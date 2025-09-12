Thứ Sáu, 12/09/2025

Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương

Phúc Minh

12/09/2025, 12:00

8 tháng năm 2025, nhiều địa phương có sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở mức cao, như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 4 tháng cuối năm 2025, chiều 11/9, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề nghị các đơn vị cần kiểm soát hiệu quả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi người bệnh.

THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

Theo báo cáo của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) tại hội nghị, tính đến hết tháng 8/2025, toàn quốc có hơn 12.400 cơ sở y tế có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng cộng đã có 127,94 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng hơn 7 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích các số liệu cũng cho thấy, số chi vật tư y tế 8 tháng năm 2025 là trên 13.600 tỷ đồng (chiếm gần 11% tổng số chi công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Một số tỉnh, thành phố lớn có mức chi cao nhất lần lượt là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…Nhiều địa phương có số lượt khám chữa bệnh và số tiền thanh toán tăng rất cao so với tỷ lệ gia tăng bình quân của toàn quốc, thậm chí tăng đến 2,5 lần số gia tăng chung.

Đại diện Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Bảo hiểm xã hội các địa phương cần phân tích, có giải pháp điều chỉnh.

Đơn cử như việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, số lượng cơ sở làm việc chưa hợp lý; biên bản làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội với cơ sở khám chữa bệnh chưa phân tích được nguyên nhân gia tăng, chưa xác định được số tiền gia tăng cụ thể. Ý kiến kiến nghị có nơi còn mang tính hình thức...

Bảo hiểm xã hội các địa phương cần thực hiện công tác giám định theo đúng chỉ đạo của ngành; báo cáo phản ánh kịp thời những vướng mắc trong công tác giám định để kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ việc ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh, cung ứng thuốc, vật tư y tế cho khám chữa bệnh, đảm bảo nguồn chi trong dự toán được giao.

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội một số địa phương cũg nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, như: Việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách chưa được kịp thời cho một số nhóm đối tượng; còn tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế của một số chủ sử dụng lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động.

Ngoài ra, còn khó khăn trong công tác quản lý đối tượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm y tế; công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số cơ sở y tế chưa thực sự chặt chẽ…

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH Ở MỨC HỢP LÝ

Nêu định hướng giải pháp, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả công tác giám định của ngành là đảm bảo quyền lợi đúng, đủ và tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng các quy định.

Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa định hướng chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BHXH Việt Nam.
Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa định hướng chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Ông cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến các nội dung về chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cả trong khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú gia tăng ở mức cao; tiền giường tăng đột biến ở khu vực khám chữa bệnh nội trú, nhưng tiền thuốc lại giảm cả ở khu vực nội trú và ngoại trú.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế các tháng cuối năm, Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tiếp tục hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương các bước kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, dựa trên quy trình giám định bảo hiểm y tế.

Đồng thời, khẩn trương điều chỉnh dự toán chi phí khám chữa bệnh năm 2025 theo quy định, trình lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện phân bổ kịp thời đến địa phương và cơ sở khám chữa bệnh.

Các đơn vị cũng cần tham gia tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, đảm bảo phù hợp thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia.

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiên quyết từ chối thanh toán các chi phí không đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh hằng quý với cơ sở khám chữa bệnh, theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

