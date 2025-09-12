Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương
Phúc Minh
12/09/2025, 12:00
8 tháng năm 2025, nhiều địa phương có sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở mức cao, như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…
Tại Hội
nghị trực tuyến về công tác giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 tháng cuối năm 2025, chiều 11/9, lãnh đạo Bảo hiểm
xã hội Việt Nam đã đề nghị các đơn vị cần kiểm soát hiệu quả chi phí khám chữa
bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người bệnh.
THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ
Theo
báo cáo của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) tại hội nghị, tính đến hết tháng 8/2025, toàn quốc có hơn 12.400 cơ sở y tế
có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng cộng đã có 127,94 triệu lượt khám chữa
bệnh, tăng hơn 7 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.
Phân
tích các số liệu cũng cho thấy, số chi vật tư y tế 8 tháng năm 2025 là trên 13.600
tỷ đồng (chiếm gần 11% tổng số chi công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).
Một số
tỉnh, thành phố lớn có mức chi cao nhất lần lượt là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng,
Bình Dương, Đồng Nai…Nhiều địa phương có số lượt khám chữa bệnh và số tiền
thanh toán tăng rất cao so với tỷ lệ gia tăng bình quân của toàn quốc, thậm chí
tăng đến 2,5 lần số gia tăng chung.
Đại
diện Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế
mà Bảo hiểm xã hội các địa phương cần phân tích, có giải pháp điều chỉnh.
Đơn cử
như việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, số lượng cơ sở làm việc chưa hợp lý;
biên bản làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội với cơ sở khám chữa bệnh chưa
phân tích được nguyên nhân gia tăng, chưa xác định được số tiền gia tăng cụ thể.
Ý kiến kiến nghị có nơi còn mang tính hình thức...
Bảo
hiểm xã hội các địa phương cần thực hiện công tác giám định theo đúng chỉ đạo của
ngành; báo cáo phản ánh kịp thời những vướng mắc trong công tác giám định để kịp
thời tháo gỡ. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ việc ký hợp đồng với cơ sở khám
chữa bệnh, cung ứng thuốc, vật tư y tế cho khám chữa bệnh, đảm bảo nguồn chi
trong dự toán được giao.
Tại
hội nghị, Bảo hiểm xã hội một số địa phương cũg nêu những khó khăn, vướng mắc
trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, như: Việc hướng dẫn
thực hiện chế độ chính sách chưa được kịp thời cho một số nhóm đối tượng; còn
tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động, ảnh
hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động.
Ngoài
ra, còn khó khăn trong công tác quản lý đối tượng lao động khu vực phi chính thức
tham gia bảo hiểm y tế; công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một
số cơ sở y tế chưa thực sự chặt chẽ…
GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH Ở MỨC HỢP LÝ
Nêu định hướng giải pháp, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, ưu
tiên hàng đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả công
tác giám định của ngành là đảm bảo quyền lợi đúng, đủ và tốt nhất cho người
tham gia bảo hiểm y tế theo đúng các quy định.
Ông
cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến các nội
dung về chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cả trong khám chữa bệnh nội trú
và ngoại trú gia tăng ở mức cao; tiền giường tăng đột biến ở khu vực khám chữa
bệnh nội trú, nhưng tiền thuốc lại giảm cả ở khu vực nội trú và ngoại trú.
Để
nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các tháng cuối
năm, Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
tiếp tục hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương các bước kiểm soát chi phí khám
chữa bệnh, dựa trên quy trình giám định bảo hiểm y tế.
Đồng
thời, khẩn trương điều chỉnh dự toán chi phí khám chữa bệnh năm 2025 theo quy định,
trình lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện phân bổ kịp thời đến địa
phương và cơ sở khám chữa bệnh.
Các đơn
vị cũng cần tham gia tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách,
pháp luật bảo hiểm y tế, đảm bảo phù hợp thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham
gia.
Cùng
với đó, thực hiện quyết
liệt, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định, kiểm soát chặt chẽ
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí
không đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tạm ứng, thanh quyết toán chi
phí khám chữa bệnh hằng quý với cơ sở khám chữa bệnh, theo đúng quy định của Luật
Bảo hiểm y tế.
Người hưởng trợ cấp hưu trí được bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh
09:53, 25/08/2025
Thông tin tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 1/7/2025 là chưa chính xác
00:29, 21/06/2025
Tiếp tục được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi chưa điều chỉnh thông tin địa chỉ
Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép
Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu....
Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Theo Sở Y tế Hà Nội, riêng quét QR để thanh toán đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm...
Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Doanh nghiệp phản ánh việc nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn tiếp tục cấp giấy chứng nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo mẫu cũ, khiến cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối tiếp nhận, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Bộ Y tế đã có phản hồi làm rõ vấn đề này...
Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online
Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…
Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á 2025: Hướng đến chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam
Hội nghị tập trung vào các giải pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ, nhằm xây dựng hệ thống y tế bền vững, đồng thời tìm hướng vận dụng kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: