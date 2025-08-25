Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Kỳ Phong

25/08/2025, 19:02

Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…

VnEconomy

Theo số liệu tại Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (lần 2) của Bộ Tài chính, tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam đang có dấu hiệu chậm lại, với các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng dưới 10% trong giai đoạn 2022-2025. 

Cụ thể, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến đạt 1.067.825 tỷ đồng (tăng 29,86% so với 2022), trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 149.268 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ 918.557 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 9,75%.

Đầu tư trở lại nền kinh tế: Năm 2025 dự kiến đạt 895.954 tỷ đồng (tăng 31,66% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 82.654 tỷ đồng, nhân thọ 813.300 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 10,28%.

Ước tính quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2025.
Ước tính quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2025.

Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến đạt 711.973 tỷ đồng (tăng 34,27% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 42.293 tỷ đồng, nhân thọ 669.680 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 10,28%.

Nguồn vốn chủ sở hữu: Năm 2025 dự kiến 219.456 tỷ đồng (tăng 23,59% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 45.785 tỷ đồng, nhân thọ 173.671 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 6,83%.

Doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 dự kiến 239.636 tỷ đồng (giảm 3,29% so với 2022); trong đó phi nhân thọ 85.938 tỷ đồng, nhân thọ 153.698 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 giảm 0,91%.
(Báo cáo của Bộ Tài chính)

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến 104.459 tỷ đồng (tăng 55,44% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 25.912 tỷ đồng, nhân thọ 78.547 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 18,18%.

Phí bảo hiểm qua môi giới: Năm 2025 dự kiến 19.555 tỷ đồng (tăng 16,7% so với 2022). Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 13,64%.

Bộ Tài chính cũng cho biết đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã xây dựng mạng lưới phục vụ khách hàng rộng khắp, với trên 1.000 chi nhánh và văn phòng đại diện, gần một triệu đại lý và cung cấp hơn 2.100 sản phẩm bảo hiểm.

Tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu chính của thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2025 và giai đoạn 2022-2025.
Tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu chính của thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2025 và giai đoạn 2022-2025.

Theo Bộ Tài chính, bên cạnh những kết quả đạt được, quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm vẫn còn một số bất cập, chưa phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân, cũng như chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan.

Vì vậy, cần có chính sách tăng cường tính chủ động trong việc xây dựng và thiết kế sản phẩm bảo hiểm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh tế và đời sống.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đề xuất sửa đổi 27 điều so với luật hiện hành, tập trung vào năm nhóm nội dung chính.

Thứ nhất, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, bao gồm các quy định về cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện hoạt động đại lý và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cùng các tiêu chuẩn về nhân sự quản lý.

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại một điều liên quan đến việc tách nguồn vốn chủ sở hữu và phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm.

Thứ ba, tăng cường phân quyền cho chính quyền địa phương tại hai điều, giúp quản lý hiệu quả các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ tư, tháo gỡ một số vướng mắc cho doanh nghiệp tại ba điều liên quan đến tính phí bảo hiểm xe cơ giới, quy trình thông báo sau công khai thông tin và một số quy định về chi nhánh.

Thứ năm, các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, kiểm tra, các yêu cầu về nhân sự cấp cao, hệ thống thông tin doanh nghiệp và chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Cuộc rượt đuổi thị phần khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

08:12, 23/08/2025

Cuộc rượt đuổi thị phần khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

13:00, 16/08/2025

Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

Gần 24 tỷ đồng bảo hiểm dự kiến bồi thường đối với vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

14:22, 01/08/2025

Gần 24 tỷ đồng bảo hiểm dự kiến bồi thường đối với vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Từ khóa:

bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm tài chính tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Vneconomy

Đọc thêm

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Ngày 25/8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh thị trường mở (OMO) để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, với tổng khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố đạt 32.615,18 tỷ đồng...

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Với các gói tài chính ưu đãi, doanh nghiệp và du học sinh, lao động Việt Nam có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp và phát triển nơi xứ người.

Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Trong thế giới tài chính, tốc độ và sự sáng tạo đang dần thay thế những quy trình cứng nhắc. Câu chuyện của những "gã khổng lồ" tăng trưởng như startup không còn là một mục tiêu, mà là một thực tế đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bí quyết nào đã giúp MB làm được điều đó?

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Trong 2 phiên (23 - 25/8), giá mua/bán vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Giá mua/bán vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng miếng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

2

Môn thể thao Padel liệu có thể "vượt mặt" pickleball?

Tiêu & Dùng

3

Điện lực trực chiến 24/24h ứng phó bão số 5

Dân sinh

4

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

5

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách theo Nghị định 178

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: