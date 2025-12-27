Thứ Bảy, 27/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Nhật Dương

27/12/2025, 16:40

Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Y tế ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, mà không cần thủ tục chuyển tuyến…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã gửi kiến nghị đến Bộ Y tế đề nghị ban hành quy định về việc khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện trái tuyến vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, mà không cần thủ tục chuyển tuyến. Đồng thời, đề nghị bổ sung danh mục thuốc trong bảo hiểm y tế, bố trí đủ thuốc, nhất là cho các trạm y tế xã.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết phân tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thiết lập nhằm đảm bảo người bệnh được điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó các trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở sẽ được chuyển lên tuyến trên. Phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị.

Chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai từ năm 2016. Hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã được thông tuyến toàn quốc ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số và người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, cho phép được khám, chữa bệnh nội trú trực tiếp tại các bệnh viện tuyến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân.

Bên cạnh đó, ngày 1/1/2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; trong đó quy định danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm, cho phép người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh này được thông tuyến trực tiếp lên các bệnh viện Trung ương, mà không cần thủ tục cấp giấy chuyển tuyến.

Về danh mục thuốc, Bộ Y tế cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đã quy định 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục này được quy định theo tên hoạt chất/thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được bảo hiểm y tế chi trả thực tế đa dạng và phong phú hơn.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng rất rộng, bao gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, được áp dụng thống nhất cho mọi tuyến khám chữa bệnh, kể cả tuyến huyện. Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, quy định nguyên tắc và tiêu chí xây dựng, cập nhật danh mục, tỷ lệ, mức và điều kiện thanh toán thuốc.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 20/2022/TT-BYT, nhằm tiếp tục mở rộng và cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung để giảm chi tiền túi

15:06, 20/12/2025

Đề xuất gói bảo hiểm y tế bổ sung để giảm chi tiền túi

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Dự kiến tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên khoảng 5,1% từ năm 2027

10:16, 03/12/2025

Dự kiến tăng mức đóng bảo hiểm y tế lên khoảng 5,1% từ năm 2027

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế chuyển tuyến khám chữa bệnh thuốc chữa bệnh

Đọc thêm

Từ năm 2026, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Từ năm 2026, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030...

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP Hồ Chí Minh hơn 1,8 tỷ đồng

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TP Hồ Chí Minh hơn 1,8 tỷ đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 12 triệu đồng/người, trong đó, mức thưởng cao nhất lên tới 1,84 tỷ đồng/người…

Thanh Hóa: Trao giải Búa liềm vàng năm 2025 cho nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

Thanh Hóa: Trao giải Búa liềm vàng năm 2025 cho nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

Tham dự Giải báo chí Búa liềm vàng - Thanh Hóa năm 2025, phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam đoạt giải A với tác phẩm chất lượng về xây dựng Đảng. Văn phòng Tạp chí Kinh tế Việt Nam khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ nhận bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí tại địa phương...

Bộ Công an đề xuất chấm điểm công dân số trên VNeID

Bộ Công an đề xuất chấm điểm công dân số trên VNeID

Công dân tham gia tích cực các dịch vụ trên môi trường số được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu, giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí đối với 56 thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý...

Doanh nghiệp Việt – Nhật hợp tác triển khai đào tạo thực tập sinh, điều dưỡng tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp Việt – Nhật hợp tác triển khai đào tạo thực tập sinh, điều dưỡng tại Thanh Hóa

Các doanh nghiệp cũng thống nhất thiết lập chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, phối hợp tuyển chọn và tiếp nhận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp tiếp nhận tại Nhật Bản, đồng thời tận dụng một phần cơ sở vật chất của Eureka Linh Trường Resort phục vụ công tác đào tạo...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, cổ phiếu trụ "thoát sàn", công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

Chứng khoán

2

Tổ chức bán ròng gần 4.000 tỷ trong tuần qua

Chứng khoán

3

TP. Hồ Chí Minh ủy quyền, phân cấp đầu tư nhiều dự án công

Bất động sản

4

Kiến nghị khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Dân sinh

5

Từ năm 2026, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy