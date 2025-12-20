Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND đặc khu

Giá vàng trong nước và thế giới
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 322/2025/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND đặc khu trong trường hợp đặc thù…
Theo Nghị định 322/2025/NĐ-CP, UBND đặc khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, quyết định biện pháp bảo đảm thi hành và tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa bàn đặc khu; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn đặc khu.
UBND đặc khu cũng có trách nhiệm xây dựng, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập kinh tế quốc tế và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của đặc khu, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn; quyết định biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình công cộng, phúc lợi; quyết định chương trình, biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh khu theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, về tổ chức hành chính, UBND đặc khu xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính của đặc khu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND đặc khu. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được chính quyền địa phương cấp tỉnh giao, quyết định cụ thể biên chế công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương đặc khu, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn đặc khu.
UBND đặc khu cũng có quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật; quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn đặc khu theo quy định của chính quyền địa phương cấp tỉnh.
Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, UBND đặc khu được quyết định biện pháp, chương trình, đề án về phát triển khoa học, công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; biện pháp xây dựng chính quyền địa phương số, kinh tế số, xã hội số; biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền địa phương đặc khu và cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, quyết định biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên nước, rừng, biển, bảo vệ môi trường trên địa bàn đặc khu theo quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật; biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn đặc khu; biện pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng, giao thông; biện pháp triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc khu.
Đối với lĩnh vực xã hội, UBND đặc khu quyết định biện pháp phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao trên theo quy định của pháp luật; biện pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác.
Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn đặc khu theo quy định của pháp luật; quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn...
Gần 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối uy tín đã hội tụ về Summer Vinh Convention Center, cùng nhau bước vào hành trình khám phá The Sensia – Bán đảo thuận nhiên, biểu tượng sống mới đang hình thành giữa lòng Thành Vinh (tên gọi trước sáp nhập).
Đây là một trong 13 công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bên cạnh việc tiếp tục phát huy các lợi thế truyền thống như chi phí cạnh tranh, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang dần định hình diện mạo mới, với sự dịch chuyển rõ nét sang các dự án quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao...
Trong không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 19/12/2025, hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Trị, Cần Thơ, Vĩnh Long… đã được khởi công, khánh thành, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.
Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành quý 4/2027, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: