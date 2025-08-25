Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022
Kỳ Phong
25/08/2025, 19:02
Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…
Theo số liệu tại Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (lần 2) của Bộ Tài chính, tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam đang có dấu hiệu chậm lại, với các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng dưới 10% trong giai đoạn 2022-2025.
Cụ thể, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến đạt 1.067.825 tỷ đồng (tăng 29,86% so với 2022), trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 149.268 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ 918.557 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 9,75%.
Đầu tư trở lại nền kinh tế: Năm 2025 dự kiến đạt 895.954 tỷ đồng (tăng 31,66% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 82.654 tỷ đồng, nhân thọ 813.300 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 10,28%.
Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến đạt 711.973 tỷ đồng (tăng 34,27% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 42.293 tỷ đồng, nhân thọ 669.680 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 10,28%.
Nguồn vốn chủ sở hữu: Năm 2025 dự kiến 219.456 tỷ đồng (tăng 23,59% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 45.785 tỷ đồng, nhân thọ 173.671 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 6,83%.
Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Năm 2025 dự kiến 104.459 tỷ đồng (tăng 55,44% so với 2022), trong đó phi nhân thọ 25.912 tỷ đồng, nhân thọ 78.547 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 18,18%.
Phí bảo hiểm qua môi giới: Năm 2025 dự kiến 19.555 tỷ đồng (tăng 16,7% so với 2022). Tốc độ tăng trưởng bình quân 2022-2025 đạt 13,64%.
Bộ Tài chính cũng cho biết đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã xây dựng mạng lưới phục vụ khách hàng rộng khắp, với trên 1.000 chi nhánh và văn phòng đại diện, gần một triệu đại lý và cung cấp hơn 2.100 sản phẩm bảo hiểm.
Theo Bộ Tài chính, bên cạnh những kết quả đạt được, quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm vẫn còn một số bất cập, chưa phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân, cũng như chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan.
Vì vậy, cần có chính sách tăng cường tính chủ động trong việc xây dựng và thiết kế sản phẩm bảo hiểm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh tế và đời sống.
Hiện tại, Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đề xuất sửa đổi 27 điều so với luật hiện hành, tập trung vào năm nhóm nội dung chính.
Thứ nhất, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, bao gồm các quy định về cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện hoạt động đại lý và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, cùng các tiêu chuẩn về nhân sự quản lý.
Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại một điều liên quan đến việc tách nguồn vốn chủ sở hữu và phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm.
Thứ ba, tăng cường phân quyền cho chính quyền địa phương tại hai điều, giúp quản lý hiệu quả các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm.
Thứ tư, tháo gỡ một số vướng mắc cho doanh nghiệp tại ba điều liên quan đến tính phí bảo hiểm xe cơ giới, quy trình thông báo sau công khai thông tin và một số quy định về chi nhánh.
Thứ năm, các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, kiểm tra, các yêu cầu về nhân sự cấp cao, hệ thống thông tin doanh nghiệp và chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Cuộc rượt đuổi thị phần khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ
Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022
Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2022–2025 có dấu hiệu chậm lại, các chỉ tiêu chủ yếu chỉ tăng khoảng 10%. Do đó, bộ sẽ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025 theo thủ tục rút gọn…
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ
Ngày 25/8/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh thị trường mở (OMO) để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, với tổng khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố đạt 32.615,18 tỷ đồng...
Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động
Với các gói tài chính ưu đãi, doanh nghiệp và du học sinh, lao động Việt Nam có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp và phát triển nơi xứ người.
Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup
Trong thế giới tài chính, tốc độ và sự sáng tạo đang dần thay thế những quy trình cứng nhắc. Câu chuyện của những "gã khổng lồ" tăng trưởng như startup không còn là một mục tiêu, mà là một thực tế đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bí quyết nào đã giúp MB làm được điều đó?
Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng
Trong 2 phiên (23 - 25/8), giá mua/bán vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Giá mua/bán vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng miếng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: