Thủ tướng Phạm Minh Chính : "Văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch...

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, năm 2025, Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tiếp tục đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế, củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và đồng hành cùng cả nước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ngày càng hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam.

Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch nghiên cứu, quán triệt 3 quan điểm định hướng chủ đạo:

Một là, "tư duy đổi mới - hành động quyết liệt - về đích thực chất" trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Hai là, "văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"; kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong kỷ nguyên mới.

Ba là, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển - thể thao là biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tầm vóc dân tộc - du lịch là kết nối con người với con người, kinh tế với kinh tế, văn hóa với văn hóa, kết nối hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển - truyền thông là niềm tin, là hy vọng, tạo đồng thuận, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh.

Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp bằng 32 chữ: "Thể chế cạnh tranh; hạ tầng hiện đại; con người thông minh; kết nối toàn cầu; thành tựu tỏa sáng; bộ máy tinh gọn; nhân dân thụ hưởng; bạn bè ngưỡng mộ".

Chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, thứ nhất, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, kiên quyết từ bỏ tư duy "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm"; quán triệt tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao"; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã.

Thứ tư, tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hiện đại.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trong đó lưu ý, chú trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa để các nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng, có thể sống được bằng nghề và người dân được thụ hưởng thành quả.

"Chúng ta có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có thị trường với nhu cầu thụ hưởng của người dân, có tài năng của các nghệ sĩ để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí", Thủ tướng khẳng định.

Cùng với đó, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là hợp tác công tư trong phát huy, khai thác các sân vận động như sân vận động Mỹ Đình, Làng văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam... Phát triển văn hóa cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng thế trận văn hoá gắn với quốc phòng, an ninh, củng cố phòng tuyến văn hoá tư tưởng. Đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia; quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và dân tộc hóa văn minh thế giới.

Thứ năm, tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam, đầu tư với tinh thần dài hơi, kiên trì, "nếu không bắt đầu thì không có bao giờ có điểm cuối". Đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy hợp tác công tư, trong đó có các sân vận động tầm cỡ quốc tế.

Thứ sáu, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Thứ bảy, phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ tám, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quý 1/2026.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành công mới; đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.