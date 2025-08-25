Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…

Theo số liệu tại Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (lần 2) của Bộ Tài chính, tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam đang có dấu hiệu chậm lại, với các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng dưới 10% trong giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến đạt 1.067.825 tỷ đồng (tăng 29,86% so với 2022), trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 149.268 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ 918.557 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 9,75%.

Đầu tư trở lại nền kinh tế: Năm 2025 dự kiến đạt 895.954 tỷ đồng (tăng 31,66% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 82.654 tỷ đồng, nhân thọ 813.300 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 10,28%.

Ước tính quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2025.

Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến đạt 711.973 tỷ đồng (tăng 34,27% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 42.293 tỷ đồng, nhân thọ 669.680 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 10,28%.

Nguồn vốn chủ sở hữu: Năm 2025 dự kiến 219.456 tỷ đồng (tăng 23,59% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 45.785 tỷ đồng, nhân thọ 173.671 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 6,83%.

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 dự kiến 239.636 tỷ đồng (giảm 3,29% so với 2022); trong đó phi nhân thọ 85.938 tỷ đồng, nhân thọ 153.698 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 giảm 0,91%. (Báo cáo của Bộ Tài chính)

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến 104.459 tỷ đồng (tăng 55,44% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 25.912 tỷ đồng, nhân thọ 78.547 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 18,18%.

Phí bảo hiểm qua môi giới: Năm 2025 dự kiến 19.555 tỷ đồng (tăng 16,7% so với 2022). Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 13,64%.

Bộ Tài chính cũng cho biết đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã xây dựng mạng lưới phục vụ khách hàng rộng khắp, với trên 1.000 chi nhánh và văn phòng đại diện, gần một triệu đại lý và cung cấp hơn 2.100 sản phẩm bảo hiểm.

Tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu chính của thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2025 và giai đoạn 2022-2025.

Theo Bộ Tài chính, bên cạnh những kết quả đạt được, quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm vẫn còn một số bất cập, chưa phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân, cũng như chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan.

Vì vậy, cần có chính sách tăng cường tính chủ động trong việc xây dựng và thiết kế sản phẩm bảo hiểm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh tế và đời sống.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đề xuất sửa đổi 27 điều so với luật hiện hành, tập trung vào năm nhóm nội dung chính.

Thứ nhất, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, bao gồm các quy định về cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện hoạt động đại lý và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cùng các tiêu chuẩn về nhân sự quản lý.

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại một điều liên quan đến việc tách nguồn vốn chủ sở hữu và phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm.

Thứ ba, tăng cường phân quyền cho chính quyền địa phương tại hai điều, giúp quản lý hiệu quả các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ tư, tháo gỡ một số vướng mắc cho doanh nghiệp tại ba điều liên quan đến tính phí bảo hiểm xe cơ giới, quy trình thông báo sau công khai thông tin và một số quy định về chi nhánh.

Thứ năm, các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, kiểm tra, các yêu cầu về nhân sự cấp cao, hệ thống thông tin doanh nghiệp và chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.