Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, mà không cần thủ tục chuyển tuyến…

Cử tri tỉnh Lâm Đồng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã gửi kiến nghị đến Bộ Y tế đề nghị ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, mà không cần thủ tục chuyển tuyến. Đồng thời, đề nghị bổ sung danh mục thuốc trong bảo hiểm y tế, bố trí đủ thuốc, nhất là cho các trạm y tế xã.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết phân tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thiết lập nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở sẽ được chuyển lên tuyến trên. Phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị.

Chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai từ năm 2016. Hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã được thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, cho phép được khám, chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân.

Bên cạnh đó, ngày 1/1/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; trong đó quy định danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh này được thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện Trung ương, mà không cần thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.

Về danh mục thuốc, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đã quy định 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất/thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được bảo hiểm y tế chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng rất rộng, bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh, kể cả tuyến huyện. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, quy định nguyên tắc và tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục, tỷ lệ, mức và điều kiện thanh toán thuốc.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 20/2022/TT-BYT, nhằm tiếp tục mở rộng và cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.