Cắt giảm hơn 30% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm

Hơn 31% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm dự kiến được cắt giảm theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/10 nhằm gỡ bỏ rào cản, thúc đẩy môi trường đầu tư và tạo động lực phát triển thị trường bảo hiểm…

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm với trọng tâm là cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu tờ trình, Thứ trưởng Bộ tài chính Lê Tấn Cận cho biết mục tiêu ban hành Luật sửa đổi lần này nhằm rút gọn điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cấp thiết cần sửa đổi.

So với Luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi 24 điều, trong đó cắt, giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại 7 điều.

Thứ trưởng Bộ tài chính Lê Tấn Cận phát biểu Theo cơ quan soạn thảo, dự án Luật lần này cắt giảm 22 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính, tương đương khoảng 31% tổng số điều kiện, thủ tục hiện có. Để đảm bảo tính khả thi, trong 9 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính đã tổ chức 4 hội nghị với doanh nghiệp bảo hiểm nhằm tiếp thu ý kiến, rà soát các quy định còn chồng chéo và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội.

Cụ thể, dự thảo bãi bỏ 4 nội dung dung bao gồm (i) yêu cầu xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; (ii) bỏ một số điều kiện trước khi chính thức hoạt động; b lược bỏ các tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; (iv) giảm bớt điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Về thủ tục hành chính, dự thảo cắt giảm và đơn giản hóa tại 2 điều, trong đó bao gồm: (i) thay việc đăng ký bằng hình thức thông báo nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; (ii) đồng thời lược bỏ thủ tục chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm xe cơ giới.

Đáng chú ý, nội dung sửa đổi cũng hướng tới tháo gỡ khó khăn thực tế cho doanh nghiệp tại 7 điều luật

Theo đó, lược bỏ nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe đối với các sản phẩm bảo hiểm có rủi ro tử vong để tránh nhầm lẫn; bỏ thủ tục chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, chuyên gia tính toán ngay sau khi được cấp phép.

Song với với đó, nới lỏng nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ, quy định về thông báo cho Bộ Tài chính sau khi công khai thông tin; mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm; kéo dài thời gian chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cho phép chuyển tiếp đối với công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm; cho phép áp dụng song song hai mô hình vốn trên cơ sở rủi ro và biên khả năng thanh toán để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật như tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật theo hướng chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, những nội dung nếu không tháo gỡ sẽ tạo điểm nghẽn, cản trở sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Với một số nội dung được đề xuất bãi bỏ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ lý do bãi bỏ các nội dung nêu trên và đánh giá kỹ lưỡng tác động của quy định này cũng như giải trình các biện pháp giám sát, kiểm soát mang tính chất “hậu kiểm” phù hợp nhằm đảm bảo an toàn, minh bạch và ổn định cho thị trường bảo hiểm.