Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành
Thanh Thủy - Hồng Quang
19/12/2025, 18:41
Sáng 19/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách hạ cánh xuống Sân bay Long Thành...
Sáng 19/12, Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đã đi chuyến bay đặc biệt mang mã
hiệu VN1 thuộc dòng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của hãng Hàng không Quốc gia Việt
Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài lúc 6h30 và hạ
cánh tại Sân bay Quốc tế Long Thành lúc 8h15.
Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đã dự Lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Sân bay quốc
tế Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức.
Trong sáng cùng ngày, hai máy bay thân
hẹp của Vietjet Air và Bamboo Airways khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng lần
lượt hạ cánh tại sân bay Long Thành, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.
ACV cho biết việc chính
thức khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành - Dự án quan trọng
quốc gia với quy mô cấp 4F (cấp cao nhất của ICAO) là biểu tượng cho khát vọng
vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Theo ACV, vượt qua những
thách thức của đại dịch COVID-19 và khó khăn trong công tác mặt bằng nhưng với
tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, dự án đã đạt được những
mốc tiến độ ấn tượng.
Các hạng mục khu bay như
đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu
tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 vào ngày 15/12.
Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án đặc biệt cấp quốc gia với tổng mức đầu tư lên tới gần 110.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,7 tỷ USD. Dự án không chỉ “chia lửa” cho sân bay Tân Sơn Nhất, mà mấu chốt là kỳ vọng hình thành một hub trung chuyển có quy mô tầm cỡ, đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ hàng không quốc tế...
Hiện công trình nhà ga
hành khách và giao thông kết nối đang trong giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng
khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.
Theo ACV, sân bay Long
Thành được định hình là một “Sân bay xanh thông minh” (Smart Green Airport) đạt
chuẩn 5 sao quốc tế với các điểm nhấn công nghệ đột phá do ACV tự chủ, như áp dụng
ứng dụng sinh trắc học (Biometrics) từ khâu check-in, gửi hành lý tự động (Self
Bag Drop) đến xuất cảnh, giúp hành khách không cần dùng giấy tờ tùy thân truyền
thống.
Đồng thời, vận hành hệ thống
thông minh của Trung tâm điều hành sân bay (Smart APOC) và hệ thống xử lý hành
lý tự động (BHS) hiện đại bậc nhất, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư.
Sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới.
Đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước
10:48, 19/12/2025
[Interactive]: Đại dự án sân bay Long Thành - Hub trung chuyển hàng không quốc tế
09:00, 27/06/2023
Phát triển kinh tế sân bay với mô hình Thành phố sân bay Long Thành
Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá với loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ
Sáng 19/12, hàng loạt dự án giao thông và hạ tầng quy mô lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Qua đó, tạo "cú hích" mạnh mẽ cho kết nối nội vùng và liên vùng, mở rộng không gian phát triển...
FPT khởi công, động thổ hai công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Ngày 19/12/2025, Tập đoàn FPT đồng thời khởi công, động thổ hai công trình công nghệ trọng điểm tại Quảng Ninh và Gia Lai, thể hiện bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình, bao gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng; Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; hai Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.
Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm định hướng chiến lược, điều phối hoạt động và thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành trung tâm tài chính tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…
Yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Khu Quản lý đường bộ III khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập về an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: