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Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng, giá vàng biến động ngược chiều với thế giới

Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng, giá vàng biến động ngược chiều với thế giới

B Bảo Vân - Minh Quang

Giá tiêu dùng tại khu vực thành thị tăng 0,47%; khu vực nông thôn tăng 0,46%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%. Các nhóm May mặc, mũ nón và giày dép; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; Thuốc và dịch vụ y tế; Giao thông... đều tăng.

Trong đó, giá thuê nhà tăng 0,07% do nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương trong thời điểm chuẩn bị vào năm học mới, khi sinh viên và học sinh quay trở lại các thành phố lớn để học tập.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2025. Lạm phát cơ bản tháng 8/2026 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Chỉ số giá nhóm May mặc, mũ nón và giày dép... đều tăng. Ảnh: VnEconomy
Chỉ số giá nhóm May mặc, mũ nón và giày dép... đều tăng. Ảnh: VnEconomy

Đáng chú ý, giá vàng trong nước biến động không cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/8/2026, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.377,25 USD/ounce, tăng 7,22% so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, căng thẳng liên quan đến Iran và khu vực Trung Đông, cùng các biện pháp trừng phạt và bất ổn địa chính trị, tiếp tục làm tăng nhu cầu đối với vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8/2026 giảm 0,65% so với tháng trước trong bối cảnh giao dịch trên thị trường có xu hướng chậm lại; tăng 16,98% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,27% so với tháng 12/2025; bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 46,98% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đô la Mỹ trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 25/8/2026, chỉ số USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng 8/2026 đạt mức 99,65 điểm, giảm 1,17 điểm so với tháng 7/2026, chủ yếu do đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2026 giảm 0,38% so với tháng trước; giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 0,38% so với tháng 12/2025; bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.

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Kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng 2026

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