh giá việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mang lại lợi ích cho các quốc gia như Mexico, Brazil và Việt Nam.

Cuối năm 2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Cuối năm 2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Tháng 12/2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Ngày 19/1, Dragon Capital Việt Nam lên sàn UPCoM với giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.

Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Tháng 12, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và 10 năm không có giao dịch

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 143 hợp đồng/phiên, giảm 47,53% so với tháng trước, giá trị bình quân đạt 26,35 tỷ đồng, giảm 45,35% so với tháng trước.

Kho bạc Nhà nước huy động được 371.499,76 tỷ đồng năm 2025, hoàn thành 74,3% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước huy động được 371.499,76 tỷ đồng năm 2025, hoàn thành 74,3% kế hoạch

Tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

eMagazine

Khai mở nguồn lực cho phát triển xanh, giảm phát thải

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

eMagazine

Mở đường chuyển dịch tài sản số vào nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cuối năm 2025, có 50 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD

Chứng khoán

2

TP.Hồ Chí Minh trước ngưỡng chuyển đổi sang kinh tế xanh: Cơ hội dẫn dắt hay nguy cơ lỡ nhịp?

Kinh tế xanh

3

Ngày 19/1, Dragon Capital Việt Nam lên sàn UPCoM với giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Chứng khoán

4

Gia Lai tập trung hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu để người dân an cư trước Tết

Thị trường

5

Xây dựng Chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam: Đột phá lộ trình xanh và làm chủ công nghệ cốt lõi

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy