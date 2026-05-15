Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ khởi công GO! Phổ Yên
P.V
15/05/2026, 18:24
Ngày 15/5/2026, tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên - thành viên thứ 46 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam.
Theo đó, dự án GO! Phổ Yên có tổng diện tích hơn 12.000 m2, được xây dựng với mô hình đa tiện ích, đáp ứng mọi nhu của của khách hàng, thông qua các dịch vụ, tiện ích dự kiến như: Đại siêu thị GO! chuyên về thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm với diện tích 4,736 m2 m2, kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm hàng hóa với tiêu chí giá luôn rẻ phù hợp cho mọi nhà; Khu vực nhà hàng ẩm thực, ăn uống; Khu vui chơi giải trí; Các chuỗi cửa hàng tiện ích; Các nhãn hiệu thời trang…
Theo kế hoạch, dự án GO! Phổ Yên sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 10/2027, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho tất cả các gia đình, và cho cộng đồng địa phương.
Phát biểu tại sự kiện, Ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: Dự án GO! Phổ Yên có được cột mốc khởi công hôm nay chính nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ và quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các cơ quan hữu quan. Đặc biệt, chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành sát sao của quý lãnh đạo và đối tác, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Yên Bình. Sự chuyên nghiệp, tinh thần phối hợp chặt chẽ và năng lực triển khai hiệu quả của Quý đối tác đã góp phần rất quan trọng giúp dự án được thúc đẩy với tốc độ ấn tượng như ngày hôm nay. Chỉ trong vòng 9 tháng kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đã cùng nhau đưa dự án đến lễ khởi công ngày hôm nay. Có thể nói, đây là một trong những dự án có tốc độ triển khai nhanh nhất trong lịch sử phát triển của Central Retail tại Việt Nam.
“Hiện nay, Central Retail đang đẩy mạnh triển khai chiến lược “Better for Vietnam” với ba trụ cột: thúc đẩy sản phẩm nội địa, tiên phong chất lượng thực phẩm và trở thành nhà bán lẻ bền vững hàng đầu tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng và nâng cao chất lượng sống người Việt. Trên tinh thần đó, chúng tôi tin rằng GO! Phổ Yên không chỉ là một dự án thương mại đơn thuần. Đây cũng là sự hưởng ứng thiết thực đối với định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIV. Chúng tôi tin rằng GO! Phổ Yên sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng, kết nối chuỗi cung ứng và mang mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với cộng đồng địa phương”, ông Olivier Langlet nhấn mạnh.
Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị của tỉnh.
Cùng với phát triển công nghiệp, nhất là tại khu vực phía Nam của tỉnh, nhu cầu về hạ tầng thương mại, dịch vụ chất lượng cao ngày càng tăng. Vì vậy, việc triển khai đầu tư Dự án Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ trên địa bàn mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chuyên gia và người lao động tại các khu công nghiệp.
Dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật Phổ Yên làm chủ đầu tư, được triển khai tại Khu đô thị Yên Bình - khu vực có vị trí thuận lợi, kết nối đồng bộ với các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Điềm Thụy, Phú Bình, Tây Phổ Yên…; đồng thời có hệ thống giao thông liên kết vùng thuận lợi với Thủ đô Hà Nội, Sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh trong khu vực.
Dự án có diện tích sử dụng đất hơn 12.000m2, tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng, được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung hệ thống trung tâm thương mại hiện đại của tỉnh; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tăng thu ngân sách địa phương; đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của Nhân dân và đội ngũ chuyên gia, người lao động trên địa bàn.
“Có thể khẳng định, việc khởi công dự án ngày hôm nay tiếp tục là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên; đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn”, ông Dương Văn Lượng nhấn mạnh.
GO! Phổ Yên được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và các địa phương lân cận, thông qua việc tạo thêm nhiều công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Đặc biệt, các mặt hàng nông sản, đặc sản (OCOP), hàng hóa của doanh nghiệp, Hợp tác xã trong tỉnh sẽ có cơ hội được đưa vào phân phối ở đại siêu thị GO! Phổ Yên và mở rộng phân phối qua hệ thống GO! trên toàn quốc.
