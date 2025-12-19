Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Sáng 19/12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách hạ cánh xuống Sân bay Long Thành...

Sáng 19/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đã đi chuyến bay đặc biệt mang mã hiệu VN1 thuộc dòng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài lúc 6h30 và hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Long Thành lúc 8h15.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đã dự Lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Sân bay quốc tế Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức.

Chuyến bay chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hạ cánh sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai sáng 19/12.

Trong sáng cùng ngày, hai máy bay thân hẹp của Vietjet Air và Bamboo Airways khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng lần lượt hạ cánh tại sân bay Long Thành, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

ACV cho biết việc chính thức khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành - Dự án quan trọng quốc gia với quy mô cấp 4F (cấp cao nhất của ICAO) là biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nghi thức đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo ACV, vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19 và khó khăn trong công tác mặt bằng nhưng với tinh thần thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, dự án đã đạt được những mốc tiến độ ấn tượng.

Các hạng mục khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đã hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 vào ngày 15/12.

[Interactive]: Đại dự án sân bay Long Thành - Hub trung chuyển hàng không quốc tế Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án đặc biệt cấp quốc gia với tổng mức đầu tư lên tới gần 110.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,7 tỷ USD. Dự án không chỉ “chia lửa” cho sân bay Tân Sơn Nhất, mà mấu chốt là kỳ vọng hình thành một hub trung chuyển có quy mô tầm cỡ, đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ hàng không quốc tế...

Hiện công trình nhà ga hành khách và giao thông kết nối đang trong giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cắt băng khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành - Ảnh: Quang Định.

Theo ACV, sân bay Long Thành được định hình là một “Sân bay xanh thông minh” (Smart Green Airport) đạt chuẩn 5 sao quốc tế với các điểm nhấn công nghệ đột phá do ACV tự chủ, như áp dụng ứng dụng sinh trắc học (Biometrics) từ khâu check-in, gửi hành lý tự động (Self Bag Drop) đến xuất cảnh, giúp hành khách không cần dùng giấy tờ tùy thân truyền thống.

Đồng thời, vận hành hệ thống thông minh của Trung tâm điều hành sân bay (Smart APOC) và hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) hiện đại bậc nhất, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới.