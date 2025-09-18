Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương...

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026.

Theo chỉ thị, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm đất nước đã tiến hành công cuộc đổi mới gần 40 năm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, vị thế của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng lớn mạnh.

Để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền…

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chịu trách nhiệm xác định đơn vị hành chính xã ở miền núi, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm xác định đơn vị hành chính xã ở hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ Nội vụ công bố việc xác định đơn vị hành chính xã ở miền núi, hải đảo trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia và trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội (http://quochoi.vn) trước ngày 01/11/2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử; đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phòng chống tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ bầu cử, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Bộ Công an cung cấp dữ liệu dân cư cho Hội đồng bầu cử quốc gia và Bộ Nội vụ; chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố cung cấp dữ liệu dân cư ở địa phương cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp để phục vụ cho việc tổng hợp, thống kê số liệu dân số, danh sách cử tri theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã…